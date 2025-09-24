Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nhà nông
Thứ tư, ngày 24/09/2025 14:20 GMT+7

Trồng cây cao su ở hơn 25.000ha rừng nghèo tại tỉnh Gia Lai, vì sao có tới 70% số cây bị chết, còi cọc?

+ aA -
Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 24/09/2025 14:20 GMT+7
Trước tình trạng hàng chục ngàn hecta cao su trồng trên đất rừng nghèo không phát triển (có tới 70% số cây bị chết, còi cọc), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu khẩn trương kiểm kê rừng, đánh giá hiệu quả dự án trồng cao su, định hướng chuyển đổi cây trồng và xem xét trả đất về cho địa phương để bố trí cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Gia Lai rà soát toàn diện diện tích cao su kém hiệu quả, tính phương án trả đất cho dân thiếu đất sản xuất

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện Dự án điều tra, kiểm kê rừng năm 2025, trong đó trọng tâm là đánh giá toàn diện chương trình chuyển rừng nghèo sang trồng cao su, vốn đang bộc lộ nhiều bất cập sau hơn một thập niên triển khai.

Mùa nước phù sa đỏ có loại hoa dại nở cản chả kịp, dân miền Tây tha hồ đi bẻ làm rau đặc sản vạn người mê
Hơn 25.000ha rừng nghèo... trồng cao su ở Gia Lai, chỉ 30% sống bình thường, còn lại "cây chết, kém phát triển".
Dưới chân ngọn núi lửa nổi tiếng ở tỉnh Gia Lai có thứ hoa nở cản chả kịp, chứa mật ngọt, người ta đang lên chụp hình?

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện chương trình chuyển đ􏰀ổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũ, từ năm 2008 đến nay, tỉnh này đã cho phép 16 doanh nghiệp thực hiện 44 dự án chuyển rừng nghèo sang trồng cao su với tổng diện tích 32.405,5 ha.

Trong đó, diện tích đã trồng cao su là 25.535,7 ha. Sau khi được UBND tỉnh cho phép triển khai, các doanh nghiệp đã tiến hành khai hoang, trồng và chăm sóc cây cao su theo quy trình kỹ thuật.

Tuy nhiên, chỉ có 7.884,4 ha cây cao su phát triển bình thường (chiếm 30,9% diện tích đã trồng), diện tích còn lại cây cao su bị chết, kém phát triển ngày càng gia tăng (từ năm 2018 là 12.039 ha; năm 2022 là 16.364 ha; năm 2025 là 17.651,3 ha).

Hang Rái ở Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa tại sao không thấy hang động mà toàn thấy thứ này?
Chương trình chuyển đổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cây cao su trên đ􏰀ịa bàn tỉnh Gia Lai cũ, không hiệu quả, rừng cây cao su bị chết khô. 
Ông quan to nhà Mạc này là con trai một Trạng nguyên làng khoa bảng Hải Dương, vì sao đi sứ Trung Quốc tận 18 năm?

Trước thực trạng này, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị chức năng phải đánh giá chi tiết từng dự án, từng loại đất, loại cây trồng, năng suất và hiệu quả đầu tư, làm rõ nguyên nhân vì sao trước đây được đánh giá đủ điều kiện trồng cao su nhưng nay lại không hiệu quả.

"Phải đưa ra định hướng rõ ràng đối với diện tích cây cao su kém phát triển: cái gì có thể phục hồi thì phục hồi, cái gì nên chuyển đổi thì cần phù hợp quy hoạch và hiệu quả kinh tế", ông Tuấn nhấn mạnh.

Cây cao su trồng kém hiệu quả trên đất rừng nghèo ở Gia Lai, đang để lại nhiều hệ luỵ. 
Nơi này ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang), cao 1.000m so với mực nước biển, sao lại ví là một "Sa Pa thu nhỏ"?

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu xem xét việc trả lại một phần diện tích đất cho địa phương để giải quyết nhu cầu đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số đang thiếu đất canh tác - một vấn đề xã hội dai dẳng tại vùng sâu vùng xa Gia Lai.

