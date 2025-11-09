Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường vụ nổ bồn chứa axit khiến 2 công nhân tử vong

Chiều ngày 9/11, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường vụ nổ bồn chứa axit tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm khiến 2 công nhân tử vong thương tâm.

Ông Đinh Văn Tuấn kiểm tra trực tiếp tại hiện trường. Ảnh: Hoài Anh.

Tại hiện trường, ông Đinh Văn Tuấn đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng và chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, kiểm tra hồ sơ, giấy phép dự án của Công ty Cổ phần HC, kiểm tra hệ thống máy móc, dây chuyền, trang thiết bị của nhà máy hóa chất đảm bảo các quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ghi nhận của phóng viên, khu vực xảy ra vụ nổ có 4 bồn chứa axit. Theo cơ quan chức năng, mỗi bồn chứa axit có đường kính từ 2,5m đến 3m và cao khoảng 3m.

Khu vực xảy ra vụ việc được giăng dây, bảo vệ phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Hoài Anh.

Trước đó, vụ nổ bồn chứa axit tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 cùng ngày. Vụ việc đã khiến anh Nguyễn Hữu T. (29 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 1) và anh Hà Duy K. (28 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) tử vong.

Theo đó, 2 nạn nhân trên phát hiện khu vực bồn chứa axit có dấu hiệu rò rỉ nên tiến hành xiết lại bulong bồn chứa. Trong quá trình xiết, do bulong bị gỉ sét nên 2 công nhân lấy máy cắt chạy bằng pin của Công ty để cắt bulong. Trong quá trình cắt đã tạo ra tia lửa tiếp xúc với khí Hydro trong bồn chứa đang rò rỉ khiến bồn phát nổ.

Cận cảnh bồn chứa axit phát nổ khiến 2 công nhân tử vong. Ảnh: Hoài Anh.

Sau vụ nổ bồn chứa axit tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương, UBND xã Bảo Lâm 1 và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại tại doanh nghiệp.