Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 10:37 GMT+7

TP.HCM tính toán khai thác bãi xe công cộng để lắp đặt trạm sạc điện

Phong Thuận Thứ sáu, ngày 03/10/2025 10:37 GMT+7
UBND TP.HCM ghi nhận đề xuất khai thác bãi xe công cộng kết hợp đặt trạm sạc điện, nhằm tối ưu quỹ đất, phát triển hạ tầng giao thông xanh, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng sạch.
Văn phòng UBND TP.HCM vừa truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch thành phố về thống nhất chủ trương phát triển hệ thống trạm sạc cho ô tô, xe máy điện tại các điểm công cộng, nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải và cải thiện môi trường đô thị.

Quy hoạch hạ tầng giao thông xanh, ưu tiên đất công cộng

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch thành phố theo hướng ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông xanh.

Nội dung trọng tâm là quy hoạch đồng bộ hệ thống trạm sạc điện, kết hợp với cung cấp nhiên liệu sạch cho phương tiện giao thông.

TP.HCM sẽ tận dụng quỹ đất công cộng do Nhà nước quản lý, hạn chế tối đa việc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để tránh xung đột lợi ích. Ảnh: H.P

Theo chỉ đạo, thành phố sẽ tận dụng quỹ đất công cộng do Nhà nước quản lý, hạn chế tối đa việc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để tránh xung đột lợi ích và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Cùng với đó, Sở Xây dựng phải sớm đề xuất phương án khai thác quỹ đất này theo hình thức đấu giá, cũng như ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về việc lắp đặt trạm sạc, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và phù hợp quy hoạch.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư vào lĩnh vực cung cấp năng lượng xanh.
Đặt trạm sạc tại bãi xe công cộng

Một trong những nội dung quan trọng được xem xét tại cuộc họp là đề xuất của Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green (thuộc Tập đoàn Vingroup). Doanh nghiệp này kiến nghị bố trí 35 địa điểm đặt trạm sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện trên địa bàn TP.HCM.

UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát thực địa, thống nhất phương án cụ thể, bảo đảm tính khả thi và đúng quy định pháp luật. Thành phố ghi nhận đề xuất hợp tác giữa V-Green và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh Niên Xung Phong trong việc khai thác các bãi xe công cộng kết hợp lắp đặt trạm sạc, nhằm tối ưu hóa quỹ đất và mang lại hiệu quả sử dụng cao nhất.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định, việc phát triển mạng lưới trạm sạc điện không chỉ là đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của người dân, mà còn gắn với mục tiêu dài hạn về chuyển đổi năng lượng, giảm khí thải carbon và methane từ hoạt động giao thông.

Thành phố kỳ vọng Vingroup cùng các doanh nghiệp khác sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp vào lộ trình xây dựng đô thị hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường.

UBND thành phố giao Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm chất lượng và tiến độ triển khai.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn

TP.HCM thành lập các tổ công tác xử lý 336 điểm ùn tắc giao thông

Phó Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo thành lập nhiều tổ công tác liên ngành để xử lý các điểm ùn tắc giao thông trọng điểm. Lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu khôi phục Phà Bình Quới trong tháng 10 nhằm giải tải cho khu vực lân cận.

TP.HCM nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế

TP.HCM nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế

25 dự án bất động sản ở TP.HCM đã được “gỡ nút thắt”

25 dự án bất động sản ở TP.HCM đã được “gỡ nút thắt”

3.143 trường hợp vi phạm giao thông ở TP.HCM đã được nhận diện từ hơn 1.200 camera và 31 thiết bị AI

3.143 trường hợp vi phạm giao thông ở TP.HCM đã được nhận diện từ hơn 1.200 camera và 31 thiết bị AI

TP.HCM hiện đại hóa Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng tầm cỡ khu vực

TP.HCM hiện đại hóa Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng tầm cỡ khu vực

Clip: Xuân Mạnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Clip: Xuân Mạnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phút 67 trận gặp Nepal, Phạm Xuân Mạnh lập công nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Hậu vệ thi đấu ở J.League lập công, Malaysia nhẹ nhàng đả bại ĐT Lào
Thể thao

Hậu vệ thi đấu ở J.League lập công, Malaysia nhẹ nhàng đả bại ĐT Lào

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, hậu vệ đang chơi bóng ở J.League trong màu áo Cerezo Osaka là Dion Cools toả sáng với 1 pha lập công giúp Malaysia vượt qua ĐT Lào với tỷ số 3-0.

Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn nhanh chóng chiếm Pokrovsk bằng mọi giá sau tổn thất lớn gần Dobropillia
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn nhanh chóng chiếm Pokrovsk bằng mọi giá sau tổn thất lớn gần Dobropillia

Thế giới

Chiến dịch phản công thất bại của quân Nga tại khu vực Dobropillia (tỉnh Donetsk) đã phá vỡ kế hoạch của Moscow nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass trước tháng 11, buộc giới lãnh đạo Nga ra lệnh cho quân đội khẩn trương chiếm thành phố Pokrovsk bằng mọi giá, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.

Clip: Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long
Thể thao

Clip: Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long

Thể thao

Phút 45+3, Nepal chỉ còn thi đấu với 10 người khi Laken Limbu phạm lỗi với bên ngoài vòng cấm.

Nhà Tống đã để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà Tống đã để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau giai đoạn phát triển cực thịnh, sự trỗi dậy của nhà Kim ở phương bắc đã đánh dấu giai đoạn chìm trong khói lửa của nhà Tống và để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy trong lịch sử.

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC
Thể thao

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC

Thể thao

HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC; HLV Shin Tae-yong bị Ulsan Hyundai sa thải; Ronaldo dùng AI để viết bài phát biểu; Vinicius thừa nhận cặp kè với 3 mỹ nữ; Owen kêu gọi M.U kiên nhẫn với HLV Amorim.

'Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí': Kiev bất ngờ bị đồng minh 'ruột' quay lưng
Thế giới

"Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí": Kiev bất ngờ bị đồng minh "ruột" quay lưng

Thế giới

Ông Andrej Babiš, người vừa giành chiến thắng bầu cử ở Séc và nhiều khả năng rở thành thủ tướng tiếp theo của nước Cộng hòa này đã thẳng thừng khẳng định lại lập trường sẽ không chi tiền ngân sách dù chỉ một đồng cho Ukraine để mua vũ khí trong cuộc chiến với Nga, theo DPA.

Clip: Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Clip: Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phút thứ 10 màn đọ sức với Nepal, Tiến Linh toả sáng với pha lập công, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?
Kinh tế

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?

Kinh tế

Việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội lớn cho ngành chứng khoán, đặc biệt các công ty với nền tảng vững chắc, khả năng tăng trưởng mạnh mẽ và năng lực để đón đầu dòng vốn ngoại.

Người góp công quan trọng nhất cho 'Tây du ký 1986'
Văn hóa - Giải trí

Người góp công quan trọng nhất cho "Tây du ký 1986"

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim huyền thoại "Tây du ký" 1986 có hành trình sản xuất khó khăn. Nhưng các nghệ sĩ đã dốc hết tâm sức, thậm chí chịu đói khổ để hoàn thành tác phẩm.

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam tái cấu trúc sau “cơn sóng” hạ tầng
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam tái cấu trúc sau “cơn sóng” hạ tầng

Chuyển động Sài Gòn

Hạ tầng giao thông đang là trợ lực phát triển mới cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Trước tình hình trên, các doanh nghiệp bất động sản bắt đầu điều chỉnh chiến lược, hướng tới phát triển bền vững và gắn liền với quy hoạch đô thị mới.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, sở hữu sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường, nhờ vậy thành công rực rỡ.

'Thợ săn bóng đêm' Nga tiết lộ cuộc 'truy sát' kịch tính bầy UAV sát thủ Ukraine tấn công lãnh thổ
Thế giới

"Thợ săn bóng đêm" Nga tiết lộ cuộc "truy sát" kịch tính bầy UAV sát thủ Ukraine tấn công lãnh thổ

Thế giới

“Chúng tôi phải làm việc gần như trong bóng tối”- người chỉ huy trạm pháo di động ZU-23 - tổ hợp pháo phòng không hai nòng 23mm - mật danh là Inkasator thuộc đơn vị BARS-16 nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm chia sẻ về cuộc "truy sát" các UAV Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, theo RIA Novosti.

