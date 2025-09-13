



Hình ảnh và biển số xe người đàn ông dùng cây sắt dài đánh vào đầu anh Tùng gây bể nón bảo hiểm, anh Tùng phải nhập viện. Ảnh: AT

Anh Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi), người làm nghề buôn bán mèo cảnh, đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ tấn công vào chiều 12/9. Chia sẻ với phóng viên, anh Tùng cho biết sự việc xảy ra khi anh đang đi xe máy giao mèo cảnh trên đường Hà Đặc, hướng về đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Khi đang di chuyển, anh Tùng thấy một người đàn ông đi xe máy phía sau chạy loạng choạng và lách qua xe mình. Do không xảy ra va chạm, anh vẫn tiếp tục đi bình thường. Tuy nhiên, bất ngờ người đàn ông này vượt lên và dùng gậy sắt đánh vào người anh.

"Tôi lấy điện thoại quay lại và hỏi tại sao lại đánh mình. Người này xuống xe, chửi bới rồi dùng cây sắt dài đánh thẳng vào đầu tôi, làm thủng mũ bảo hiểm", anh Tùng kể lại.

Vụ việc khiến anh Tùng bị thương ở đầu, phải nhập viện khâu vết thương và nằm lại theo dõi. Ngay trong tối cùng ngày, Công an phường Trung Mỹ Tây đã đến bệnh viện lấy lời khai của nạn nhân. Anh Tùng đã cung cấp hình ảnh, video và biển số xe của nghi phạm để hỗ trợ điều tra.

Công an phường Trung Mỹ Tây xác nhận đã tiếp nhận trình báo và đang khẩn trương truy tìm người đàn ông liên quan để làm rõ động cơ, xử lý theo quy định của pháp luật.