Nhiều khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hiện nay, các doanh nghiệp được giao đất trồng cao su đã đề xuất nhiều phương án như chuyển sang trồng trọt, chăn nuôi hoặc các dự án nông nghiệp khác. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi đang gặp nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý, đặc biệt là quy định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo luật Lâm nghiệp.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan chuyên môn hoàn thành báo cáo đánh giá và đề xuất phương án xử lý cụ thể trước ngày 5-10, để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, trước khi gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền.

Những cây cao su phát triển èo uột, bị chết ở Gia Lai. 
Thứ rau thơm mọc tốt um như cỏ dại này ở An Giang, dân cứ bẻ ngồng hoa bán hút hàng

Chương trình chuyển rừng nghèo sang trồng cao su từng được kỳ vọng là “đòn bẩy” phát triển kinh tế ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, sau hơn 15 năm, nhiều diện tích đất rừng đã bị chuyển đổi nhưng hiệu quả lại không như kỳ vọng, gây lãng phí tài nguyên đất, thậm chí tạo áp lực cho người dân thiếu đất canh tác.

Việc kiểm kê lại rừng và đánh giá lại toàn bộ chương trình không chỉ là yêu cầu cấp thiết về quản lý, mà còn là cơ hội để điều chỉnh chính sách, khắc phục những hệ lụy từ các quyết định sai lầm trước đây, trả lại đất đai cho những người thực sự cần – những nông dân, đồng bào đang thiếu đất sản xuất.

Tham khảo thêm

Lạ đời chưa, loại rau dại vốn 'ngứa mồm' nếu bẻ ngó non làm theo cách này thì cả làng gật gù khen là món bén miệng

Lạ đời chưa, loại rau dại vốn "ngứa mồm" nếu bẻ ngó non làm theo cách này thì cả làng gật gù khen là món bén miệng

Tình cờ trồng cây phát lộc hóa ra lại phát tài, ai cũng gật gù khen cả làng ở Thái Bình 'tài, lộc'

Tình cờ trồng cây phát lộc hóa ra lại phát tài, ai cũng gật gù khen cả làng ở Thái Bình "tài, lộc"

Trồng 4 loại cây cảnh này trong nhà, mẹ chồng khó tính đến mấy cũng phải gật gù khen con dâu

Trồng 4 loại cây cảnh này trong nhà, mẹ chồng khó tính đến mấy cũng phải gật gù khen con dâu

Loài cây kỳ lạ cho ra quả giống hệt thiếu nữ khỏa thân và lý giải khiến ai cũng gật gù

Loài cây kỳ lạ cho ra quả giống hệt thiếu nữ khỏa thân và lý giải khiến ai cũng gật gù

Trồng rừng kiểu gì mà '10 cây chết 9' tại huyện nghèo ở Kon Tum, nghe lùng bùng đủ thứ lý do

Trồng rừng kiểu gì mà "10 cây chết 9" tại huyện nghèo ở Kon Tum, nghe lùng bùng đủ thứ lý do

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Ragasa (bão số 9) có nhiều điểm tương đồng với bão Yagi.

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Nhà nông
Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Tin bão mới nhất: Bão số 9 còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 170km, giật cấp 11, Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An hứng mưa lớn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 9 còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 170km, giật cấp 11, Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An hứng mưa lớn

Trồng lúa thông minh ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập), kiểu trồng lúa mới lạ, ruộng nào cũng tốt, nhà nào cũng ưng

Nhà nông
Trồng lúa thông minh ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập), kiểu trồng lúa mới lạ, ruộng nào cũng tốt, nhà nào cũng ưng

Đọc thêm

TS. Trần Khắc Tâm chỉ ra vấn đề 'nóng' cần tháo gỡ gửi tới diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”
Kinh tế

TS. Trần Khắc Tâm chỉ ra vấn đề "nóng" cần tháo gỡ gửi tới diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”

Kinh tế

Theo TS. Trần Khắc Tâm, Phó Chủ tịch VACOD, hạ tầng kho lạnh không đạt chuẩn, thiếu sự liên kết vùng và hệ thống cảng biển còn yếu kém đang bào mòn lợi thế cạnh tranh của nông sản Việt. Chính phủ cần có những động thái đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long, để biến những lợi thế địa lý thành giá trị kinh tế thực tiễn, đồng thời mở đường cho nông sản thâm nhập sâu hơn vào các thị trường tiềm năng như Campuchia.

