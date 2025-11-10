Cũng trồng dưa hấu, nông dân 3 xã mới này ở Hải Phòng gieo giống gì mà cứ 1ha lãi hơn 255 triệu?

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng (Sở Khoa học và Công nghệ) vứa tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng dưa hấu lai F1 AD070 tại thực địa vụ thu đông năm 2025.



Cánh đồng trồng dưa hấu giống mới tốt tươi, quả to bự nằm lộ rõ

Mô hình sản xuất dưa hấu lai F1 AD070 được triển khai với quy mô 22 ha, tại ba địa phương gồm xã Đại Sơn, Trần Phú, Kim Thành. Đây là các vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi, người dân có kinh nghiệm sản xuất rau màu và sẵn sàng tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật mới.

Trong quá trình triển khai, gần 200 hộ dân đã đăng ký tham gia mô hình, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quy mô và đối ứng đầu tư. Các hộ được hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc giống dưa hấu AD070 thông qua 3 lớp tập huấn kỹ thuật trồng dưa hấu.

Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây dưa hấu và quản lý chất lượng giống.

Qua đó, bà con nông dân được nâng cao nhận thức về sản xuất hàng hóa tập trung, nắm vững kỹ thuật canh tác hiện đại, góp phần hình thành vùng trồng dưa hấu chất lượng cao.





Giống dưa hấu AD070 được đánh giá phù hợp với điều kiện khí hậu – thổ nhưỡng của 3 xã mới thực hiện mô hình ở Hải Phòng. Đây là giống dưa hấu có khả năng chống chịu khá, năng suất ổn định và chất lượng quả đáp ứng yêu cầu thị trường. Ảnh SKH.

Việc trồng dưa hấu giống mới được triển khai tại 3 xã mới của Hải Phòng ở hai thời vụ: vụ xuân hè (gieo từ 8–15/3) và vụ thu đông (gieo đợt 1 từ 1–10/8, đợt 2 từ 15–20/8). Kết quả theo dõi tại các điểm mô hình cho thấy giống dưa hấu lai F1 AD070 sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ nảy mầm đạt trên 95%, cây con khỏe, cứng, đồng đều.

Thời gian từ trồng đến thu hoạch trung bình 58–60 ngày, cây có sức sinh trưởng đạt mức “tốt” .

Phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy, vụ xuân hè, năng suất trung bình 1.500 kg/sào, giá bán 8.000 đồng/kg, cho lãi 9.200.000 đồng/sào; trong khi vụ thu đông, năng suất trung bình 1.400 kg/sào, giá bán 9.000 đồng/kg, lãi 8.500.000 đồng/sào. Đây là mức lợi nhuận cao, góp phần nâng thu nhập và khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng dưa hàng hóa.

Qua quá trình triển khai, mô hình trồng dưa hấu lai F1 AD070 đã thực hiện đầy đủ các nội dung, quy mô theo thuyết minh được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ và đạt mục tiêu đề ra.

Giống dưa hấu AD070 được đánh giá phù hợp với điều kiện khí hậu – thổ nhưỡng của địa phương, có khả năng chống chịu khá, năng suất ổn định và chất lượng quả đáp ứng yêu cầu thị trường.

Tại Hội nghị đánh giá, đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng và các địa phương thống nhất nhận định: mô hình đã chứng minh tính hiệu quả, khả năng thích nghi và tiềm năng nhân rộng của giống dưa hấu lai F1 AD070 trong sản xuất hàng hóa tập trung.

Bên cạnh đó, việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng dưa hấu còn giúp nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật cơ sở và hình thành tư duy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ.

Mô hình trồng dưa hấu lai F1 AD070 bước đầu cho thấy những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân và khẳng định vai trò thiết thực của khoa học và công nghệ trong việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp của thành phố Hải Phòng, hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển bền vững cho nông nghiệp địa phương và vùng đồng bằng sông Hồng.