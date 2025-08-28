Hình ảnh từ triển lãm Việt Nam hạnh phúc. Ảnh: TTĐN.

Đây là điểm nhấn văn hóa, lan tỏa thông điệp về những giá trị hạnh phúc giản dị, gần gũi trong đời sống thường nhật của người Việt Nam.

Việt Nam hạnh phúc (Happy Vietnam) là cuộc thi ảnh và video trên Nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam - Vietnam.vn, với mục tiêu khích lệ mọi người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, bà con kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, ứng dụng công nghệ số vào sáng tác ảnh và video về đất nước, con người Việt Nam. Kể từ khi phát động vào tháng 6/2023 đến nay cuộc thi đã nhận được 20.000 bức ảnh.

Khu trưng bày với chủ đề “Việt Nam Hạnh phúc” gồm 150 tác phẩm ảnh và 30 tác phẩm video theo 3 chủ đề: Vùng đất Hạnh phúc, Con người Hạnh phúc, Khoảnh khắc Hạnh phúc. Triển lãm có sự kết hợp với công thực tế ảo 3D/VR/Metaverse.

Điều đặc biệt những bức ảnh và video này được lựa chọn từ 20.000 tác phẩm không phải chỉ từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà còn là những sáng tác do người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, khách nước ngoài du lịch và đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam gửi tham dự Giải thưởng trên nền tảng số quảng bá hình ảnh Việt Nam Vietnam.vn.

150 bức ảnh được lựa chọn, trưng bày theo ba chủ đề:

- Vùng đất Hạnh phúc: Giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, di sản văn hóa và sự phong phú của các vùng miền.

- Con người Hạnh phúc: Khắc họa chân dung con người Việt Nam trong lao động, học tập, sáng tạo và sẻ chia.

- Khoảnh khắc Hạnh phúc: Ghi lại những phút giây đời thường giàu xúc cảm, gợi nhắc hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất.

Du khách trong và ngoài nước tham quan triển lãm. ẢnhTTĐN.

Mỗi bức ảnh và video không chỉ là một tác phẩm mà còn là lời kể sống động về những giá trị tinh thần của con người Việt Nam.

Sức mạnh lớn nhất luôn là sức mạnh của Nhân dân. Sức sáng tạo lớn nhất cũng luôn là sức sáng tạo của Nhân dân. Sức sống mạnh mẽ nhất cũng luôn là sức sống của Nhân dân. 20.000 bức ảnh và video là minh chứng sinh động cho sức mạnh, sức sáng tạo và sức sống của Nhân dân.

Công nghệ số, nền tảng số đã tạo điều kiện để mỗi người dân dù ở bất kỳ đâu, với chiếc điện thoại thông minh và được phủ sóng 4G/5G là có thể sáng tạo, là có thể góp tiếng nói của mình để tạo nên một Việt Nam của người dân.

Thông tin đối ngoại: Công nghệ số mở rộng trải nghiệm

Một điểm hấp dẫn của triển lãm là việc ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua 3D mapping và thực tế tăng cường (AR), khách tham quan có thể khám phá toàn bộ triển lãm 80 năm thành tựu kinh tế- xã hội được số hóa, bản đồ số đa tầng dữ liệu 34 tỉnh, thành phố, tương tác trực tiếp với hình ảnh, âm thanh và không gian số sống động.

Toàn bộ dữ liệu này được đưa lên không gian số thông qua nền tảng vietnam.vn để người dân khắp thế giới có thể trải nghiệm khi không có điều kiện tham quan trực tiếp triển lãm.

Nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam Vietnam.vn quy tụ thông tin từ các cơ quan báo chí, cổng thông tin trung ương và địa phương, tích hợp mạng xã hội Happy Vietnam và cơ sở dữ liệu quảng bá Việt Nam, được chuyển thể sang 10 ngôn ngữ bằng Công cụ dịch Google nâng cao. Hiện nay, Vietnam.vn là nền tảng thông tin đối ngoại phục vụ hàng triệu độc giả với tỷ lệ truy cập 80% từ nước ngoài.

Ngoài ra, với 29.220 phần quà tặng có gắn QR code để người khách tham quan trải nghiệm nền tảng quảng bá Việt Nam, công nghệ VR gắn với địa danh quen thuộc.