Hà Nội triển khai thí điểm camera AI phạt nguội, nhiều người đi đường vẫn ngang nhiên vượt đèn đỏ, leo vỉa hè
Ảnh

Hà Nội triển khai thí điểm camera AI phạt nguội, nhiều người đi đường vẫn ngang nhiên vượt đèn đỏ, leo vỉa hè

Ảnh

Hà Nội vừa lắp camera AI phạt nguội trên phố Phạm Văn Bạch để giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm giao thông. Tuy nhiên, tình trạng vượt đèn đỏ, đi lên vỉa hè, không đội mũ bảo hiểm… vẫn diễn ra phổ biến.

Trưởng thôn lâm thời có thời hạn bao lâu theo quy định mới nhất?
Bạn đọc

Trưởng thôn lâm thời có thời hạn bao lâu theo quy định mới nhất?

Bạn đọc

Theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ, trong trường hợp khuyết Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, chính quyền cơ sở sẽ cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành. Vậy nhiệm kỳ của chức danh này kéo dài bao lâu?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ niềm xúc động khi tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển, người nổi danh với một loạt tác phẩm như "Nhánh lan rừng", "Hát về anh", "Dấu chấm hỏi"...

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ triệu tập khẩn cấp hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc
Điểm nóng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ triệu tập khẩn cấp hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc

Điểm nóng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với hàng trăm quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tại Virginia, tờ The Washington Post đưa tin.

Giá xăng dầu hôm nay 26/9: Tăng phiên thứ 3 liên tiếp giá xăng dầu trong nước sắp biến động lớn?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/9: Tăng phiên thứ 3 liên tiếp giá xăng dầu trong nước sắp biến động lớn?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai tăng phiên thứ 3 liên tiếp trong tuần, do tình hình bất ổn chính trị thế giới ngày càng gia tăng.

Nơi này ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang), cao 1.000m so với mực nước biển, sao lại ví là một 'Sa Pa thu nhỏ'?
Nhà nông

Nơi này ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang), cao 1.000m so với mực nước biển, sao lại ví là một "Sa Pa thu nhỏ"?

Nhà nông

Thời điểm tháng 9-10 hằng năm, cao nguyên Đồng Cao (cao 1.000m so với mực nước biển), xã Vân Sơn, tỉnh Bắc Ninh (trước sáp nhập 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, xã Vân Sơn thuộc địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) ví như một "Sa Pa thu nhỏ" thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày trải nghiệm săn mây, cắm trại, tận hưởng không khí trong lành trong khung cảnh đồi núi hùng vĩ hoang sơ hiếm có.

Xã Tân Thành ở Thái Nguyên, nông thôn mới đẹp khang trang, sạch tinh tươm thế này đây, bí quyết ở đây là gì?
Nhà nông

Xã Tân Thành ở Thái Nguyên, nông thôn mới đẹp khang trang, sạch tinh tươm thế này đây, bí quyết ở đây là gì?

Nhà nông

Nông thôn mới xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên đẹp khang trang, sạch tinh tươm, đó là cảm nhận dễ thấy nhất khi đến địa phương này. Từ các tuyến đường hoa nông thôn mới, tuyến bê tông trồng cây xanh, cây cảnh thẳng tắp...đến những tuyến ngõ xóm sạch đẹp, phong quang, nhà dân, trụ sở chính quyền địa phương...

Thứ rau thơm mọc tốt um như cỏ dại này ở An Giang, dân cứ bẻ ngồng hoa bán hút hàng
Nhà nông

Thứ rau thơm mọc tốt um như cỏ dại này ở An Giang, dân cứ bẻ ngồng hoa bán hút hàng

Nhà nông

Tận dụng bờ bao, đất sản xuất kém hiệu quả, nông dân ấp Công Sự, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang (trước sáp nhập 2 tỉnh Kiên Giang, An Giang, xã U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang) mạnh dạn trồng cây hẹ (rau hẹ, trồng hẹ) để bán ngồng bông. Đây là cách làm hay, giúp tăng giá trị kinh tế, để nông dân gắn bó, xây dựng cuộc sống ổn định trên chính mảnh đất quê hương.