52 giờ vật lộn với “tử thần” và cuộc giải cứu trẻ em nghẹt thở trong dòng nước siết ở Thái Nguyên
Bạn đọc

52 giờ vật lộn với “tử thần” và cuộc giải cứu trẻ em nghẹt thở trong dòng nước siết ở Thái Nguyên

Bạn đọc

Khi đôi chân chạm vào vùng đất cao, tiếng máy xuồng tắt hẳn và dòng nước siết đã ở xa, anh Tùng mới có thể buông lỏng người. Thở phào nhẹ nhõm, như trút hết gánh nặng sinh tử, anh ôm chặt đứa bé “Cháu bé đã an toàn rồi".

Siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập tỉnh, có 53 dân tộc thiểu số chung sống, giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể
Giảm nghèo nông thôn

Siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập tỉnh, có 53 dân tộc thiểu số chung sống, giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể

Giảm nghèo nông thôn

Sau khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM trở thành nơi chung sống của 53 dân tộc thiểu số. Thành phố đang triển khai nhiều chính sách đặc thù nhằm nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc.

Vì sao FIFA biết Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ?
Thể thao

Vì sao FIFA biết Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ?

Thể thao

FIFA cho biết "không gặp trở ngại nào" trong việc phát hiện Malaysia làm giả nơi sinh của ông hoặc bà của bảy cầu thủ nhập tịch từng góp mặt trong trận thắng Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng, giúp người dân “dễ thở” hơn sau bão số 11
Xã hội

Siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng, giúp người dân “dễ thở” hơn sau bão số 11

Xã hội

Bão số 11 đi qua, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội tăng vọt do nguồn cung khan hiếm. Trước tình hình đó, hàng loạt hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn đã chủ động thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mãi nhóm hàng thiết yếu nhằm chia sẻ khó khăn tới người dân.

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội
Tin tức

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội

Tin tức

Hàng nghìn hộ dân xã Đa Phúc và Trung Giã ( TP Hà Nội) bị cô lập do nước sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao vượt báo động 3. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang căng mình ứng phó, bảo vệ đê điều, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Người ta đang đi xem đàn cá khổng lồ tự dưng trú ẩn ở mé bờ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp
Nhà nông

Người ta đang đi xem đàn cá khổng lồ tự dưng trú ẩn ở mé bờ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp

Nhà nông

Hơn một năm nay, trên sông Tiền, tại khu vực bờ kè An Thạnh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (địa bàn thành phố Hồng Ngự-vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp trước thời điểm bỏ cấp huyện, giáp với Campuchia) xuất hiện đàn cá khổng lồ-cá tự nhiên với rất nhiều loài cá nước ngọt như cá tra, cá lăng, cá rô phi, nhiều nhất là loài cá tra...

Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026: Đưa ứng dụng AI vào lớp học
Xã hội

Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026: Đưa ứng dụng AI vào lớp học

Xã hội

Lần đầu tiên ứng dụng AI vào hành trình học tiếng Anh, Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026 hứa hẹn thắp lửa đam mê và mở rộng cơ hội hội nhập cho học sinh Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp 'sớm nở tối tàn' trong hệ sinh thái của shark Bình
Kinh tế

Nhiều doanh nghiệp "sớm nở tối tàn" trong hệ sinh thái của shark Bình

Kinh tế

Hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) rất đa dạng về quy mô, ngành nghề. Tuy nhiên cũng có những cái tên phải đóng cửa chỉ sau thời gian ngắn ngủi ra đời, dù có quy mô trăm tỷ đồng.

Bắc Ninh gỡ “nút thắt” tại 2 dự án VSIP hơn 900 ha
Nhà đất

Bắc Ninh gỡ “nút thắt” tại 2 dự án VSIP hơn 900 ha

Nhà đất

Bắc Ninh đang tháo gỡ loạt vướng mắc tại hai dự án VSIP I và II quy mô hơn 900 ha, từ khâu giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính đến điều chỉnh quy hoạch, nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư.

