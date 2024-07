Trẻ em dưới 6 tuổi có bắt buộc phải làm căn cước?

Câu hỏi:

Bạn đọc Thanh Hương (Hà Nội) hỏi: Tôi có con trai 4 tuổi. Hiện tại, tôi thấy cảnh sát khu vực thông tin tới tôi là sắp xếp thời gian ra công an phường để làm căn cước cho con. Vậy xin hỏi, trong trường hợp này tôi có bắt buộc phải làm căn cước cho con hay không?

Trả lời:

Luật sư Ma Văn Giang - Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, Luật Căn cước năm 2023 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 thay thế cho Luật Căn cước công dân 2014.

Theo Điều 19 Luật Căn cước 2023, người được cấp thẻ căn cước bao gồm: Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam; Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước; Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Như vậy, theo luật sư Giang, trẻ em dưới 6 tuổi không bắt buộc làm thẻ Căn cước từ 01/7/2024 mà chỉ thực hiện khi có nhu cầu.

Trường hợp, trẻ em có nhu cầu làm căn cước thì cần cung cấp những thông tin sau. Cụ thể, Khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước 2023 quy định về thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi từ ngày 01/7/2024 như sau:

Trong trường hợp thông thường: Việc cấp thẻ căn cước cho các trường hợp trẻ em từ 0 - 6 tuổi sẽ thông qua người đại diện hợp pháp, cụ thể người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục thông qua Cổng dịch vụ công/ứng dụng định danh quốc gia VneID.

Trong trường hợp trẻ dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh: Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên Cổng dịch vụ công/ứng dụng định danh quốc gia VNeID hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.

Và theo quy định, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước theo yêu cầu, theo đó, người đại diện hợp pháp sẽ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công/ứng dụng định danh quốc gia VneID.

Từ 01/7/2024, trẻ em dưới 6 tuổi cũng có thể được làm thẻ căn cước nếu như có nhu cầu. Ảnh: Việt Sáng.

Do vậy, khi làm thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi, phụ huynh chỉ cần chứng minh mình là người đại diện hợp pháp của trẻ. Trẻ em dưới 6 tuổi sẽ không phải cung cấp thông tin nào khác.

Ngoài ra, theo Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BCA quy định quy cách của mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước cho trẻ em dưới 06 tuổi như sau:

Hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước gồm bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn, họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau gồm các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen.

Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước (đối với thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 06 tuổi trở lên) được in màu trực tiếp trên thẻ căn cước. Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đường kính 12mm; ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước kích thước 20mm x 30mm; vị trí in mã QR kích thước 18mm x 18mm.

Mặt sau thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 06 tuổi và thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 06 tuổi trở lên gồm các thông tin từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, như sau: Nơi cư trú/Place of residence; Nơi đăng ký khai sinh/Place of birth; Chíp điện tử; Mã QR; Ngày, tháng, năm cấp/Date of issue; Ngày, tháng, năm hết hạn/Date of expiry; Bộ công an; Dòng MRZ.