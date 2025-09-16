TP.HCM tăng cường chuyển đổi số hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Ngày đầu về làm dâu, tôi dậy lúc 7h sáng, mẹ chồng nói một câu khiến tôi điếng người
Câu nói của mẹ chồng sau đó không phải là lời trách mắng, mà lại là điều khiến tôi bật khóc vì một lý do không ai ngờ tới.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Về chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, TP đặt mục tiêu phấn đấu 100% xã có các hợp tác xã, có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 70% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.
Theo kế hoạch này, đến năm 2025, TP sẽ có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.
Việc TP.HCM tăng cường chuyển đổi số đã và đang hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế theo nhiều cách rất thiết thực, như xây dựng nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp: TP.HCM đã triển khai các hệ thống dữ liệu như: Thông tin vùng trồng, bản đồ thổ nhưỡng, chuỗi cung ứng nông sản. Việc số hóa dữ liệu giúp nông dân tra cứu thông tin đất đai, mùa vụ, cây trồng phù hợp ngay trên điện thoại. Từ đó, giúp nông dân ra quyết định sản xuất thông minh hơn, giảm rủi ro.
Bên cạnh đó, hỗ trợ nông dân bán hàng qua nền tảng số. TP đã hướng dẫn nông dân bán nông sản qua sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso.vn, Sendo Farm, Shopee.. Nhiều HTX nông nghiệp ở nông thôn đã mở gian hàng online để tiếp cận người tiêu dùng thành thị, giúp mở rộng thị trường, tránh phụ thuộc thương lái.
Ngoài ra, đào tạo kỹ năng số cho nông dân. Hội Nông dân đã phối hợp với nhiều cơ quan chuyên ngành tổ chức các lớp tập huấn “chuyển đổi số cho nông dân”. Nội dung: dùng smartphone, tạo tài khoản bán hàng, livestream bán nông sản, tiếp cận công nghệ truy xuất nguồn gốc. Giúp nông dân chủ động hơn trong kinh doanh & giao tiếp số.
Ngoài ra, truy xuất nguồn gốc – tăng giá trị sản phẩm: TP.HCM hỗ trợ gắn mã QR truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông nghiệp. Người tiêu dùng có thể quét mã để biết nơi sản xuất, ngày thu hoạch, quy trình an toàn...Điều này, tăng uy tín – giá trị – độ tin cậy cho nông sản địa phương.
Hàng loạt xe vi phạm bị Phòng CSGT Công an TP.HCM tịch thu, chất đống nhiều năm, sắp được đưa ra bán phế liệu (không được phép lưu hành) thông qua đấu giá. Xe máy bán phế liệu với mức khởi điểm 370.000 đồng mỗi chiếc.