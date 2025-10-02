Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn

Cải cách hành chính thực chất, chống tham nhũng quyết liệt

Sáng 2/10, Tổ ĐBQH TP.HCM, đơn vị số 3 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề gắn liền với đời sống hằng ngày, trong đó nổi bật là đất đai, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, sắp xếp bộ máy và chăm lo y tế cho người dân.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: H.V

Cử tri đánh giá thời gian qua TP.HCM và Chính phủ đã nỗ lực đổi mới trong cung cấp dịch vụ công, song vẫn còn tình trạng thủ tục rườm rà, nhất là ở lĩnh vực đất đai, cấp sổ hồng. Dù đã ứng dụng công nghệ số, nhưng hệ thống chưa thật sự ổn định, dữ liệu chưa liên thông, một số ứng dụng còn lỗi khiến người dân chưa thuận lợi khi tiếp cận.

Người dân đề nghị Chính phủ và TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời tăng cường đầu tư cho hạ tầng số, bảo mật dữ liệu và đào tạo kỹ năng số cho người dân để bảo đảm quyền lợi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, vấn đề sắp xếp bộ máy hành chính cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cử tri ghi nhận bộ máy có chuyển biến tích cực, gần dân hơn, thái độ phục vụ tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn như khối lượng công việc lớn, nhân sự chưa đủ, một số xáo trộn trong đời sống dân cư sau khi tinh giản phường, xã.

Người dân mong muốn sớm ổn định tổ chức, bổ sung biên chế hợp lý, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng tài sản công dôi dư để tránh lãng phí.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, nhiều ý kiến cho rằng mặc dù Đảng, Nhà nước đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, song tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp. Cử tri kiến nghị cần tăng cường giám sát việc thực thi Luật Khiếu nại, Tố cáo, thực hiện nghiêm quy định kiểm soát quyền lực trong điều tra, truy tố, xét xử... Đồng thời, phải mở rộng công khai, minh bạch trong đầu tư công, quy hoạch, ngân sách; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ vi phạm để củng cố niềm tin nhân dân.

Nhiều cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm tới chính sách an sinh xã hội, nhất là việc chăm sóc sức khỏe. Họ mong muốn hệ thống y tế cơ sở được đầu tư mạnh mẽ hơn, bệnh viện tuyến trên giảm tải và có lộ trình miễn phí khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân.

Kiến nghị sẽ được chuyển đến đúng thẩm quyền

Trực tiếp trao đổi với cử tri, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho biết trong tổng số 17 lượt phát biểu, đa số ý kiến đều rất thiết thực, sát thực tế, trong đó đất đai tiếp tục là “điểm nóng” khi chiếm đến 80% các vụ khiếu nại, tranh chấp.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí trao đổi với cử tri TP.HCM. Ảnh: H.V

Ông nhấn mạnh, Luật Đất đai dù đã sửa đổi nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để giải quyết những vướng mắc nảy sinh.

“Quan điểm sắp tới là bảo đảm quyền sở hữu toàn dân, Nhà nước quản lý và kiểm soát giá đất, bảo đảm sử dụng công bằng, hợp lý và hiệu quả”, ông Lê Minh Trí nói.

Đối với những vụ việc cụ thể mà người dân phản ánh, ông Lê Minh Trí thẳng thắn cho biết Tổ đại biểu không có thẩm quyền giải quyết. Cử tri cần gửi hồ sơ, đơn thư để đại biểu chuyển đến cơ quan chức năng.

“Chúng tôi sẽ cùng bà con ‘đòi nợ’ câu trả lời từ cơ quan có trách nhiệm, không để sự việc kéo dài vô hạn,” Chánh án TAND Tối cao khẳng định.

Về an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao, ông Trí cho biết Quốc hội đã ban hành Luật Giao dịch điện tử tại kỳ họp thứ 9, đồng thời chuẩn bị thông qua Luật An ninh mạng sửa đổi tại kỳ họp thứ 10. Luật mới sẽ gộp các quy định hiện hành để vừa phát huy mặt tích cực của Internet, mạng xã hội, vừa kiểm soát, hạn chế thiệt hại cho Nhà nước, xã hội và người dân. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm phải có đầy đủ chứng cứ, căn cứ pháp lý, tránh tình trạng chỉ dựa vào tố giác mà kết luận tội phạm.

Một điểm nhấn khác trong phần trao đổi là lĩnh vực y tế. Ông Lê Minh Trí thông tin Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết quan trọng, định hướng tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, tiến tới miễn phí khám sức khỏe hằng năm cho toàn dân. Đây là bước đi thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người già và trẻ em.

Về cải cách tư pháp, Chánh án TAND Tối cao cho biết sắp tới sẽ thành lập Tòa phá sản tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Tòa sở hữu trí tuệ ở một số thành phố lớn. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng tòa chuyên biệt tại các trung tâm tài chính quốc tế. Đây được coi là những đột phá quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Lê Minh Trí khẳng định mọi ý kiến sẽ được phân loại và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Những vấn đề thuộc phạm vi Quốc hội sẽ được phản ánh tại các phiên họp, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân.



