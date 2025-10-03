TP.HCM tính toán khai thác bãi xe công cộng để lắp đặt trạm sạc điện

Văn phòng UBND TP.HCM vừa truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch thành phố về thống nhất chủ trương phát triển hệ thống trạm sạc cho ô tô, xe máy điện tại các điểm công cộng, nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải và cải thiện môi trường đô thị.

Quy hoạch hạ tầng giao thông xanh, ưu tiên đất công cộng

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch thành phố theo hướng ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông xanh.

Nội dung trọng tâm là quy hoạch đồng bộ hệ thống trạm sạc điện, kết hợp với cung cấp nhiên liệu sạch cho phương tiện giao thông.

TP.HCM sẽ tận dụng quỹ đất công cộng do Nhà nước quản lý, hạn chế tối đa việc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để tránh xung đột lợi ích. Ảnh: H.P

Theo chỉ đạo, thành phố sẽ tận dụng quỹ đất công cộng do Nhà nước quản lý, hạn chế tối đa việc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để tránh xung đột lợi ích và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Cùng với đó, Sở Xây dựng phải sớm đề xuất phương án khai thác quỹ đất này theo hình thức đấu giá, cũng như ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về việc lắp đặt trạm sạc, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và phù hợp quy hoạch.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư vào lĩnh vực cung cấp năng lượng xanh.

Đặt trạm sạc tại bãi xe công cộng

Một trong những nội dung quan trọng được xem xét tại cuộc họp là đề xuất của Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green (thuộc Tập đoàn Vingroup). Doanh nghiệp này kiến nghị bố trí 35 địa điểm đặt trạm sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện trên địa bàn TP.HCM.

UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát thực địa, thống nhất phương án cụ thể, bảo đảm tính khả thi và đúng quy định pháp luật. Thành phố ghi nhận đề xuất hợp tác giữa V-Green và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh Niên Xung Phong trong việc khai thác các bãi xe công cộng kết hợp lắp đặt trạm sạc, nhằm tối ưu hóa quỹ đất và mang lại hiệu quả sử dụng cao nhất.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định, việc phát triển mạng lưới trạm sạc điện không chỉ là đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của người dân, mà còn gắn với mục tiêu dài hạn về chuyển đổi năng lượng, giảm khí thải carbon và methane từ hoạt động giao thông.

Thành phố kỳ vọng Vingroup cùng các doanh nghiệp khác sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp vào lộ trình xây dựng đô thị hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường.

UBND thành phố giao Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm chất lượng và tiến độ triển khai.