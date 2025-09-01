Mô hình nuôi cá tầm thành công đã giúp ông Giàng A Hồ ở bản Xím Vàng, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên (Sơn La) trở thành tấm gương trong phát triển kinh tế gia đình của cộng đồng các dân tộc vùng cao nơi còn rất nhiều khó khăn.

Gắn bó với nghề nuôi cá tầm được hơn 5 năm, giờ đây gia đình ông Giàng A Hồ đã có tài sản khá với những ao nuôi được xây dựng bài bản, kiên cố.

Trước đây, gia đình ông cũng như nhiều hộ đồng bào dân tộc Mông khác ở xã Xím Vàng rất khó khăn, nguồn thu nhập chính chỉ trông chờ vào một vụ lúa trong năm và trồng ngô, sắn.

Từ năm 2020, sau khi đi tham quan, học hỏi tại một số mô hình nuôi cá nước lạnh ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cùng với số tiền tích lũy của gia đình, ông đã mạnh dạn vay vốn của ngân hàng để đầu tư xây dựng ao, bể nuôi cá tầm.

Diện tích nuôi cá tầm thương phẩm của gia đình ông Giàng A Hồ, dân tộc Mông, ở bản Xím Vàng, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La).

Vừa nuôi cá, ông vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, tích lũy thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô, số lượng cá nuôi mỗi lứa/năm.

Hiện nay, gia đình ông duy trì 1 bể ươm cá tầm giống và 2 ao với tổng diện tích hơn 800 m2 mặt nước, quy mô nuôi gần 2.000 con mỗi lứa hàng năm.

Chỉ tính riêng năm 2024, gia đình ông đã xuất bán ra thị trường hơn 2,5 tấn cá tầm thương phẩm, với mức giá bình quân đạt 250.000 đồng/kg, thu nhập trên 650 triệu đồng.

Ông Giàng A Hồ chia sẻ, để có cá tầm cung cấp ra thị trường quanh năm, gia đình ông nuôi theo hình thức gối vụ.

Ông Giàng A Hồ, bản Xím Vàng, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La (trước thời điểm bỏ đơn vị hành chính cấp huyện) thu hoạch cá tầm thương phẩm để cung cấp ra thị trường.

Ngoài ra, muốn cá sinh trưởng và phát triển, đạt năng suất, chất lượng cao, trước hết cần có con giống tốt, nguồn nước thật sạch, lạnh khoảng 18 - 21 độ C, độ PH phù hợp.

Cùng với đó, cá tầm thích nước chảy nhẹ giúp cung cấp đủ oxy để cá hô hấp và cuốn trôi chất thải, thức ăn thừa và ngăn ngừa tích tụ các chất bẩn. Nhờ đó, không bị ô nhiễm nước, hạn chế dịch bệnh xảy ra.

Bên cạnh đó, cá tầm là vật nuôi đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, người nuôi phải cần cù, chịu khó, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tốc độ sinh trưởng, phát triển, kịp thời phát hiện các loại bệnh trên cá và có biện pháp phòng ngừa, điều trị hiệu quả.

Hiện nay, xã Xím Vàng và một số xã lân cận như Tà Xùa, Háng Đồng đang đẩy mạnh phát triển du lịch.

Do đó, lượng cá tầm thương phẩm của gia đình ông vẫn chưa đủ cung cấp cho các nhà hàng, homestay để phục vụ du khách.

Bởi vậy, thời gian tới, ông tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 2 ao nuôi cá tầm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Phó Chủ tịch UBND xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La (trước thời điểm bỏ đơn vị hành chính cấp huyện) Sồng A Chông cho hay: Nhận thấy việc nuôi cá tầm mang lại giá trị kinh tế cao, vốn cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, ông Giàng A Hồ đã mạnh dạn đầu tư vào mô hình chăn nuôi này và đạt được thành công, có thu nhập cao, ổn định.

Từ mô hình nuôi cá tầm của gia đình ông Hồ đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho các hộ dân khác trên địa bàn xã.

Ông Giàng A Hồ di chuyển cá tầm giống sang ao nuôi thương phẩm.

Thời gian tới, xã sẽ tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về sử dụng, bảo vệ nguồn nước thật tốt, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nuôi cá phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Với quyết tâm đẩy lùi đói nghèo, vươn lên làm giàu, từ những điều kiện tự nhiên sẵn có tại địa phương, ông Giàng A Hồ đã có thu nhập cao nhờ nuôi cá tầm, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình ở vùng cao Xím Vàng.

Với việc mở ra hướng đi mới, gia đình ông góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng bản làng ngày càng khởi sắc.

Theo: TTXVN