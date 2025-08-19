Trung Quốc tuyên bố 'nóng' ngay sau cuộc họp về Ukraine giữa ông Trump, Zelensky và lãnh đạo châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo EU, NATO họp bàn về chiến tranh Ukraine – Nga tại Nhà Trắng hôm 18/8. Ảnh AA

“Trung Quốc luôn tin rằng đối thoại và đàm phán là con đường khả thi duy nhất để giải quyết khủng hoảng Ukraine”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 19/8.

Bà Mao nhấn mạnh: “Trung Quốc không tạo ra cuộc khủng hoảng Ukraine, và cũng không phải là một bên tham gia vào đó. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần được tôn trọng” và đồng thời nhắc lại “bốn nguyên tắc” do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra, bao gồm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các thành viên Liên Hợp Quốc.

Cuộc họp ở Washington để lại những câu hỏi chưa có lời giải đáp về Ukraine

Ngày 18/8, tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu như Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Cuộc họp nhằm bàn thảo giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến và khả năng đàm phán hòa bình với Nga. Theo thông tin được công bố, các bên đã cam kết soạn thảo cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine và chuẩn bị các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Trump thậm chí đã gọi điện trực tiếp cho ông Putin ngay tại Nhà Trắng, đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Ukraine vào cuối tháng 8.

Ông Zelensky cho biết, các văn bản đảm bảo an ninh sẽ được hoàn tất trong vòng 7–10 ngày tới, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Mỹ: “Điều quan trọng là Washington phải gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng họ là một trong những quốc gia chủ chốt hỗ trợ và phối hợp cơ chế đảm bảo an ninh".

Để đáp lại, Ukraine cam kết mua vũ khí Mỹ trị giá 90 tỷ USD và mở dây chuyền sản xuất máy bay không người lái hợp tác với Washington.

Trong khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi sự tham gia của Mỹ là “một bước đột phá”, thì nhiều lãnh đạo châu Âu vẫn bày tỏ quan điểm khác biệt. Thủ tướng Anh Keir Starmer nói ông “rất hài lòng” với kết quả, còn Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh Nga trước đó đã từ chối ngừng bắn tại cuộc họp Alaska.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz yêu cầu phải có ngừng bắn trước khi đi xa hơn, song ông Trump lại bác bỏ, cho rằng điều đó không cần thiết. Vấn đề nhượng bộ lãnh thổ cũng chưa có lời giải. Trump gợi ý Ukraine sẽ phải từ bỏ một phần lãnh thổ để đổi lấy hòa bình, nhưng ông Zelensky khẳng định mọi quyết định về biên giới phải do Kiev và Moscow trực tiếp đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì nói với Fox News rằng “cả hai bên đều cần có nhượng bộ” để tiến tới hòa bình.

Ngoài ra, nhiều câu hỏi khác vẫn bỏ ngỏ như: cơ chế đảm bảo an ninh sẽ được thực thi như thế nào, cuộc gặp Zelensky – Putin có diễn ra đúng hẹn hay không, và liệu một lệnh ngừng bắn có bắt buộc trước khi ký kết hòa bình hay không.