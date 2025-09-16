TP.HCM tăng cường chuyển đổi số hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế



Về chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, TP đặt mục tiêu phấn đấu 100% xã có các hợp tác xã, có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 70% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

Chuyển đổi số mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại ấp Trần Hưng Đạo Xã Tam Thôn Hiệp, TP.HCM. Ảnh: T.Đ

Chuyển đổi số để phát triển kinh tế số

Theo kế hoạch này, đến năm 2025, TP sẽ có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Việc TP.HCM tăng cường chuyển đổi số đã và đang hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế theo nhiều cách rất thiết thực, như xây dựng nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp: TP.HCM đã triển khai các hệ thống dữ liệu như: Thông tin vùng trồng, bản đồ thổ nhưỡng, chuỗi cung ứng nông sản. Việc số hóa dữ liệu giúp nông dân tra cứu thông tin đất đai, mùa vụ, cây trồng phù hợp ngay trên điện thoại. Từ đó, giúp nông dân ra quyết định sản xuất thông minh hơn, giảm rủi ro.

Lớp tập huấn chuyển đổi số trong công nghệ chế biến sau thu hoạch ở xã Lê Minh Xuân, TP.HCM. Ảnh: T.Đ.



Bên cạnh đó, hỗ trợ nông dân bán hàng qua nền tảng số. TP đã hướng dẫn nông dân bán nông sản qua sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso.vn, Sendo Farm, Shopee.. Nhiều HTX nông nghiệp ở nông thôn đã mở gian hàng online để tiếp cận người tiêu dùng thành thị, giúp mở rộng thị trường, tránh phụ thuộc thương lái.

Ngoài ra, đào tạo kỹ năng số cho nông dân. Hội Nông dân đã phối hợp với nhiều cơ quan chuyên ngành tổ chức các lớp tập huấn “chuyển đổi số cho nông dân”. Nội dung: dùng smartphone, tạo tài khoản bán hàng, livestream bán nông sản, tiếp cận công nghệ truy xuất nguồn gốc. Giúp nông dân chủ động hơn trong kinh doanh & giao tiếp số.

Chuyển đổi số đang bứt phá mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh khu vực nông thôn. Ảnh: T.Đ



Ngoài ra, truy xuất nguồn gốc – tăng giá trị sản phẩm: TP.HCM hỗ trợ gắn mã QR truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông nghiệp. Người tiêu dùng có thể quét mã để biết nơi sản xuất, ngày thu hoạch, quy trình an toàn...Điều này, tăng uy tín – giá trị – độ tin cậy cho nông sản địa phương.