Dân tộc nào từng thống trị Tây Bắc Trung Hoa, bị Càn Long ra lệnh tận diệt?
Đông Tây - Kim Cổ

Dân tộc nào từng thống trị Tây Bắc Trung Hoa, bị Càn Long ra lệnh tận diệt?

Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc chiến giữa tộc người Chuẩn Cát Nhĩ và nhà Thanh ở Trung Hoa là một trong những cuộc xung đột lịch sử kéo dài suốt 70 năm với nhiều sự kiện khốc liệt. Đây là cuộc đối đầu giữa đế quốc thảo nguyên du mục cuối cùng và một triều đại phong kiến Trung Hoa.

Đồ gia dụng và nội thất có thể tái sử dụng sau khi nước lũ rút
Gia đình

Đồ gia dụng và nội thất có thể tái sử dụng sau khi nước lũ rút

Gia đình

Khi nước lũ rút đi, nhiều đồ dùng quan trọng vẫn có thể được cứu vãn và tái sử dụng nếu bạn biết phục hồi chúng đúng cách. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi phí và sớm ổn định cuộc sống.

Ukraine thừa nhận 'bi kịch' đau đớn: Nhận được tên lửa Tomahawk từ Mỹ, Kiev có thể không được khai hỏa
Thế giới

Ukraine thừa nhận 'bi kịch' đau đớn: Nhận được tên lửa Tomahawk từ Mỹ, Kiev có thể không được khai hỏa

Thế giới

Việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ cho Ukraine có thể mất nhiều tháng và sau đó, chúng có thể sẽ không thể rời khỏi bệ phóng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không gây tác động đối với Moscow, một quan chức quốc phòng an ninh hàng đầu của Ukraine chia sẻ với Telegraph.

Tai nạn giao thông năm 2025 giảm đáng kể trên 3 tiêu chí khi triển khai Nghị định 168 và các quy định mới
Tin tức

Tai nạn giao thông năm 2025 giảm đáng kể trên 3 tiêu chí khi triển khai Nghị định 168 và các quy định mới

Tin tức

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 cho thấy tai nạn giao thông cả nước đã giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí sau khi triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Nghị định 168...

Cả xóm rủ nhau đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam đấu Nepal
Thể thao

Cả xóm rủ nhau đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam đấu Nepal

Thể thao

Cả xóm ở An Điền - phường Bến Cát (TP.HCM) rủ nhau mua vé cùng xem đội tuyển (ĐT) Việt Nam đấu Nepal, họ đến sân trước 3 tiếng với sự háo hức.

SELERI 42 Liễu Giai Ba Đình - Phòng Khám Da Liễu Chuẩn Y Khoa
Doanh nghiệp

SELERI 42 Liễu Giai Ba Đình - Phòng Khám Da Liễu Chuẩn Y Khoa

Doanh nghiệp

Trong thời đại mà làn da được xem như “tấm gương sức khỏe”, việc chăm sóc và điều trị da chuẩn y khoa trở thành nhu cầu thiết yếu. Nổi bật tại trung tâm Hà Nội, phòng khám da liễu SELERI - 42 Liễu Giai Ba Đình được biết đến là điểm đến uy tín, nơi kết hợp giữa chuyên môn da liễu và công nghệ thẩm mỹ hiện đại, mang đến giải pháp toàn diện cho làn da khỏe đẹp từ gốc.

TeC3 - CEO Công ty TC Team và hành trình đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung số
Doanh nghiệp

TeC3 - CEO Công ty TC Team và hành trình đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung số

Doanh nghiệp

Hồ Trần Thành Công hay còn được gọi bằng nghệ danh là TeC3. Đây là một cái tên không chỉ được biết đến trong giới công nghệ mà còn có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng game thủ và doanh nhân. Xuất thân từ một chuyên gia về lĩnh vực An ninh mạng, Marketing và Tổ chức giải đấu, Thành Công đã tích lũy cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc về cả kỹ thuật số lẫn am hiểu thị trường và thị hiếu của người dùng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ là đại hội không giấy
Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ là đại hội không giấy

Tin tức

Trong Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 15 thành viên và Đoàn Thư ký gồm 3 thành viên, đây sẽ là đại hội không giấy, đại biểu nhận Văn kiện qua mã QR hoặc qua APP.