Đối phó cùng lúc với 2 cơn bão số 9 và bão số 10: Bộ GDĐT gửi công điện 'khẩn'
Xã hội

Đối phó cùng lúc với 2 cơn bão số 9 và bão số 10: Bộ GDĐT gửi công điện "khẩn"

Xã hội

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chủ động ứng phó với bão số 9 và bão số 10 nhằm giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người và tài sản ngành Giáo dục.

Phim Hàn gây tranh cãi vì cảnh nóng
Văn hóa - Giải trí

Phim Hàn gây tranh cãi vì cảnh nóng

Văn hóa - Giải trí

Tập mới của "Giông Tố" gây chú ý với cảnh được gọi là “nóng bỏng nhất từ trước đến nay”. Phân đoạn giữa Jun Ji Hyun và Gang Dong Won tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

Lộ diện cầu đi bộ hình cây đàn vắt ngang hồ công viên ở Hà Nội, hứa hẹn một điểm đến không thể bỏ lỡ
Ảnh

Lộ diện cầu đi bộ hình cây đàn vắt ngang hồ công viên ở Hà Nội, hứa hẹn một điểm đến không thể bỏ lỡ

Ảnh

Cuối tháng 9, người dân đi qua công viên Nghĩa Đô không khỏi ngỡ ngàng trước một cây cầu đi bộ với thiết kế hình cây đàn uốn lượn mềm mại vắt ngang một góc hồ. Công trình này hứa hẹn là một điểm nhấn kiến trúc và là địa điểm check-in "không thể bỏ lỡ" của giới trẻ Thủ đô.

Barcelona ngược dòng trước Real Oviedo, HLV Hansi Flick khẳng định ngay 1 điều
Thể thao

Barcelona ngược dòng trước Real Oviedo, HLV Hansi Flick khẳng định ngay 1 điều

Thể thao

Barcelona dù gặp đôi chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn đánh bại Real Oviedo 3-1 tại vòng 6 La Liga và HLV Hansi Flick đã lập tức chỉ ra bí quyết giúp đội bóng của ông giành chiến thắng.

Một con động vật hoang dã xuống phá đồng ruộng, dân xã này ở Nghệ An bắt rồi giao nộp kiểm lâm
Nhà nông

Một con động vật hoang dã xuống phá đồng ruộng, dân xã này ở Nghệ An bắt rồi giao nộp kiểm lâm

Nhà nông

Con động vật hoang dã đó là một khỉ đuôi lợn. Con khỉ này đã vào phá đồng ruộng của nông dân xã Tân An, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Tân Kỳ trước đây) phá hoại liền bị đàn chó nhà vây chặt lại. Người dân địa phương kịp thời bắt giữ và giao nộp con khỉ đuôi lợn cho công an.

Hang Rái ở Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa tại sao không thấy hang động mà toàn thấy thứ này?
Nhà nông

Hang Rái ở Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa tại sao không thấy hang động mà toàn thấy thứ này?

Nhà nông

Nằm ở xã Vĩnh Hải, phía Nam của tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập là địa phận huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), Hang Rái là một điểm đến nổi bật của Vườn quốc gia Núi Chúa (thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa). Nơi đây được ví như “thiên đường san hô trên cạn” nhờ sở hữu bãi đá san hô cổ với hình thù kỳ thú thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng, khám phá.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Đắk Lắk là một thầy giáo nghỉ hưu về trồng cà phê, lãi gần 1 tỷ/năm
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Đắk Lắk là một thầy giáo nghỉ hưu về trồng cà phê, lãi gần 1 tỷ/năm

