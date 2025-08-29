TP.HCM tạo lập quỹ nhà đất tái định cư cho các dự án đầu tư công

UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch TP.HCM đến các đơn vị liên quan “về tạo lập quỹ nhà, nền đất phục vụ tái định cư các dự án đầu tư công”.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (thuộc UBND Thành phố) phối hợp với với các Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để thống kê nhu cầu bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công do đơn vị mình đang triển khai, dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc tạo lập quỹ nhà đất tái định cư. Ảnh: H.V

Đồng thời, phối hợp với các phường, xã nơi có dự án rà soát quy hoạch các khu đất phù hợp, đề xuất đầu tư xây dựng các khu tái định cư.

Sở Xây dựng được giao tham mưu UBND TP việc tạo lập quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư trên cơ sở nhu cầu bố trí tái định cư và đề xuất đầu tư xây dựng các khu tái định cư của các đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/10/2025.

Chỉ đạo nói trên của Chủ tịch TP.HCM là từ đề nghị của Sở Xây dựng trước đó.

Theo Sở Xây dựng, pháp luật về đất đai và nhà ở có quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong việc tổ chức lập, thực hiện các dự án tái định cư, khu tái định cư và về các loại nguồn vốn để thực hiện dự án tái định cư.

Tuy nhiên, đến nay, các đơn vị chưa có báo cáo về công tác triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố; chưa xác định được nhu cầu cụ thể về dự kiến số lượng, loại hình, quy mô đối với các nền đất, căn hộ, đề xuất đầu tư dự án phục vụ tái định cư… nên Sở Xây dựng chưa có cơ sở để tham mưu UBND Thành phố việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo chỉ đạo.

Sở Xây dựng cũng cam kết trong thời gian tới, khi các đơn vị triển khai các dự án đầu tư công và có báo cáo, Sở sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổng thể về nhu cầu bố trí tái định cư để kịp thời tham mưu cho Thành phố tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư, đảm bảo phục vụ công tác tái định cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cho biết đang rà soát, cập nhật danh mục các dự án, khu đất dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội vào Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố, góp phần tạo lập quỹ nhà ở xã hội phục vụ các trường hợp sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư trên địa bàn Thành phố.