Chủ đề nóng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nepal rúng động vì biểu tình
Nhà nông
Thứ tư, ngày 24/09/2025 06:08 GMT+7

Giáp biển Gia Lai có một đầm nước mặn, ngay giữa mênh mông nổi lên một "làng sống chậm" khiến người ta tò mò

+ aA -
Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 24/09/2025 06:08 GMT+7
Giữa bốn bề mênh mông đầm Thị Nại-một đầm nước mặn ở xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập thuộc tỉnh Bình Định) nổi lên như một “ốc đảo xanh-làng sống chậm”. Không chỉ là nơi giao hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi đây còn mang trong mình những ký ức hào hùng và đang từng bước chuyển mình theo hướng du lịch sinh thái bền vững.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Làng sống chậm giữa đầm Thị Nại-Miền Tây thu nhỏ giữa lòng miền Trung

Chuyến hành trình bắt đầu từ bến đò nhỏ nằm nép mình bên mép đầm. Gửi xe, bước lên chiếc thuyền gỗ, tiếng máy nổ chầm chậm xé mặt nước, chỉ chừng 10 phút là cập bến Cồn Chim.

Giá vé chỉ 5.000 đồng một người, nhưng “hành khách” nào cũng thấy xứng đáng, vì cái họ nhận lại không chỉ là quãng đường ngắn, mà là cả một khung cảnh sông nước dịu dàng, xanh ngát như tranh.

Từ khi trào lưu “ăn đám giỗ bên Cồn” lan tỏa trên mạng xã hội, Cồn Chiml-làng sống chậm ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (tức địa phận tỉnh Bình Định trước sáp nhập) bắt đầu được nhiều người biết đến.

“Chỉ có một con đường duy nhất để ra Cồn – là đi đò”, chị Võ Thị Mỹ Hằng - người phụ trách bến đò, cũng là cư dân gốc của xóm - cười hiền: “Xưa nơi đây chỉ lèo tèo vài hộ dân, giờ thì đông vui hơn nhiều. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nuôi tôm, đánh bắt thủy sản”.

Đi đò sang Cồn Chim-làng sống chậm ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, trước sáp nhập là một xã của tỉnh Bình Định.

Từ khi trào lưu “ăn đám giỗ bên Cồn” lan tỏa trên mạng xã hội, Cồn Chim bắt đầu được nhiều người biết đến.

Những clip mộc mạc quay lại cảnh người dân tổ chức đám giỗ giữa khung cảnh sông nước, ruộng vườn khiến không ít người tưởng nhầm đây là một xóm nhỏ ở miền Tây.

Nhưng không – đây là miền Trung, là Cồn Chim của đất Gia Lai, một “miền Tây thu nhỏ” giữa lòng đầm Thị Nại.

Dấu ấn lịch sử giữa rừng ngập mặn, giữ rừng như giữ vàng

Xóm Cồn hiện có gần 200 hộ dân, với hơn 1.000 nhân khẩu. Bao đời nay, họ sống dựa vào rừng – rừng ngập mặn bao bọc quanh xóm, vừa là “tường thành” chống bão lũ, vừa là nguồn sống nuôi dưỡng cá tôm.

Giữa bốn bề mênh mông đầm Thị Nại, xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai - trước đây thuộc tỉnh Bình Định) nổi lên như một “ốc đảo xanh”.

Câu chuyện xưa được nhiều người dân địa phương và ông Trần Văn Bảy, 65 tuổi - một cư dân lâu năm kể lại đầy xót xa.

“Hồi Mậu Thân 1968, nơi đây từng là căn cứ cách mạng. Địch càn quét, hàng chục chiến sĩ, cán bộ bị thảm sát tại hầm trú ẩn. Giờ đã được dựng thành mộ tập thể, để con cháu đời sau còn tưởng nhớ”.

Cuộc sống bình dị ở xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai - trước đây thuộc tỉnh Bình Định).

Ngày nay, ký ức đau thương lùi lại phía sau, người dân Cồn Chim đang chung tay dựng xây cuộc sống mới.