Nhà nông

Sau khi nghỉ hưu, thầy giáo Nguyễn An Sơn, xã Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk trở thành nông dân trồng cà phê hữu cơ. Ông áp dụng kỹ thuật trồng cà phê đa thân, sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, lãi gần 1 tỷ đồng/năm. Năm 2025, ông Nguyễn An Sơn được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Gặp 'ác mộng' sau khi tẩy nốt ruồi ở cơ sở Đông y không đảm bảo chuyên môn
Xã hội

Gặp "ác mộng" sau khi tẩy nốt ruồi ở cơ sở Đông y không đảm bảo chuyên môn

Xã hội

Sau khi tẩy nốt ruồi ở cơ sở Đông y do người quen giới thiệu, bệnh nhân bị bội nhiễm, da bị viêm đỏ, sưng nề, đau nhức dữ dội, chảy dịch mủ.

Tổng Bí thư: Chúng ta sẽ biến Văn kiện thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại
Tin tức

Tổng Bí thư: Chúng ta sẽ biến Văn kiện thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại

Tin tức

“Chúng ta sẽ biến Văn kiện thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu 2035-2045. Đó cũng là cam kết của chúng ta trước nhân dân: nói đi đôi với làm, kế hoạch đi đôi với hành động, kết quả là thước đo cao nhất”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Những giải pháp 'nóng' để trung tâm giao dịch bất động sản hoạt động hiệu quả (Bài 5)
Nhà đất

Những giải pháp "nóng" để trung tâm giao dịch bất động sản hoạt động hiệu quả (Bài 5)

Nhà đất

Bộ Xây dựng đánh giá thị trường bất động sản còn thiếu công khai, minh bạch, dẫn đến người dân khó tiếp cận được thông tin đầy đủ, chính xác. Do đó, việc thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý là cần thiết.

Nuôi 3.000 con gà đẻ theo tiêu chuẩn mới, một nông dân Hải Phòng thu lãi 1,25 tỷ đồng sau một lứa nuôi
Nhà nông

Nuôi 3.000 con gà đẻ theo tiêu chuẩn mới, một nông dân Hải Phòng thu lãi 1,25 tỷ đồng sau một lứa nuôi

Nhà nông

Với quy mô 3.000 con gà đẻ, sau một lứa nuôi, hộ chăn nuôi thu lãi ròng trên 1,25 tỷ đồng. So với phương thức nuôi truyền thống, hiệu quả kinh tế tăng thêm gần 270 triệu đồng, đồng thời giảm đáng kể chi phí thuốc thú y, thức ăn, nhân công và xử lý môi trường.

Siêu đô thị TP HCM - bài 3: Bứt phá với 'tam giác bản sắc' hiếm có
Chuyển động Sài Gòn

Siêu đô thị TP HCM - bài 3: Bứt phá với "tam giác bản sắc" hiếm có

Chuyển động Sài Gòn

Du lịch TP HCM sau sáp nhập đang đứng trước xu thế phát triển một “tam giác bản sắc” hiếm có: Trung tâm TP HCM đại diện cho sự sống động và sáng tạo đô thị; khu vực Bình Dương mang tiềm năng công nghiệp, làng nghề, MICE; còn Bà Rịa - Vũng Tàu đóng vai trò không gian nghỉ dưỡng, tái tạo và dưỡng lành.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 'Đại gia' Đinh Trường Chinh lãnh án; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: "Đại gia" Đinh Trường Chinh lãnh án; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa

Pháp luật

"Đại gia" Đinh Trường Chinh lãnh án; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 bị cáo hầu tòa; chặn xe khách, giải cứu nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ sang Campuchia... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nga tuyên bố nóng: NATO và EU đang tiến hành chiến tranh với Nga
Điểm nóng

Nga tuyên bố nóng: NATO và EU đang tiến hành chiến tranh với Nga

Điểm nóng

Cuộc khủng hoảng Ukraine là do phương Tây gây ra, hiện đang "trực tiếp tham gia" vào cuộc khủng hoảng này, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết.

