Triệu Vy vướng lao lý vì món nợ của chồng cũ và nhà chồng

Cuối năm 2024, Triệu Vy công khai xác nhận đã ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long, đồng thời tuyên bố cắt đứt mọi liên hệ với chồng cũ, từ đời sống cá nhân đến trách nhiệm tài chính. Tuy nhiên, thực tế pháp lý lại không cho phép cô rũ bỏ quá khứ một cách đơn giản. Theo truyền thông Trung Quốc, dù đã ly hôn, Triệu Vy vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới trong các khoản nợ và tranh chấp kinh tế phát sinh từ các hoạt động của chồng cũ và gia đình ông.

Trong thời gian còn là vợ của Huỳnh Hữu Long, Triệu Vy từng đứng ra bảo lãnh cho công ty của chị chồng tên là Hoàng Lệ. Năm 2021, công ty của Hoàng Lệ tuyên bố phá sản và đóng cửa vì không thể trả nợ đúng hạn. Khi chủ nợ đâm đơn kiện, Hoàng Lệ không có mặt, còn Huỳnh Hữu Long đã ra nước ngoài và sống với người vợ mới. Theo quy định pháp luật, với vai trò là người bảo lãnh, Triệu Vy bị ràng buộc trách nhiệm pháp lý. Vì vậy, tòa án đã ra quyết định phong tỏa tài sản đứng tên cô trị giá khoảng 15,9 triệu nhân dân tệ (hơn 55 tỷ đồng).

Triệu Vy và chồng cũ. Sina.

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên sinh năm 1976 còn từng nhiều lần bị đe dọa bởi các đối tượng xã hội đen đến tận nhà, yêu cầu cô trả nợ thay cho nhà chồng cũ. Dù đã lên tiếng tuyên bố rằng bản thân không còn liên quan gì đến Huỳnh Hữu Long, nhưng pháp luật vẫn buộc Triệu Vy phải gánh phần trách nhiệm từ những giấy tờ bảo lãnh đã ký trong thời kỳ hôn nhân.

Từ sau vụ lừa đảo chứng khoán năm 2017, Triệu Vy đã bị hàng loạt đối tác đầu tư khởi kiện vì cho rằng cô và Huỳnh Hữu Long đã khiến họ lâm vào cảnh trắng tay. Tòa án đã yêu cầu cô bồi thường tổng số tiền lên đến 13 triệu USD (khoảng 340 tỷ đồng). Kể từ đó, nữ diễn viên phải liên tục đối mặt với hơn 500 vụ kiện lớn nhỏ. Tuy nhiên, tính đến nay, chỉ hơn 100 vụ được giải quyết.

Khủng hoảng pháp lý kéo dài khiến kinh tế của Triệu Vy rơi vào tình trạng cạn kiệt. Theo tờ QQ, tài sản cá nhân của cô gần như đã bị tiêu tán, nhiều khoản nợ nhỏ cũng không có khả năng thanh toán. Hồi tháng 4, Triệu Vy bị tòa án liệt vào danh sách "người thất tín" sau khi không trả nổi khoản nợ chỉ 14.000 nhân dân tệ (khoảng 51 triệu đồng).

Truyền thông Trung Quốc cho biết, tháng 7 vừa qua, căn biệt thự tại Hong Kong – nơi Triệu Vy từng sống cùng Huỳnh Hữu Long – đã bị đưa ra đấu giá để siết nợ. Không những vậy, cổ phần của cô trong các công ty do mình từng điều hành cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Trong số nhiều doanh nghiệp từng thuộc sở hữu của Triệu Vy, giờ chỉ còn lại một văn phòng làm việc nhỏ tại Thượng Hải đang cố gắng duy trì hoạt động.

Triệu Vy hiện đối mặt với nguy cơ phá sản, nhất là khi cô bị "phong sát" và cấm tham gia các hoạt động nghệ thuật kể từ năm 2021. Nguồn thu nhập chính bị cắt đứt, tài sản bị phong tỏa, danh tiếng suy giảm khiến tình cảnh của Triệu Vy ngày càng khó khăn. Theo tờ Sinchew, với những áp lực tài chính chồng chất và sự cô lập trong giới giải trí, nữ diễn viên có thể sớm tuyên bố phá sản và mất khả năng chi trả hoàn toàn các khoản nợ đang gánh.

