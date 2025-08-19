Đây là nhận định của 2 chuyên gia về du lịch nông nghiệp tại hội thảo về chủ đề này diễn ra hôm nay 19/8 tại TP.HCM, do công ty Lagi City Land và chuyên gia du lịch nông nghiệp Phạm Thanh Tùng đồng tổ chức.

Pháp luật làm bệ đỡ cho du lịch nông nghiệp

Ông Nguyễn Tuấn, kỹ sư quản lý đất đai với 13 năm hoạt động trong ngành Tài nguyên Môi trường, nhận định: “Tôi nghĩ rằng, chúng ta đang đứng trước một thời điểm vàng để phát triển các mô hình kinh tế trên đất nông nghiệp”.

Ông Nguyễn Tuấn tại hội thảo 19/8/2025 tại TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Ông Tuấn phân tích: Nhiều ý tưởng trước kia chưa thể thực hiện được vì khung pháp lý còn nhiều rào cản, và người dân khó khai thác đúng tiềm năng trên chính mảnh đất của mình. Nhưng nay, với Luật Đất đai mới, nhiều hàng rào đã được cởi bỏ, mở ra cánh cửa mới cho mỗi người dân có thể khai thác ruộng vườn, phát triển du lịch và các mô hình kinh tế gắn với đất nông nghiệp một cách hợp pháp.

Luật Đất đai mới cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành đã mở ra hành lang pháp lý rất rõ ràng. Điều 218 của luật cho phép đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp đa mục đích, từ sản xuất, chăn nuôi cho đến thương mại, dịch vụ và du lịch.

Cũng theo ông Tuấn, điều 99 Nghị định 102/2024 (hướng dẫn thực hiện luật) đã hướng dẫn chi tiết cách thức triển khai, bảo đảm người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện đúng quy định, tránh tình trạng mơ hồ hay vướng mắc pháp lý như trước kia.

Chuyên gia này chia sẻ: “Khi chính sách đã ủng hộ, khi pháp luật đã thông thoáng, thì trách nhiệm của chúng ta là làm đúng mô hình, hoạch định đúng chiến lược, để biến cơ hội thành giá trị thật cho cả cộng đồng và cho đất nước”.

Tại hội thảo, chuyên gia du lịch nông nghiệp Phạm Thanh Tùng nhấn mạnh đến việc tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành Thaco Group, với tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, vừa công bố kế hoạch đầu tư dự án trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu trên diện tích khoảng 1.250ha tại Đà Nẵng sau quá trình khảo sát thực địa trong tháng 7/2025. Với quy hoạch tới 1.250ha để trồng sâm Ngọc Linh, Thaco kỳ vọng góp phần định hình ngành công nghiệp dược liệu quy mô lớn.

Ông Tùng cho rằng, đây cũng là mô hình gia tăng giá trị đất nông nghiệp, thúc đẩy du lịch. Ông cũng cho biết nhiều nhà đầu tư trong những năm gần đây, đã tìm đến mô hình farmstay, homestay, glamping, ecolodge… như một hướng phát triển mới cho nông nghiệp và du lịch.

Chuyên gia du lịch nông nghiệp Phạm Thanh Tùng trình bày tại hội thảo ngày 19/8/2025 ở TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít dự án thất bại. Nguyên nhân không phải ở thị trường mà do chưa phân định mô hình hợp lý.

Ông Tùng phân tích rõ sự khác biệt giữa các loại hình farmstay; homestay; glamping; và ecolodge (tức lưu trú kết hợp bảo tồn, giáo dục và phát triển bền vững).

Về nhận định “thời điểm vàng”, ông chia sẻ: “Tôi nhìn thấy trên đất nông nghiệp sẽ xuất hiện nhiều mô hình mới như farmstay; homestay gắn với canh tác xanh; làng nghề kết hợp trải nghiệm du lịch; khu bảo tồn dược liệu, nông trại hữu cơ; dịch vụ giáo dục trải nghiệm cho trẻ em; du lịch sức khỏe kết hợp trị liệu từ thiên nhiên”.

Chuyên gia này cho rằng, những mô hình trên không chỉ tạo sinh kế bền vững cho nông dân mà còn gìn giữ bản sắc, làm giàu thêm kho tàng văn hóa Việt.

Ông chia sẻ thêm, Việt Nam có gần 28 triệu hecta đất nông nghiệp, trải dài từ miền núi, trung du, đồng bằng cho tới ven biển. Trong đó, mỗi mảnh đất, mỗi nếp nhà, mỗi nếp sinh hoạt lao động đều mang trong mình một câu chuyện, một giá trị văn hóa độc đáo; và du khách hiện nay thích những gì độc đáo như vậy.

Du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh

Theo báo cáo của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch, cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ và vững chắc sau những biến động toàn cầu những năm trước.

Lượng khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam đã phục hồi sau dịch Covid. Ảnh: Tường Thụy

Tính đến hết tháng 7, Việt Nam đã đón tổng cộng 12,23 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 7, lượng khách quốc tế đạt 1,56 triệu lượt, tăng 7% so với tháng 6 và tăng 35,7% so với tháng 7/2024.

Lượng khách du lịch nội địa tháng 7/2025 ước khoảng 15,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 10,3 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng lượng khách du lịch nội địa 7 tháng đầu năm 2025 đạt 93 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch 7 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 616 nghìn tỉ đồng, phản ánh nỗ lực phục hồi toàn diện của ngành, theo Cục Du lịch quốc gia.