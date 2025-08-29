TP.HCM thi tuyển kiến trúc cầu vượt, nút giao ở dự án BOT mở rộng đường cửa ngõ phía Tây

Thời gian thi tuyển 65 ngày

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt nút giao Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền và các hạng mục công trình nút giao Bình Thuận thuộc dự án thành phần 3 nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh (nay là đường Lê Khả Phiêu).

Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư - hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Phối cảnh nút giao Bình Thuận

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng tổ chức cuộc thi tuyển nói trên.

Phạm vi nghiên cứu thi tuyển bao gồm các hạng mục cầu vượt nút giao thông Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền, nút giao thông Bình Thuận, thuộc phường Tân Tạo, phường An Lạc, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh, TP.HCM.

Cuộc thi tuyển nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trong khu vực cửa ngõ phía Nam Thành phố.

Việc tổ chức thi tuyển dự kiến là 65 ngày sau khi UBND TP phê duyệt Kế hoạch thi tuyển.

Thành phố không hạn chế số lượng tổ chức tham gia.

Các đơn vị, tổ chức tư vấn đăng ký tham gia sẽ được xem xét, đánh giá Hồ sơ năng lực và mời tham gia vòng thực hiện sản phẩm thiết kế thi tuyển.

Hội đồng thi tuyển đánh giá, xếp hạng, lựa chọn phương án ý tưởng tối ưu nhất báo cáo Chủ đầu tư trình UBND Thành phố quyết định phê duyệt và thực hiện công bố kết quả, trao giải thưởng theo quy định.

Theo UBND TP, cuộc thi tuyển dành cho các đơn vị tư vấn thiết kế là công ty, tổ chức hoặc liên danh, đặc biệt am hiểu chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, giao thông cầu đường, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và tính đặc thù của công trình thi tuyển, có đủ năng lực hoạt động, uy tín, có kinh nghiệm thực tế liên quan và hành nghề thiết kế công trình giao thông đường bộ theo quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, để được tham dự thi tuyển, các công ty, tổ chức hoặc liên danh đã tham gia thực hiện và hoàn thành công tác thiết kế kiến trúc cho ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình xây dựng cấp II, hoặc đã tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cho ít nhất 1 công trình giao thông và đạt giải thưởng của cuộc thi tương ứng. Tổ chức tham gia có thể là một tổ chức tư vấn độc lập hoặc tổ chức liên danh; trong đó người chủ trì thiết kế kiến trúc dự thi phải có bằng kiến trúc sư, có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tính theo bằng cấp, có chứng chỉ hành nghề thiết 5 kế kiến trúc, đã từng chủ trì thiết kế kiến trúc cho ít nhất một công trình xây dựng cấp I hoặc 2 công trình xây dựng cấp II (trong đó có tối thiểu 1 công trình giao thông). UBND TP.HCM sẽ ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển, tối thiểu 9 người và 2 thư ký.

Chủ tịch TP.HCM giao Sở Xây dựng ban hành quyết định thành lập Tổ Kỹ thuật giúp việc cho Hội đồng thi tuyển, dự kiến số lượng từ 7 thành viên, là cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện, Tổ trưởng là lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TP.HCM.

Tổ Kỹ thuật tham gia các công việc hỗ trợ Hội đồng thi tuyển chấm thi, có báo cáo nhận xét cụ thể và tính hợp lệ của từng sản phẩm gửi đến Hội đồng thi tuyển.

Chi tiết các dự án thi tuyển

Cụ thể, cầu vượt nút giao thông đường Kinh Dương Vương nằm tại vị trí nút giao đường Kinh Dương Vương là giao lộ đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1A) và đường Kinh Dương Vương.

Quy mô cầu vượt với 4 làn xe trên quốc lộ 1, băng qua đường Kinh Dương Vương và đường Trần Đại Nghĩa; diện tích chiếm đất khoảng 6,24ha.

Phối cảnh cầu Bình Điền

Cầu Bình Điền nằm tại vị trí trên quốc lộ 1A bắc qua sông Chợ Đệm.

Quy mô gồm một đơn nguyên xây mới giai đoạn 1 và một đơn nguyên xây mới giai đoạn 2; diện tích chiếm đất khoảng 8,03ha.

Nút giao thông Bình Thuận nằm tại vị trí giao lộ đường quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh.

Quy mô gồm 2 cầu vượt được mở rộng thêm trên quốc lộ 1, 2 hầm chui 4 làn xe theo hướng đi thẳng từ đường Nguyễn Văn Linh qua đường dẫn cao tốc, 1 cầu vượt bộ hành trên đường dẫn cao tốc và 1 cầu vượt bộ hành trên đường Nguyễn Văn Linh, diện tích khoảng 13,57ha.

Dự án BOT nêu trên là một trong 4 dự án triển khai từ cơ chế của Nghị quyết 98 đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 2/2025.

Dự án này sẽ được đầu tư mở rộng lên 10-12 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 16.270 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tham gia hơn 9.611 tỉ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Dự án được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó hai dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại quận Bình Tân, huyện Bình Chánh (cũ), đầu tư từ ngân sách TP với mức vốn lần lượt là 1.068 tỉ đồng và 8.543 tỉ đồng. Dự án thành phần 3 được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) với khoảng 6.674 tỉ đồng.