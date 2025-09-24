Làng sống chậm giữa đầm Thị Nại-Miền Tây thu nhỏ giữa lòng miền Trung

Chuyến hành trình bắt đầu từ bến đò nhỏ nằm nép mình bên mép đầm. Gửi xe, bước lên chiếc thuyền gỗ, tiếng máy nổ chầm chậm xé mặt nước, chỉ chừng 10 phút là cập bến Cồn Chim.

Giá vé chỉ 5.000 đồng một người, nhưng “hành khách” nào cũng thấy xứng đáng, vì cái họ nhận lại không chỉ là quãng đường ngắn, mà là cả một khung cảnh sông nước dịu dàng, xanh ngát như tranh.

Từ khi trào lưu “ăn đám giỗ bên Cồn” lan tỏa trên mạng xã hội, Cồn Chiml-làng sống chậm ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (tức địa phận tỉnh Bình Định trước sáp nhập) bắt đầu được nhiều người biết đến.

“Chỉ có một con đường duy nhất để ra Cồn – là đi đò”, chị Võ Thị Mỹ Hằng - người phụ trách bến đò, cũng là cư dân gốc của xóm - cười hiền: “Xưa nơi đây chỉ lèo tèo vài hộ dân, giờ thì đông vui hơn nhiều. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nuôi tôm, đánh bắt thủy sản”.

Đi đò sang Cồn Chim-làng sống chậm ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, trước sáp nhập là một xã của tỉnh Bình Định.

Những clip mộc mạc quay lại cảnh người dân tổ chức đám giỗ giữa khung cảnh sông nước, ruộng vườn khiến không ít người tưởng nhầm đây là một xóm nhỏ ở miền Tây.

Nhưng không – đây là miền Trung, là Cồn Chim của đất Gia Lai, một “miền Tây thu nhỏ” giữa lòng đầm Thị Nại.

Dấu ấn lịch sử giữa rừng ngập mặn, giữ rừng như giữ vàng

Xóm Cồn hiện có gần 200 hộ dân, với hơn 1.000 nhân khẩu. Bao đời nay, họ sống dựa vào rừng – rừng ngập mặn bao bọc quanh xóm, vừa là “tường thành” chống bão lũ, vừa là nguồn sống nuôi dưỡng cá tôm.

Giữa bốn bề mênh mông đầm Thị Nại, xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai - trước đây thuộc tỉnh Bình Định) nổi lên như một “ốc đảo xanh”.

Câu chuyện xưa được nhiều người dân địa phương và ông Trần Văn Bảy, 65 tuổi - một cư dân lâu năm kể lại đầy xót xa.

“Hồi Mậu Thân 1968, nơi đây từng là căn cứ cách mạng. Địch càn quét, hàng chục chiến sĩ, cán bộ bị thảm sát tại hầm trú ẩn. Giờ đã được dựng thành mộ tập thể, để con cháu đời sau còn tưởng nhớ”.

Cuộc sống bình dị ở xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai - trước đây thuộc tỉnh Bình Định).

Ngày nay, ký ức đau thương lùi lại phía sau, người dân Cồn Chim đang chung tay dựng xây cuộc sống mới.

Nhưng khó khăn vẫn còn, nhất là chuyện học hành. Trẻ em chỉ học được đến lớp 5 ở xóm, sau đó phải vượt đò sang đất liền. Mỗi lần con em đi học, người lớn lại thấp thỏm lo âu, bởi “chỉ cần mưa gió bất chợt, con đò trở thành nỗi lo thường trực”, ông Bảy nói.

Từng làm cán bộ ngành thủy sản, nay làm “hướng dẫn viên không chuyên”, ông Trần Đức Duy như một “thổ địa” thứ thiệt của Cồn Chim.

“Trước đây, cứ đang ngủ mà nghe tiếng chặt cây, tôi lập tức bật dậy. Chặt ở hướng nào là tôi biết ngay vị trí”, ông kể.

Khung cảnh sông nước yên bình, hệt như miền Tây thu nhỏ giữa miền Trung.

Giờ thì khác. Ý thức cộng đồng đã thay đổi. Người dân xem rừng như báu vật chung. “Rừng ngập mặn không chỉ bảo vệ xóm, mà còn là tài sản du lịch quý giá. Giữ được rừng là giữ được tương lai”, ông Duy nói.

“Hồn cồn” giữa mênh mông sông nước

“Cái quý nhất của Cồn Chim là còn giữ được vẻ hoang sơ, mộc mạc. Người dân cũng mong muốn có thêm các chương trình trồng mới, tái tạo rừng để bảo vệ lâu dài”. ông Trần Đức Duy

Ông Tôn Kỳ Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai cho biết, chính quyền địa phương đã xác định hướng đi: du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tự nhiên.

“Nông nghiệp và du lịch không tách rời, mà bổ trợ cho nhau. Chúng tôi tập trung cải thiện hạ tầng bến bãi, phương tiện đi lại, nhưng tuyệt đối không đánh đổi hệ sinh thái”, ông Hải khẳng định.

Cồn Chim giờ đây là địa điểm du lịch nổi tiếng nhờ giữ được nét hoang sơ, bình dị của vùng quê.

Hiện địa phương đã hỗ trợ đóng mới hai chiếc thuyền đảm bảo an toàn để phục vụ học sinh, người dân qua lại. Các chương trình trồng mới rừng ngập mặn như dừa nước, đang tiếp tục được triển khai.

Buổi chiều ở Cồn Chim, mặt nước phẳng lặng như tấm gương. Hoàng hôn nhuộm cam cả rừng cây, cả mái nhà, cả ánh mắt ngư dân đang chuẩn bị bữa cơm tối. Cuộc sống nơi đây cứ thế trôi – chậm rãi, yên bình, như không bị cuốn vào guồng quay vội vã ngoài kia.

Đứng từ bến đò nhìn về, giữa đầm Thị Nại lộng gió, xóm Cồn Chim hiện lên như một nét chấm phá - không lộng lẫy, không ồn ào, nhưng đầy sức sống và bền bỉ.

Có một “thước phim xanh” đang lặng lẽ sống giữa đầm Thị Nại, đó là Cồn Chim, giáp biển tỉnh Gia Lai.

Đó chính là “hồn cồn”, là linh hồn của "làng sống chậm" bên Cồn-một vùng đất biết gìn giữ, biết phát triển mà không đánh mất mình.