Nhưng khó khăn vẫn còn, nhất là chuyện học hành. Trẻ em chỉ học được đến lớp 5 ở xóm, sau đó phải vượt đò sang đất liền. Mỗi lần con em đi học, người lớn lại thấp thỏm lo âu, bởi “chỉ cần mưa gió bất chợt, con đò trở thành nỗi lo thường trực”, ông Bảy nói.

Từng làm cán bộ ngành thủy sản, nay làm “hướng dẫn viên không chuyên”, ông Trần Đức Duy như một “thổ địa” thứ thiệt của Cồn Chim.

“Trước đây, cứ đang ngủ mà nghe tiếng chặt cây, tôi lập tức bật dậy. Chặt ở hướng nào là tôi biết ngay vị trí”, ông kể.

Khung cảnh sông nước yên bình, hệt như miền Tây thu nhỏ giữa miền Trung.

Giờ thì khác. Ý thức cộng đồng đã thay đổi. Người dân xem rừng như báu vật chung. “Rừng ngập mặn không chỉ bảo vệ xóm, mà còn là tài sản du lịch quý giá. Giữ được rừng là giữ được tương lai”, ông Duy nói.

“Hồn cồn” giữa mênh mông sông nước

“Cái quý nhất của Cồn Chim là còn giữ được vẻ hoang sơ, mộc mạc. Người dân cũng mong muốn có thêm các chương trình trồng mới, tái tạo rừng để bảo vệ lâu dài”.

ông Trần Đức Duy

Ông Tôn Kỳ Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai cho biết, chính quyền địa phương đã xác định hướng đi: du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tự nhiên.

“Nông nghiệp và du lịch không tách rời, mà bổ trợ cho nhau. Chúng tôi tập trung cải thiện hạ tầng bến bãi, phương tiện đi lại, nhưng tuyệt đối không đánh đổi hệ sinh thái”, ông Hải khẳng định.

Cồn Chim giờ đây là địa điểm du lịch nổi tiếng nhờ giữ được nét hoang sơ, bình dị của vùng quê.

Hiện địa phương đã hỗ trợ đóng mới hai chiếc thuyền đảm bảo an toàn để phục vụ học sinh, người dân qua lại. Các chương trình trồng mới rừng ngập mặn như dừa nước, đang tiếp tục được triển khai.

Buổi chiều ở Cồn Chim, mặt nước phẳng lặng như tấm gương. Hoàng hôn nhuộm cam cả rừng cây, cả mái nhà, cả ánh mắt ngư dân đang chuẩn bị bữa cơm tối. Cuộc sống nơi đây cứ thế trôi – chậm rãi, yên bình, như không bị cuốn vào guồng quay vội vã ngoài kia.

Đứng từ bến đò nhìn về, giữa đầm Thị Nại lộng gió, xóm Cồn Chim hiện lên như một nét chấm phá - không lộng lẫy, không ồn ào, nhưng đầy sức sống và bền bỉ.

Có một “thước phim xanh” đang lặng lẽ sống giữa đầm Thị Nại, đó là Cồn Chim, giáp biển tỉnh Gia Lai.

Đó chính là “hồn cồn”, là linh hồn của "làng sống chậm" bên Cồn-một vùng đất biết gìn giữ, biết phát triển mà không đánh mất mình.

Tham khảo thêm

Du lịch miệt sông nước miền Tây, vì sao người ta cứ thích sang bên Cồn ở Cần Thơ coi đàn cá khổng lồ?

Du lịch miệt sông nước miền Tây, vì sao người ta cứ thích sang bên Cồn ở Cần Thơ coi đàn cá khổng lồ?

Vì sao dân tình háo hức với tour 'Đám giỗ bên Cồn' ở Cần Thơ (sau sáp nhập)?

Vì sao dân tình háo hức với tour "Đám giỗ bên Cồn" ở Cần Thơ (sau sáp nhập)?

Bên con sông của người quan họ Bắc Ninh có một làng tiến sỹ, làng khoa bảng nổi tiếng, đó là làng nào?

Bên con sông của người quan họ Bắc Ninh có một làng tiến sỹ, làng khoa bảng nổi tiếng, đó là làng nào?

