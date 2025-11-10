Nuôi ếch chung ao với nuôi cá rô đồng đặc sản-cách làm hay, cho tiền tốt

Sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn của Hải Phòng, anh Khánh rất hoạt về công việc việc chăn nuôi, trồng trọt.

Nhưng để phát triển chăn nuôi bài bản, quy mô thì gia đình anh lại không có tiền đầu tư. Anh Khánh đã quyết định học nghề rồi cùng anh em mở xưởng làm cơ khí để có thu nhập nuôi gia đình và thực hiện đam mê.

Khu vực nuôi ếch kết hợp nuôi cá rô đồng của gia đình anh Phạm Văn Khánh, thôn Đông Xuyên Ngoại, xã Tân Minh, TP Hải Phòng (địa phận huyện Tiên Lãng trước đây). Ảnh: Thu Thuỷ.

Năm 2019, anh Khánh tiếp nhận 1ha đất canh tác của địa phương tại vùng chiêm trũng cấy lúa năng suất thấp, bỏ hoang cho cỏ mọc.

Anh Khánh bắt tay vào xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp, vừa nuôi thủy sản, vừa trồng cây ăn quả, đem lại giá trị kinh tế cao.

Ngay từ trước những ngày đầu lập trại nuôi ếch, anh Khánh đã phải đi học hỏi kinh nghệm ở nhiều nơi, lựa chọn cách làm phù hợp để áp dụng.

Khi đã nắm chắc một lượng vốn kiến thức về nuôi ếch và cá rô trong tay, anh Khánh đã tiến hành quật lập, đào ao, quy hoạch lại khu đất thành vườn, ao một cách quy củ và bài bản.

Anh Phạm Văn Khánh, thôn Đông Xuyên Ngoại, xã Tân Minh, TP Hải Phòng (địa phận huyện Tiên Lãng trước đây) kết hợp trên trồng cây ăn quả dưới nuôi cá rô đồng và nuôi ếch tại trang trại tiền tỷ. Ảnh: Thu Thuỷ.

Anh Khánh sử dụng số tiền tích cóp sau những năm làm cơ khí, đồng thời vay mượn thêm anh em, bạn bè đầu tư 2 tỷ đồng cho việc cải tạo, xây dựng hệ thống ao nuôi, trồng cây bóng mát, đầu tư giống và thức ăn, thuê mướn thêm nhân công và bắt đầu một công việc mới.

Anh Khánh tiến hành thả 10 vạn con ếch kết hợp nuôi 10 vạn cá rô đầu nhím, quây lưới thành từng ô riêng biệt để dễ chăm sóc và quản lý.

Sau vài tháng thả nuôi, anh Khánh đã có lứa ếch đầu tiên xuất bán cho thương lái với sản lượng 15 tấn.

Cận cảnh mô hình nuôi ếch và cá rô đồng của anh Phạm Văn Khánh thôn Đông Xuyên Ngoại (xã Tân Minh, TP. Hải Phòng). Ảnh: Thu Thuỷ

Trong khi đó,11 lượng cá rô đồng vẫn đang sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến khoảng 3 tháng tiếp theo sẽ cho thu hoạch.

Giá ếch và giá cá rô đồng anh Khánh bán cũng gần bằng nhau và dao động từ 70 -80 nghìn đồng/ kg. Anh Khánh nuôi kết hợp được 2 vụ ếch xen kẽ với 1 vụ cá rô đồng trong năm, sau đó tiến hành phơi ao và xử lý ao, chờ đón vụ mới.

Anh Khánh cho biết, những ngày đầu quay lại với công việc nhà nông, anh Khánh cũng thấy ngượng ngạo mất một thời gian ngắn, nhưng khi vào guồng công việc anh lại thoăn thoắt từ a – z.

Anh đã sớm nắm bắt được quá trình sinh trưởng phát triển của ếch và cá nên khi kết hợp nuôi chung anh Khánh chăm sóc và kiểm soát rất tốt, cho hiệu quả kinh tế ngay từ lứa nuôi đầu tiên.

Nuôi chung 1 ao 2 loài đặc sản-nông dân thu lợi kép, tiền nhiều hơn

Chia sẻ với PV điện tử Dân Việt, anh Phạm Văn Khánh (thôn Đông Xuyên Ngoại, xã Tân Minh, TP Hải Phòng) cho hay, với kinh nghiệm truyền thống của gia đình đã giúp anh Khánh tự tin, không gặp khó khăn, trở ngại gì trong quá trình nuôi ếch và cá.

Vườn cây ăn quả của anh Phạm Văn Khánh thôn Đông Xuyên Ngoại (xã Tân Minh, TP. Hải Phòng) đang trong giai đoạn cho thu hoạch. Ảnh: Thu Thuỷ

Ưu điểm lớn nhất của việc nuôi cá chung với ếch là tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng trong cùng một môi trường ao nuôi.

Ếch được cho ăn tập trung, lượng phân thải và thức ăn dư thừa từ ếch trở thành nguồn thức ăn tự nhiên cho cá. Nhờ đó, cá phát triển khỏe mạnh, giảm đáng kể chi phí thức ăn trong quá trình nuôi.

Cũng theo anh Khánh, hình thức nuôi kết hợp giữa ếch và cá sẽ giúp linh hoạt về chu kỳ sản xuất. Với giống cá rô đầu nhím nuôi một vụ kéo dài từ 6 - 8 tháng, thì ếch chỉ mất 3- 4 tháng là có thể xuất bán. Mỗi năm, anh Khánh có thể nuôi 2 vụ ếch, xen kẽ với 1 vụ cá.

Nhờ đó gia đình anh Khánh luôn có nguồn thu nhập quanh năm, đồng thời tạo ra môi trường sinh thái cân bằng hơn trong ao nuôi.

Giống na nhập ngoại được anh Phạm Văn Khánh, thôn Đông Xuyên Ngoại (xã Tân Minh, TP. Hải Phòng)

Tận dụng đất xung quanh mặt ao, anh Khánh trồng thêm 400 cây hồng xiêm, 150 cây mít, 60 cây dừa, hơn 100 cây na và bưởi.

Mỗi loại cây được quy hoạch thành từng khu rõ ràng, dưới các tán cây anh còn nuôi hàng trăm con gà, 500 con ngan, ngỗng. Với cách làm này vừa tạo bóng mát, vừa giữ đất, chống xói mòn, đồng thời từng bước cải tạo đất.

Theo anh Khánh, đây là mô hình kinh tế nông nghiệp lớn đòi hỏi chi phí đầu tư cao nên Anh Khánh vẫn tiếp tục duy trì xưởng cơ khí của gia đình ở quy mô nhỏ hơn để có nguồn thu nhập, từng bước có vốn đầu tư vào trang trại được bài bản hơn. Sự kết hợp giữa sản xuất cơ khí và làm nông nghiệp đã giúp anh Khánh có nguồn vốn đều đặn để mở rộng quy mô chăn nuôi của gia đình.

Không chỉ mang lại lợi ích cho gia đình, anh Khánh còn giúp nhiều hộ dân khác tại địa phương về cách làm, nhất là những hộ có diện tích đất lúa kém hiệu quả, hướng họ biết tận dụng lợi thế đất đai, kết hợp khoa học kỹ thuật, tạo dựng mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương.