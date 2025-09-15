Chiều 15/9, Sở GDĐT TP.HCM đã trao 3 tỷ đồng cho Ban Vận động cứu trợ Thành phố để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Đây là một phần trong tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng mà ngành giáo dục đã quyên góp được.

Ngành giáo dục TP.HCM ủng hộ 17 tỷ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: MTTQ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, phong trào quyên góp được phát động nhân dịp lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 với hình thức không nhận lẵng hoa chúc mừng. Sáng kiến này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đại biểu, phụ huynh, cán bộ, giáo viên và học sinh.

Trong tổng số tiền quyên góp, hơn 14 tỷ đồng đã được Sở GDĐT trực tiếp gửi đến các địa phương bị ảnh hưởng. Số còn lại 3 tỷ đồng được chuyển vào quỹ cứu trợ của thành phố để tiếp tục san sẻ khó khăn với các tỉnh khác.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng của đội ngũ giáo viên, cán bộ và học sinh TP.HCM. Bà nhấn mạnh, nghĩa cử này không chỉ xoa dịu những mất mát, đau thương mà còn góp phần giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đang khẩn trương phối hợp với các địa phương bị thiệt hại để giải ngân nguồn kinh phí, đảm bảo tiền cứu trợ đến tay người dân một cách kịp thời và hiệu quả nhất, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của người dân TP.HCM.