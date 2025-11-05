Kết quả Chung kết Miss Earth 2025

Tối 5/11, Chung kết Miss Earth 2025 (Hoa hậu Trái đất) diễn ra tại Manila, Philippines, quy tụ 78 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đêm thi quyết định này, các thí sinh sẽ trải qua các vòng đánh giá để lần lượt chọn ra Top 30, Top 20 và Top 8, trước khi công bố 4 gương mặt xuất sắc nhất giành vương miện.

Sau các vòng thi, Top 8 Miss Earth 2025 được lựa chọn bao gồm các người đẹp đến từ CH Czech, Thái Lan, Brazil, Ukraine, Việt Nam, Iceland, Chile, Philippines. Đây là kết quả không mang lại nhiều bất ngờ do những gương mặt này đều được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao từ trước đó.

Các thí sinh lọt Top 4 cuộc thi Miss Earth 2025. (Ảnh: BTC)

Tại phần thi ứng xử, Trịnh Mỹ Anh nhận được câu hỏi rằng có nên chuyển hướng khỏi cuộc chiến chống biến đổi khí hậu để tập trung vào việc ngăn ngừa dịch bệnh và nạn đói. Cô trả lời: "Tôi tin rằng mọi vấn đề đều quan trọng và cần được quan tâm song song. Nạn đói khiến con người phải rời bỏ quê hương, khiến nhiều cuộc đời bị đẩy vào khốn khó. Trong khi đó, biến đổi khí hậu lại khiến cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn hơn từng ngày – đặc biệt là ở Việt Nam, nơi rất nhiều người đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai, bão lũ, hạn hán.

Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể chỉ tập trung vào việc chống đói nghèo, mà còn phải chú trọng bảo vệ khí hậu, bởi mọi thiên tai xảy ra đều ảnh hưởng đến chính môi trường sống của con người. Trái Đất là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta – nơi có không khí để thở, nước để uống và thực phẩm để tồn tại. Vì vậy, tôi tin rằng chúng ta cần nỗ lực cho cả hai vấn đề: chống đói nghèo và chống biến đổi khí hậu".

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025. (Ảnh: BTC)

Sau các phần thi ứng xử, chiếc vương miện Miss Earth 2025 thuộc về người đẹp Natálie Puškinová, đến từ CH Czech. Cô là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles ở Prague, đồng thời là một thợ lặn. Cô cũng đang phát triển Mini Academy - chương trình Đoàn kết EU do thanh thiếu niên lãnh đạo, cung cấp các hội thảo nhằm truyền cảm hứng cho lối sống bền vững.

Miss Earth 2025 thuộc về người đẹp Natálie Puškinová (đầm trắng) đến từ CH Czech. (Ảnh: BTC)

Danh hiệu Hoa hậu Lửa thuộc về người đẹp Thái Lan; Hoa hậu Không khí được trao cho thí sinh đến từ Iceland; Trịnh Mỹ Anh, đại diện Việt Nam giành ngôi vị Hoa hậu Nước.

Trịnh Mỹ Anh trả lời ứng xử tại đêm Chung kết Miss Earth 2025. (Ảnh: BTC)

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô quê Hà Nội, số đo ba vòng 85-64-95 (cm), chiều cao 1,75m. Trịnh Mỹ Anh là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Những ngày qua, nhìn chung Trịnh Mỹ Anh nhận được sự đánh giá cao từ khán giả Việt Nam và quốc tế. Trong khi nhiều người đẹp từ các quốc gia khác có phong độ thất thường, Mỹ Anh tỏ ra chuyên nghiệp, lịch lãm, có hình ảnh ổn định.

Trịnh Mỹ Anh tại phần thi bikini trong đêm Chung kết Miss Earth 2025. (Ảnh: BTC)

Tại các sự kiện, cô luôn thể hiện sự hoạt bát và tràn đầy năng lượng, thường chủ động giao lưu, kết nối với các thí sinh quốc tế cũng như truyền thông, tạo nên hình ảnh thân thiện.

Ở phần thi Trang phục dân tộc, Trịnh Mỹ Anh diện trang phục được lấy cảm hứng từ hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thiết kế được đạo diễn Phạm Duy Khánh lên ý tưởng, nhà thiết kế Nguyễn Hùng Bảo thực hiện.



Theo ê-kíp, các nhân vật huyền thoại như chị Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Mẹ Suốt, chị Út Tịch… đại diện cho thế hệ phụ nữ anh hùng, vừa chiến đấu, vừa gìn giữ ngọn lửa yêu thương trong bom đạn. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng để sáng tạo hình tượng trang phục “Hoa lửa".

Trước đêm Chung kết Miss Earth 2025, chia sẻ với Dân Việt, Trịnh Mỹ Anh cho biết hành trình tại Philippines lần này đã mang đến cho cô nhiều người bạn quốc tế đáng quý, trong đó có đại diện đến từ Cộng hòa Czech. Những khoảnh khắc bộ đôi trò chuyện thân thiết, tận tình giúp đỡ nhau suốt cuộc thi gây chú ý trên mạng xã hội thời gian qua.

"“Tôi bước vào chung kết với sự tự tin và lòng biết ơn sâu sắc , giữ tâm thế tự tin và không áp lực”, Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 khẳng định.