TS. Trần Khắc Tâm chỉ ra vấn đề "nóng" cần tháo gỡ gửi tới diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”
Theo TS. Trần Khắc Tâm, Phó Chủ tịch VACOD, hạ tầng kho lạnh không đạt chuẩn, thiếu sự liên kết vùng và hệ thống cảng biển còn yếu kém đang bào mòn lợi thế cạnh tranh của nông sản Việt. Chính phủ cần có những động thái đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long, để biến những lợi thế địa lý thành giá trị kinh tế thực tiễn, đồng thời mở đường cho nông sản thâm nhập sâu hơn vào các thị trường tiềm năng như Campuchia.