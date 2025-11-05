Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 05/11/2025 21:16 GMT+7

Trịnh Mỹ Anh, người đẹp vừa giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025 là ai?

Minh Anh Thứ tư, ngày 05/11/2025 21:16 GMT+7
Trịnh Mỹ Anh, Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 tạo kỳ tích sau khi chủ động xin được tham dự Miss Earth 2025.
Tối 5/11, Chung kết Miss Earth 2025 (Hoa hậu Trái đất) diễn ra tại Manila, Philippines, quy tụ 78 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau các vòng thi, Trịnh Mỹ Anh - đại diện Việt Nam đã xuất sắc lọt Top 4 chung cuộc, giành ngôi vị Hoa hậu Nước.

Trịnh Mỹ Anh tại phần thi ứng xử trong đêm Chung kết Miss Earth 2025. (Ảnh: BTC)

Trịnh Mỹ Anh: Mỹ nhân có điểm IELTS 7.0

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, cô có chiều cao 1,75 m cùng số đo 85-64-95 (cm), gương mặt thanh thoát cùng nụ cười sáng. Người đẹp theo học tại Đại học Thương mại Hà Nội, thành thạo tiếng Anh (IELTS 7.0), từng đạt giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và Học sinh thanh lịch thời phổ thông. Tháng 6/2025, cô giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.

Người đẹp có thân hình quyến rũ với chiều cao nổi trội. (Ảnh: NVCC)

Để đến với Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh đã chủ động xin ban tổ chức được tham dự cuộc thi. Người đẹp khẳng định cô sẵn sàng cho hành trình mới, với dự án môi trường tập trung vào tái chế rác thải điện tử.

“Tôi đã tìm hiểu về đề tài này và thấy là chủ đề rất hay, ý nghĩa. Tôi đang hoàn thiện dần phần dự án này để đem ra quốc tế. Tôi cũng mong chủ đề tái chế rác thải điện tử được mọi người khai thác nhiều hơn” - Trịnh Mỹ Anh chia sẻ.

Nói về quyết định lựa chọn Trịnh Mỹ Anh, ông Phạm Duy Khánh, Giám đốc quốc gia Miss Earth Vietnam cho rằng cô là cô gái bản lĩnh và chủ động. Việc tự xin đi thi cho thấy rõ sự nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và năng lượng tích cực của một đại diện xứng đáng.

Trịnh Mỹ Anh tại phần thi "Beauty of Face" tại Miss Earth 2025. (Ảnh: BTC)

Hành trình của Trịnh Mỹ Anh tại Miss Earth 2025

Ngày đặt chân tới Philippines, Trịnh Mỹ Anh cho biết cô và ê-kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục dạ hội, trang phục dân tộc cho đến các phần thi phụ Miss Earth 2025. Bộ National Costume (Trang phục dân tộc) có chủ đề Hoa lửa được cô cho là điểm nhấn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam kết hợp tinh thần của Miss Earth.

Ngay tại những ngày đầu tiên góp mặt, Trịnh Mỹ Anh đã tỏ ra nổi bật. Cô nhanh chóng được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán lọt Top 25 tại cuộc thi, với vị trí thứ 13.

Trong phần thi Beauty of Face (Vẻ đẹp gương mặt), Trịnh Mỹ Anh khoe mặt mộc hoàn toàn trước ban giám khảo. Trên mạng xã hội, cô được công chúng trong và ngoài nước đánh giá tốt với gương mặt sáng, làn da khỏe khoắn, rạng rỡ.

Trịnh Mỹ Anh khoe vẻ đẹp quyến rũ, tự tin trong đêm Chung kết Miss Earth 2025. (Ảnh: BTC)

Ở phần Judging of Fitness, Trịnh Mỹ Anh cho thấy hình thể săn chắc và phong thái khỏe khoắn. Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 cho biết đây là phần thi cô rất mong chờ vì bộc lộ đúng tinh thần “sống khỏe – sống xanh”, hướng đến lối sống cân bằng, lành mạnh và yêu thiên nhiên.

Không chỉ thể hiện nổi bật ở các phần thi cá nhân, Trịnh Mỹ Anh và nhóm thí sinh khu vực Châu Á 2 (Asia Group 2) còn giành Huy chương Vàng tại phần thi Green Leaders in action culminating activity - trình bày Dự án Môi trường theo nhóm.

Người đẹp cũng chăm chút trang phục trong mỗi ngày thi. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, thời trang và nữ tính.

Một trong những trang phục Trịnh Mỹ Anh lựa chọn tại Miss Earth 2025. (Ảnh: BTC)

Giành ngôi vị Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh hiện nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Trên các diễn đàn, người đẹp Việt Nam được đánh giá có phần thể hiện thuyết phục, vẻ đẹp uyển chuyển, lôi cuốn.

