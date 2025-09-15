Chông chênh lực lượng cán bộ, nơi thiếu, nơi thừa

Ngày 15/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng). Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh "nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm rất nặng nề và cấp bách".

"Về tổ chức bộ máy TP.HCM mới, sau khi hợp nhất với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tôi thấy có sự chông chênh trong đội ngũ cán bộ. Có nơi thiếu, có nơi thừa… Điều này dẫn đến thực trạng, những nhiệm vụ quan trọng như bồi thường giải phóng mặt bằng, hay giải ngân vốn đầu tư công, có nơi không biết thẩm quyền thuộc về ai, trách nhiệm của ai…", ông Trần Lưu Quang nhận định.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.H

Ông Trần Lưu Quang yêu cầu: "Tổ chức lại bộ máy thực thi phần việc liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm không có khoảng trống về đơn vị phụ trách, về trách nhiệm bảo vệ cơ chế. Song song với tổ chức bộ máy, phải kèm theo khung pháp lý theo quy định của pháp luật để rõ người, rõ việc".

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, nguyên tắc đầu tiên để bố trí cán bộ là “chọn người cho công việc”.

"Việc gì thuộc thẩm quyền của thành phố thì phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương hai cấp. Việc gì của Trung ương mà phân cấp cho thành phố, thì phải có hướng dẫn cụ thể cho cán bộ thực thi nhiệm vụ. Sẵn sàng “cầm tay chỉ việc” để cán bộ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao", ông Quang nhấn mạnh.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM (mở rộng) lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khai mạc sáng 15/9. Ảnh: H.H

Làm gì để tăng trưởng GRDP năm 2025 ở mức 8,5 ?

Về phía UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM – đã tỏ ra trăn trở khi một khó khăn đang dần hiện trong bức tranh phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian 2 tháng qua. Ông Được cho biết, nếu không khắc phục các khó khăn, tồn tại, thì "mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2025 tối thiểu 8,5% là rất khó".

Trong các khó khăn đó, nổi lên công tác giải ngân vốn đầu tư công, tại một số dự án trọng điểm đang có chiều hướng chậm lại. Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, một trong những nguyên nhân chính khiến giải ngân vốn đầu tư công chậm hoặc dậm chân tại chỗ, nằm ở công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Được cho biết, UBND TP sẽ tổ chức một hội nghị chuyên đề về đầu tư công, nhằm vạch ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc ở đâu. Qua đó, mới có giải pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM (đứng), nói ra những trăn trở về giải ngân vốn đầu tư công, tại hội nghị. Ảnh: H.H

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 4 (mở rộng), ngày 15/9/2025. Ảnh: H.H

Mặt khác, theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm, là tiếp tục thực hiện 3 giải pháp truyền thống gồm: Thúc đẩy đầu tư công; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và phát triển dịch vụ, tiêu dùng.

Thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với đó, thành phố thực hiện 3 động lực mới gồm: Sớm đưa vào vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế; khai thác hiệu quả cảng Cái Mép - Thị Vải và xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng cho biết, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã chỉ đạo khẩn trưởng xây dựng lại Quy hoạch TP.HCM sau sáp nhập, trên cơ sở quy hoạch của 3 địa phương trước đây. Thành phố sẽ thuê tư vấn nước ngoài tham gia xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Đáng chú ý, thành phố sẽ vận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung, để hoàn thành quy hoạch trong một năm (thay vì phải mất hơn 3 năm theo các thủ tục hiện hành) và sẽ lấy quy hoạch này làm cơ sở kêu gọi nhà đầu tư.