Công an, kiểm lâm Nghệ An xuống đồng, lên núi xóa “thiên la địa võng”, bảo vệ chim trời trong mùa di cư
Nhà nông

Công an, kiểm lâm Nghệ An xuống đồng, lên núi xóa “thiên la địa võng”, bảo vệ chim trời trong mùa di cư

Nhà nông

Hàng loạt bẫy, lưới được giăng như “thiên la địa võng” ở các xã ven biển tỉnh Nghệ An vừa được lực lượng chức năng tháo dỡ, tiêu hủy nhằm bảo vệ đàn chim trời trong mùa di cư. Các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Hà Nội bổ sung hơn 500 căn nhà ở xã hội tại khu đô thị Đặng Xá 2
Nhà đất

Hà Nội bổ sung hơn 500 căn nhà ở xã hội tại khu đô thị Đặng Xá 2

Nhà đất

Hà Nội vừa duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Đặng Xá 2, bổ sung hơn 500 căn nhà ở xã hội tại hai ô đất HH1, HH2 do Viglacera đầu tư, góp phần tăng nguồn cung cho thành phố.

Liên danh Viglacera “trúng” dự án nhà ở xã hội khủng tại Hà Nội, dự kiến đón hơn 12.400 cư dân
Nhà đất

Liên danh Viglacera “trúng” dự án nhà ở xã hội khủng tại Hà Nội, dự kiến đón hơn 12.400 cư dân

Nhà đất

Hà Nội vừa phê duyệt dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại cửa ngõ phía Bắc thành phố, tổng vốn hơn 8.690 tỷ đồng, quy mô gần 44,6 ha với hơn 3.500 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI vẫn đang tăng cấp, hôm nay, 26/9 sẽ vào biển Đông, thành cơn bão số 10
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI vẫn đang tăng cấp, hôm nay, 26/9 sẽ vào biển Đông, thành cơn bão số 10

Nhà nông

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão BUALOI vẫn đang quá trình tăng cấp, dự kiến đêm nay 26/9, bão BUALOI sẽ vào biển Đông, trở thành cơn bão số 10.

Vợ chồng trẻ lần đầu làm chuyện ấy trong đêm tân hôn, người thân bất ngờ gõ cửa nhắc nhở vì lý do này!
Gia đình

Vợ chồng trẻ lần đầu làm chuyện ấy trong đêm tân hôn, người thân bất ngờ gõ cửa nhắc nhở vì lý do này!

Gia đình

Khi gặp các trục trặc liên quan đến chuyện tình dục, nhiều người, thậm chí là cặp vợ chồng thường cố giữ kín vì cho là chuyện tế nhị. Tuy nhiên, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình và tương lai sau này.

Ngày sinh Âm lịch tài lộc, ai sở hữu cầm chắc là người giàu có trong tháng 8 Âm, làm gì cũng kiếm ra tiền
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch tài lộc, ai sở hữu cầm chắc là người giàu có trong tháng 8 Âm, làm gì cũng kiếm ra tiền

Gia đình

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này sở hữu nghị lực phi thường, luôn kiên trì vươn lên và có khả năng trở thành người dẫn đầu, gia tăng tài lộc.

Ngũ Hồ loạn Hoa: 5 ngoại tộc người Hồ cai trị, dày xéo Trung Hoa
Đông Tây - Kim Cổ

Ngũ Hồ loạn Hoa: 5 ngoại tộc người Hồ cai trị, dày xéo Trung Hoa

Đông Tây - Kim Cổ

Ngũ Hồ loạn Hoa là thời kỳ đầy bạo lực và khốc liệt, nơi các thế lực ngoại tộc và người Hán tranh giành quyền lực không khoan nhượng. Nhưng đó cũng là giai đoạn chuyển mình quan trọng, mở đầu cho quá trình biến đổi sâu sắc của xã hội Trung Hoa từ một đế quốc nông nghiệp phong kiến thuần túy sang một quốc gia đa tộc người, đa văn hóa.

Tin đọc nhiều

1

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

2

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

3

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

4

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

5

Tại sao họ Tống của Tống Mỹ Linh được gọi là "Vương triều không vương miện” ở Trung Hoa?

Tại sao họ Tống của Tống Mỹ Linh được gọi là 'Vương triều không vương miện” ở Trung Hoa?