Mùa mưa miền Tây đi săn loài đặc sản 'ca hát mất trật tự' này đem um lá cách, làng bên còn nghe mùi

Mùa mưa miền Tây đi săn loài đặc sản "ca hát mất trật tự" này đem um lá cách, làng bên còn nghe mùi

Đây là loại cây cảnh trồng bên con đường hoa xã nông thôn mới ở Ninh Bình khiến dân tình trầm trồ

Đây là loại cây cảnh trồng bên con đường hoa xã nông thôn mới ở Ninh Bình khiến dân tình trầm trồ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Rạng sáng nay, 23/9, cường độ của siêu bão vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trồng thứ cây chăm nhàn, "đếm tiền bền vững", ông Tý ở Tây Ninh lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông
Trồng thứ cây chăm nhàn, 'đếm tiền bền vững', ông Tý ở Tây Ninh lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Thứ cây cổ thụ đang triển lãm ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đúng kiểu "cổ, kỳ, mỹ", hút ánh nhìn, vạn người mê

Nhà nông
Thứ cây cổ thụ đang triển lãm ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đúng kiểu 'cổ, kỳ, mỹ', hút ánh nhìn, vạn người mê

Ở hai "vựa lúa" của miền Tây xuất hiện những ông chủ có trang trại trồng chuối, nuôi yến thu tiền tỷ

Nhà nông
Ở hai 'vựa lúa' của miền Tây xuất hiện những ông chủ có trang trại trồng chuối, nuôi yến thu tiền tỷ

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đang lao vào biển Đông, vẫn đang mạnh thêm, đạt tới cấp 17, giật trên cấp 17

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đang lao vào biển Đông, vẫn đang mạnh thêm, đạt tới cấp 17, giật trên cấp 17

Đọc thêm

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh mới với mái tóc bạc trắng gần như toàn bộ.

Một người Đồng Tháp nuôi 'con vật ăn bẩn' thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Một người Đồng Tháp nuôi "con vật ăn bẩn" thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Ông Nguyễn Văn Chào, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp mới (hình thành từ việc sáp nhập xã Thông Bình và xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng tháp trước đây) dùng chất thải chăn nuôi làm thức ăn nuôi trùn quế. Từ phân trùn quế làm ra loại phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ đồng/năm.

“Ông lớn” vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục bị phạt số tiền lớn
Kinh tế

“Ông lớn” vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục bị phạt số tiền lớn

Kinh tế

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính vì hành vi vi phạm cạnh tranh với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC)

Nguồn cung nhà ở 'bùng nổ', Thủ tướng hỏi vì sao giá mãi tăng
Nhà đất

Nguồn cung nhà ở 'bùng nổ', Thủ tướng hỏi vì sao giá mãi tăng

Nhà đất

Nguồn cung nhà ở Hà Nội tăng gấp 3 lần với hơn 30.000 căn, song phân khúc cao cấp chiếm áp đảo, trong khi căn hộ giá rẻ và nhà ở xã hội tiếp tục khan hiếm.

Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Trị gửi kiến nghị tới Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”
Kinh tế

Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Trị gửi kiến nghị tới Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”

Kinh tế

Trước thềm Diễn đàn Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói dự kiến diễn ra đầu tháng 10/2025 tại Hà Nội, ông Trần Tiến Sỹ – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã có những chia sẻ, kiến nghị gửi tới diễn đàn, xoay quanh nhiều vấn đề nóng đang đặt ra cho nông dân địa phương.

Tranh luận Thông tư 19 kỷ luật học sinh, bỏ đuổi học: Nhắc nhở, kiểm điểm là quá nhẹ?
Xã hội

Tranh luận Thông tư 19 kỷ luật học sinh, bỏ đuổi học: Nhắc nhở, kiểm điểm là quá nhẹ?

Xã hội

Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Lịch sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An cho rằng: Thông tư 19 không phân biệt được sự khác nhau giữa 2 khái niệm "biện pháp giáo dục" và "hình thức kỷ luật".

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam nghi phạm chém mẹ chết, chị ruột trọng thương; phát hiện thi thể nam, nữ cách nhau 5m dưới sông
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam nghi phạm chém mẹ chết, chị ruột trọng thương; phát hiện thi thể nam, nữ cách nhau 5m dưới sông
5

Pháp luật

Nam nghi phạm chém mẹ ruột tử vong, chị ruột trọng thương; phát hiện thi thể nam, nữ cách nhau 5m dưới sông; thiếu nữ 16 tuổi bị 2 thanh niên ép uống rượu say rồi hiếp dâm... là những tin nóng 24 giờ qua.

Đang chơi tại nhà, bé gái 5 tuổi bị chó cắn rách toang mặt
Xã hội

Đang chơi tại nhà, bé gái 5 tuổi bị chó cắn rách toang mặt

Xã hội

Bệnh nhi đang chơi tại nhà thì bị con chó cắn vào mặt, gây nhiều vết thương sâu ở vùng mặt, môi và má.

Khu đô thị Nam An Khánh sắp có thêm 6 toà chung cư cao 30 - 40 tầng
Nhà đất

Khu đô thị Nam An Khánh sắp có thêm 6 toà chung cư cao 30 - 40 tầng

Nhà đất

Một ô đất tại Khu đô thị Nam An Khánh được điều chỉnh quy hoạch tăng quy mô dân số từ 2.809 người lên 5.409 người, xây 6 khối công trình cao 31 - 40 tầng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Đất nền ven đô có nơi chạm mốc 200 triệu đồng/m2
Nhà đất

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Đất nền ven đô có nơi chạm mốc 200 triệu đồng/m2

Nhà đất

Giá rao bán đất nền vùng ven Hà Nội và TP. HCM có nơi chạm 200 triệu đồng/m2, trong khi lượng giao dịch toàn thị trường chỉ tăng 1%, phản ánh sức mua yếu trước mặt bằng giá cao.

Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ được lệnh xả lũ, nông dân Nghệ An gặt vội lúa hè thu “chạy” bão số 9
Nhà nông

Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ được lệnh xả lũ, nông dân Nghệ An gặt vội lúa hè thu “chạy” bão số 9

Nhà nông

Hồ thủy điện Bản Vẽ ở xã Yên Na, tỉnh Nghệ An vừa nhận được lệnh vận hành hồ chứa, xả nước từ 8h ngày 24/9 trước nguy cơ xuất hiện lũ lớn trên sông Cả do ảnh hưởng của bão số 9. Tại tỉnh Nghệ An, nông dân cũng đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu “chạy” bão số 9.

Video sau phản ánh của Dân Việt, chủ 'núi' thủy tinh trái phép ở Hà Nội bị phạt 85 triệu đồng
Video

Video sau phản ánh của Dân Việt, chủ 'núi' thủy tinh trái phép ở Hà Nội bị phạt 85 triệu đồng

Video

Sau phản ánh của Báo Dân Việt về tình trạng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn (Hà Nội) bị biến thành bãi tập kết thủy tinh, bãi xe, nhà xưởng trái phép, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra và ra quyết định xử phạt hành chính 85 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

Nhà nông

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 9 vẫn đang di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17.

Thổ Dục Hồn - Vương quốc hùng mạnh từng thống trị phía Tây Bắc Trung Hoa, đã biến mất ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Thổ Dục Hồn - Vương quốc hùng mạnh từng thống trị phía Tây Bắc Trung Hoa, đã biến mất ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Thổ Dục Hồn là minh chứng điển hình cho sự thăng trầm của các quốc gia du mục trong lịch sử Á – Âu. Từ một nhóm di cư nhỏ, họ vươn lên xây dựng một vương quốc rộng lớn, kiểm soát tuyến thương mại huyết mạch, định hình cục diện chính trị Tây Bắc Trung Hoa suốt nhiều thế kỷ.

Ai sinh vào 4 ngày Âm lịch này, chăm chỉ lại tận tâm, sang tháng 8 Âm đón phúc lộc muôn phần
Gia đình

Ai sinh vào 4 ngày Âm lịch này, chăm chỉ lại tận tâm, sang tháng 8 Âm đón phúc lộc muôn phần

Gia đình

Những người sinh vào 4 ngày Âm lịch sẽ đón vận may tiền tài sẽ gõ cửa, thu nhập tăng vọt, cơ hội đầu tư thuận lợi trong tháng 8 Âm lịch.

Trạng Lợn Nguyễn Nghiêu Tư khiến hoàng đế nhà Minh cứng lưỡi ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng Lợn Nguyễn Nghiêu Tư khiến hoàng đế nhà Minh cứng lưỡi ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Vua Minh Anh Tông nghe xong lời đối đáp của Nguyễn Nghiêu Tư thì cứng lưỡi, không có cớ nào bắt bẻ được nữa nên đành chấp nhận tờ biểu văn.

Ba Lan, Anh tung cảnh báo lạnh người tới Nga giữa Liên Hợp Quốc, đại diện của Moscow lập tức đáp trả 'rắn'
Thế giới

Ba Lan, Anh tung cảnh báo lạnh người tới Nga giữa Liên Hợp Quốc, đại diện của Moscow lập tức đáp trả 'rắn'

Thế giới

Căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO khi Ba Lan tuyên bố sẽ bắn hạ mọi máy bay hoặc tên lửa xâm phạm không phận, đồng thời cảnh báo Moscow không được “than vãn” nếu điều đó xảy ra ngay tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo Euronews.

Bí quyết thành công của CLB Công an TP.HCM nằm ở... HLV Lê Huỳnh Đức
Thể thao

Bí quyết thành công của CLB Công an TP.HCM nằm ở... HLV Lê Huỳnh Đức

Thể thao

Bằng bản lĩnh và tài cầm quân, HLV Lê Huỳnh Đức đang viết nên một chương đặc biệt trong hành trình của CLB Công an TP.HCM tại V.League 2025/2026.

Quân đội Ukraine sẽ sụp đổ vào cuối năm - ông Zelensky báo tin xấu thảm khốc cho phương Tây
Thế giới

Quân đội Ukraine sẽ sụp đổ vào cuối năm - ông Zelensky báo tin xấu thảm khốc cho phương Tây

Thế giới

Ukraina đang rơi vào khủng hoảng tài chính trầm trọng khi ngân sách quốc phòng có nguy cơ thiếu hụt ngay trong năm nay, trong khi năm tới cần hơn 100 tỷ USD để duy trì bộ máy nhà nước và quân đội. Trước tình thế đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận khả năng Kiev có thể sụp đổ trước cuối năm, đồng thời không loại trừ việc phải chấm dứt xung đột với Nga, theo RIA Novosti.

Điện Biên: Nâng cao nhận thức cộng đồng về An toàn điện và Phòng cháy chữa cháy
Điện Biên Hôm Nay

Điện Biên: Nâng cao nhận thức cộng đồng về An toàn điện và Phòng cháy chữa cháy

Điện Biên Hôm Nay

Sáng nay (23/9), Đội Quản lý Điện lực Khu vực Điện Biên Phủ đã phối hợp cùng xã Mường Phăng (tỉnh Điện Biên) tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về an toàn điện, phòng chống cháy nổ và sử dụng điện hiệu quả.

Sự thật thông tin xôn xao mạng xã hội 'khai quật được nhiều tiền cổ cùng 1 thanh kiếm cổ ở Hà Nội'
Tin tức

Sự thật thông tin xôn xao mạng xã hội "khai quật được nhiều tiền cổ cùng 1 thanh kiếm cổ ở Hà Nội"

Tin tức

Chiều 23/9, mạng xã hội rộ lên thông tin khiến dư luận không khỏi xôn xao rằng trong quá trình đào móng xây dựng lại ngôi nhà thờ cổ của một dòng họ tại xóm Trại, làng Tốt Động (xã Quảng Bị, TP.Hà Nội), bất ngờ khai quật được khoảng 1 tạ tiền cổ cùng một thanh kiếm được cho là có niên đại hàng trăm năm...

