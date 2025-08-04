Trên cánh đồng Vua, nông dân một xã của Hải Phòng trồng giống ổi mới, đến mùa cứ ngồi gốc ổi chốt đơn thu tiền

Ổi ngon nức tiếng từ cánh đồng Vua xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Người dân ở khu vực cánh đồng Vua, xã Vĩnh Bảo (xã Vĩnh Bảo được hợp nhất từ thị trấn Vĩnh Bảo, xã Tân Hưng, Tân Liên, Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cũ) trước đây chủ yếu trồng lúa. Sau này một vài người nhận thấy điều kiện thực tế ven cửa sông có phù sa bồi đắp nên đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống ổi lê Đài Loan về trồng thử nghiệm.

Người đi đầu mạnh dạn đưa giống ổi này về trồng là gia đình ông Phạm Văn Mạnh. Ban đầu, gia đình ông chỉ chuyển đổi một phần diện tích ruộng trồng lúa sang trồng ổi lê Đài Loan. Chỉ sau 1 năm trồng, cây đã cho quả, nhưng gia đình ông để 2 năm trở lên mới thu hoạch quả nên cây bền, chất lượng quả cũng ngon hơn…

Ổi lê Đông Tạ được quảng bá, xúc tiến thương mại.

Khi ổi thu hoạch, chất lượng cao, bán được giá nên sau đó bà con trong vùng học hỏi kinh nghiệm, chuyển đổi nhiều diện tích đất trồng lúa sang trồng ổi...

Đang vào cuối vụ hè thu, tại các vườn ổi ở cánh đồng Vua, nhiều nông dân vừa hái quả trong vườn vừa livestream bán hàng trực tiếp trên nền tảng số. Bà Nguyễn Thị Là, thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Bảo chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 1 ha trồng 1.000 cây ổi. Ổi chín đến đâu đều có người đặt mua hết đến đó, không bao giờ có trường hợp ế đọng để quá lứa”.

Bí quyết để sản phẩm của địa phương thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng là chất lượng khác biệt so với ổi lê ở các vùng, miền khác. Bà Nguyễn Thị Là kể, thời phong kiến, nơi đây là vùng đất trù phú ven sông Luộc, được phù sa bồi đắp đất pha cát màu mỡ, nên được nhà vua ban thưởng cho các quan, tướng có công với đất nước. Vì thế, người dân gọi khu vực này là vùng cánh đồng Vua. Với lợi thế đó, giờ đây vùng đất phù sa bồi đắp lại cho vườn ổi có vị đậm đà, giòn, trái ngọt hơn hẳn nhiều sản phẩm cùng loại...

Để có sản phẩm được giá và chất lượng khác biệt, bà con ở đây đặc biệt chú trọng việc chăm bón cây ổi, bảo đảm chất lượng, an toàn, sạch bệnh bằng những bí quyết sử dụng phân bón hữu cơ, kinh nghiệm cải tạo vườn, bảo vệ quả để ít bị sâu bệnh.

Hiện vùng cánh đồng Vua có 80 hộ trồng ổi. Ước tính, mỗi năm vùng trồng ổi thu hoạch hơn 500 tấn quả, 2 vụ chính là hè thu và thu đông. Thời điểm này, nông dân bán sản phẩm tại vườn từ 15.000 - 20.000 đồng/kg; trong khi sản phẩm cùng loại của địa phương khác chỉ bán với giá 8.000 – 10.000 đồng/kg. Đặc biệt, đến vụ thu đông, sản phẩm bán tại vườn có thể lên đến 22.000 - 25.000 đồng/kg...

Nâng tầm giá trị sản phẩm ổi lê Đông Tạ

Một ngày bình thường, ở vùng cánh đồng Vua luôn rộn ràng tiếng nông dân làm vườn và livestream bán sản phẩm ngay tại gốc ổi. Đó là bí quyết mà ổi lê ở đây vừa có chất lượng lại nâng cao giá trị nhờ nông dân dám nghĩ, dám làm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

Nông dân xã Vĩnh Bảo chăm sóc ổi lê Đông Tạ.

Hiện nay, nông dân không bán hàng theo cách truyền thống mà đã chuyển đổi số. Có trong tay chiếc điện thoại thông minh, nhiều nông dân livestream bán sản phẩm khá dí dỏm và nhận được các đơn đặt hàng tới tấp. Bây giờ nông dân bán hàng không phải vất vả, mà ngồi ngay dưới gốc ổi để trò chuyện, chốt đơn và sản phẩm được gửi đến tận tay khách hàng.

Chia sẻ về cách nâng tầm giá trị sản phẩm của địa phương, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp xã Vĩnh Bảo Lê Văn Thường cho biết, để bà con tiếp cận được cách bán hàng trên nền tảng số, chính quyền địa phương tích cực phối hợp Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng mời các công ty truyền thông hướng dẫn bà con cách tiếp cận bán hàng trên nền tảng số ngay tại vườn một cách thành thạo. Cùng với đó, địa phương xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Một số nông dân trồng ổi khá năng động với việc khẳng định thương hiệu và đưa sản phẩm của địa phương tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Ông Lê Văn Thường chia sẻ thêm, một số bà con bán sản phẩm đựng trong những chiếc hộp in ấn đẹp, bắt mắt với nhiều thông điệp hấp dẫn. Những quả ổi truyền thống nếu bà con bán chỉ trong những chiếc túi truyền thống sẽ không hấp dẫn khách hàng. Nhưng với chiếc hộp xinh xắn với trọng lượng 5 kg quả/hộp, nhiều người mua rất hài lòng. Dù chi phí có tăng cao hơn, nhưng được người tiêu dùng chấp nhận, sản phẩm bán được giá hơn thì người sản xuất vẫn có lãi... Qua phương tiện truyền thông và cách livestream thực tế, nhiều người còn đến tận vườn mua ổi.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng Cao Thanh Huyền, ổi lê Vĩnh Bảo nếu được tổ chức sản xuất thâm canh tốt và liên kết tiêu thụ bài bản sẽ không chỉ là trái ngọt mang lại giá trị kinh tế cho bà con, mà còn trở thành thương hiệu nông sản đặc trưng của Hải Phòng, góp phần vào quá trình chuyển đổi nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái của thành phố. Trung tâm Khuyến nông sẵn sàng là đơn vị điều phối, hỗ trợ kỹ thuật, xúc tiến thương mại, truyền thông để sản phẩm của địa phương vươn xa, tăng sức cạnh tranh...

Theo: Báo Hải Phòng