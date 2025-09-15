Chủ đề nóng

Triệu tập đối tượng dùng cây sắt đánh thủng mũ bảo hiểm người đàn ông đang trên đường đi giao mèo cảnh

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 15/09/2025 14:41 GMT+7
Cơ quan Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM đã đưa ông L.H.V (40 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận) về trụ sở để làm rõ vụ việc dùng cây sắt tấn công anh Nguyễn Thanh Tùng, đang trên đường đi giao mèo cảnh.
Ông L.H.V (40 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận) đã bị triệu tập về trụ sở Công an phường Trung Mỹ Tây để làm rõ vụ việc tấn công anh Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi), bằng cây sắt. Ảnh: TK

Ngày 15/9, Công an phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) đã đưa ông L.H.V (40 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận) về trụ sở để làm rõ vụ việc tấn công anh Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi).

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào chiều 12/9, anh Tùng đang đi giao mèo cảnh bằng xe máy trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy từ phía sau vượt lên, dùng cây sắt đánh vào người.

Bị tấn công bất ngờ, anh Tùng liền lấy điện thoại quay lại và hỏi lý do. Người đàn ông này liền xuống xe, lớn tiếng chửi bới rồi dùng một cây sắt dài đánh thẳng vào đầu anh Tùng, làm thủng mũ bảo hiểm. Sau khi gây án, người này nhanh chóng lên xe bỏ đi.

Anh Tùng cho biết, trước khi bị đánh, người đàn ông này chạy xe máy loạng choạng, lách qua xe anh nhưng không xảy ra va chạm. Nghĩ không có gì nghiêm trọng, anh Tùng tiếp tục di chuyển thì bất ngờ bị tấn công. Vụ việc khiến anh Tùng bị thương ở đầu và phải nhập viện để khâu vết thương.

Ngay sau đó, anh Tùng đã trình báo vụ việc với công an, đồng thời cung cấp hình ảnh, clip và biển số xe của nghi phạm. Dựa trên thông tin này, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm là ông L.H.V và mời về làm việc. Tại cơ quan công an, ông V đã thừa nhận hành vi của mình.

Anh Tùng cho biết thêm, trong thời gian nằm viện, người nhà ông V đã đến thăm hỏi và xin lỗi. Anh cũng đã nói chuyện trực tiếp với ông V qua điện thoại. Khi được hỏi về lý do tấn công, ông V nói: "Lúc đó nhìn thấy tôi chạy xe máy theo xe ổng, nghĩ là 'kẻ thù' nên đánh".

Hiện tại, anh Tùng vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện. Vụ việc đang được Công an phường Trung Mỹ Tây tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