Tổng Bí thư: Nếu lương hưu 6 triệu đồng mà viện dưỡng lão thu 10 triệu đồng thì có mở ra người già cũng không vào được
Tin tức

Tổng Bí thư: Nếu lương hưu 6 triệu đồng mà viện dưỡng lão thu 10 triệu đồng thì có mở ra người già cũng không vào được

Tin tức

Tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, vừa qua ông gợi ý xây dựng viện dưỡng lão bán trú, nhưng nếu lương hưu 6 triệu đồng mà viện dưỡng lão thu 10 triệu đồng thì có mở ra người già cũng không vào được. Do đó phải có giải pháp và Trung ương đã bàn đến việc này.

Chỉ huy Ukraine gây phẫn nộ vì ép lính đi xây nhà riêng cho mình giữa thời chiến
Thế giới

Chỉ huy Ukraine gây phẫn nộ vì ép lính đi xây nhà riêng cho mình giữa thời chiến

Thế giới

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết vừa phanh phui một vụ bê bối nghiêm trọng: Chỉ huy một đơn vị quân đội tại tỉnh Rivne đã ép cấp dưới tham gia xây dựng nhà riêng của mình giữa thời chiến đồng thời rút ruột ngân sách nhà nước hơn 1,3 triệu hryvnia (khoảng 34.000 USD).

Tin tối (23/9): Rời CLB CAHN, Nguyễn Đình Bắc sang Nhật Bản thi đấu?
Thể thao

Tin tối (23/9): Rời CLB CAHN, Nguyễn Đình Bắc sang Nhật Bản thi đấu?

Thể thao

Rời CLB CAHN, Nguyễn Đình Bắc sang Nhật Bản thi đấu? CLB CAHN mất 3 trụ cột ở trận gặp Cebu; Ronaldo bị France Football “ngó lơ”; bố Yamal bức xúc khi con trai không thể giành Quả bóng Vàng; Lothar Matthaus đưa bạn gái kém 38 tuổi dự gala Quả bóng Vàng.

Bắt 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh
Pháp luật

Bắt 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Pháp luật

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh.

Ứng phó với siêu bão Ragasa, Hưng Yên dự kiến cấm biển từ trưa mai, 24/9
Tin nông nghiệp

Ứng phó với siêu bão Ragasa, Hưng Yên dự kiến cấm biển từ trưa mai, 24/9

Tin nông nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với siêu bão Ragasa. Với 8 xã ven biển, vị lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên lưu ý chủ động kích hoạt phương án phòng, chống và ứng phó với bão ở mức cao nhất.

Chủ tịch TP Cần Thơ Trần Văn Lâu tặng bằng khen cho Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Nam Cần Thơ Nguyễn Tiến Dũng
Xã hội

Chủ tịch TP Cần Thơ Trần Văn Lâu tặng bằng khen cho Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Nam Cần Thơ Nguyễn Tiến Dũng

Xã hội

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân Trường Đại học Nam Cần Thơ, trong đó có ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Trường nhân dịp lễ khai giảng năm học mới (2025-2026).

Bí mật giúp một ngôi làng ở Lào Cai lọt top 6 làng đẹp nhất châu Á 
Về làng

Bí mật giúp một ngôi làng ở Lào Cai lọt top 6 làng đẹp nhất châu Á 

Về làng

Tả Van (Sa Pa, Lào Cai) vừa được South China Morning Post xếp vào top 6 ngôi làng đẹp nhất châu Á. Với ruộng bậc thang vàng óng và văn hóa bản địa độc đáo, Tả Van trở thành điểm đến khiến du khách say mê.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về các trang thông tin điện tử copy báo chí thu tiền 'khủng'
Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về các trang thông tin điện tử copy báo chí thu tiền "khủng"

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, có nhiều trang tin không phải tờ báo nhưng doanh thu lớn hơn nhiều cơ quan báo chí, số lượng chỉ có 5 người vì họ dùng công nghệ, copy đưa lên.

Tin đọc nhiều

1

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'

2

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về "hồi sinh" sông Tô Lịch

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về 'hồi sinh' sông Tô Lịch

3

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

4

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

5

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?