'Trật đường ray bất cứ lúc nào': Kế hoạch hòa bình mới của ông Trump cho Ukraine khiến giới phân tích choáng váng

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang nỗ lực kiến tạo hòa bình cho Ukraine. Ảnh IT

Kế hoạch được đưa ra ngay sau khi ông Trump tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

“Trong cuộc gặp, chúng tôi đã bàn về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, những đảm bảo sẽ được cung cấp bởi nhiều quốc gia châu Âu, phối hợp cùng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Mọi người đều rất vui trước viễn cảnh HÒA BÌNH cho Nga/Ukraine", ông Trump viết.

Tuy nhiên, nhà báo Julia Ioffe, đồng sáng lập và phóng viên thường trú tại Washington của Puck News cho rằng, kế hoạch hòa bình của ông Trump có nhiều điểm đáng lo ngại. Trả lời trên chương trình The Lead with Jake Tapper của CNN, do nhà báo Pamela Brown dẫn, nhà báo Ioffe nhấn mạnh: “Đầu tiên, chỉ có thể thốt lên ‘wow’. Sau đó, tôi sẽ chỉ tin khi thật sự thấy nó diễn ra".

Điều khiến nhà báo Ioffe nghi ngờ là trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ bảo đảm an ninh nào từ NATO hay các nước châu Âu để chấm dứt chiến tranh. Vì vậy, việc phái đoàn châu Âu bàn về các đảm bảo an ninh cho Ukraine được coi là khá bất thường.

“Vấn đề là: Loại bảo đảm an ninh nào đủ thỏa mãn cả Ukraine lẫn Nga?”, nhà báo Ioffe đặt câu hỏi.

Theo phân tích, Tổng thống Putin dường như muốn kết thúc chiến tranh nhưng Nga vẫn phải giữ được những vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm ở Ukraine.

Trong khi đó, ông Trump chưa đưa ra bất kỳ động lực hay lý do nào khiến ông Putin phải ngừng chiến sự.

Ngoài ra, vẫn chưa rõ liệu Nga có được phép giữ lại các vùng đất đã kiểm soát hay buộc phải trao trả cho Ukraine.

“Chúng ta sẽ phải chờ xem, nhưng kế hoạch này có thể trật bánh bất kỳ lúc nào”, nhà báo Ioffe kết luận.

Không chỉ nhà báo Ioffe, Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu Rihards Kols (Liên minh Quốc gia) cũng tỏ ra nghi ngờ về kế hoạch hòa bình của ông Trump.

Ông Kols nghi ngại những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump để đạt được kết quả có lợi cho Ukraine và châu Âu trong cuộc chiến chống lại Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Latvia, ông Kols chỉ ra rằng cho đến nay, Tổng thống Mỹ vẫn có thiện cảm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn so với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Minh chứng là việc ông Trump vẫn chưa cảnh báo cho nhà lãnh đạo Nga về những hậu quả sẽ xảy ra nếu ông không tham gia bất kỳ hình thức đàm phán hòa bình nào.

Ông Kols tin rằng, dưới thời Trump, các cuộc đàm phán đã đạt đến điểm mà Nga rõ ràng có nhiều lợi thế hơn Ukraine,

Ông Kols cũng nhận định rằng, Tổng thống Putin là người hưởng lợi lớn nhất từ hội nghị thượng đỉnh Alaska, vì ông Trump đã cho nhà lãnh đạo Nga cơ hội nổi lên trên trường quốc tế sau nhiều năm bị cô lập. Do đó, "nhà lãnh đạo Nga có thể cảm thấy mình đang kiểm soát tương đối tình hình", vị nghị sĩ Nghị viện Châu Âu nói.

Ngược lại, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola nhận định, cuộc gặp hôm thứ Hai tại Washington giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo EU có thể đánh dấu một "bước ngoặt" trên con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine.

"Cuộc họp quan trọng hôm qua tại Washington có thể là bước ngoặt cho con đường hòa bình ở Ukraine mà tất cả chúng ta đều mong muốn và nỗ lực thực hiện", bà Metsola viết trên X vào thứ Ba.

Bà cũng nhắc đến hội nghị thượng đỉnh Alaska trước đó giữa tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, cho rằng những cuộc gặp này đồng nghĩa với việc "cơ hội cho hòa bình thực sự giờ đây đã trở nên khả thi. Khó khăn, nhưng không phải là không thể".