Trồng loài cây cho hoa màu tím đẹp lịm tim, quả lại là vị thuốc nhuận tràng, nông dân một phường ở Hải Phòng thu tiền to

Thu nhập ổn định nhờ trồng sim

Ông Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1970) là một trong những người tiên phong trồng sim ở phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Phòng). Năm 2016, ông cùng vợ là bà Phạm Thị Chín quyết định đầu tư hơn 2 ha đất để gây dựng vườn sim.

Ban đầu, nhiều người còn nghi ngại vì đây vốn là cây mọc dại, ít ai nghĩ có thể trở thành cây kinh tế. Nhưng sau gần 10 năm, thời gian đã chứng minh quyết định ấy là đúng đắn.

Mùa sim bắt đầu từ tháng 6 âm lịch và kéo dài hơn 2 tháng. Trung bình mỗi ngày, gia đình ông thu được trên 50 kg quả. Với giá bán hiện tại khoảng 40.000 đồng/kg, có ngày cao điểm ông Thảo thu tới cả chục triệu đồng tiền bán sim sau khi đã trừ chi phí thuê nhân công. Nhờ hiệu quả đó, gia đình ông đã bắt đầu tính toán mở rộng diện tích, hoặc chuyển đổi đất vườn tạp sang trồng sim.

Cây sim đang trở thành một loại cây mở hướng làm giàu cho nhiều nông dân ở phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Phòng).

“Sim là loại cây ít sâu bệnh, hầu như không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi thu hoạch, chỉ cần bón phân hữu cơ để cây hồi sức. Nhờ đó, sản phẩm an toàn, người tiêu dùng tin tưởng”, ông Thảo chia sẻ.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, trồng sim còn giúp tận dụng hiệu quả diện tích đất đồi gò. Cây phát triển khỏe, ít tốn công chăm sóc, phù hợp với điều kiện lao động của nông dân.

Mở hướng đi mới từ mô hình trồng sim

Thành công của gia đình ông Thảo đã tạo động lực để nhiều hộ trong tổ dân phố học theo. Trong đó có gia đình ông Nguyễn Văn Vững hiện trồng gần 5 sào sim.

Ông Vững cho biết: “Trồng sim không tốn nhiều chi phí, hiệu quả lại khá. Nhà tôi diện tích nhỏ hơn nhưng cũng có thêm khoản thu nhập đáng kể, nhất là vào chính vụ. Tôi thấy mô hình này phù hợp với nhiều hộ có ít đất, tận dụng là đã có quả ngọt”.

Ông Vững cũng chia sẻ, sim thu hái xong đều bán ngay tại vườn với giá ổn định. Điều thuận lợi nhất là sim có sẵn thị trường, khách thường đặt mua trước nên gần như "hái đến đâu, hết đến đó", không phải lo đầu ra như nhiều loại nông sản khác

Không dừng lại ở đó, từ khi có con đường dẫn cầu Đồng Việt chạy qua địa phương, nhiều hộ đã bắt đầu nhen nhóm ý định phát triển dịch vụ du lịch trải nghiệm, kết hợp tham quan, hái sim, thưởng thức các sản phẩm từ sim ngay tại vườn.

Mô hình trồng sim ở An Lĩnh còn mới nên chưa có số liệu thống kê cụ thể về sản lượng hay thu nhập bình quân. Tuy vậy, theo ông Lê Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố An Lĩnh, hiệu quả kinh tế mà cây sim đem lại đã khá rõ rệt, bởi đây là loại cây có vòng đời lâu năm và càng về sau càng cho nhiều quả.

Vào mùa sim chín, các hộ trồng sim có thể kiếm được thu nhập trực tiếp, ổn định từ thu hái và bán quả sim tươi.

Toàn tổ dân phố hiện có 5 hộ trồng sim với tổng diện tích hơn 4 ha. Diện tích này chưa nhiều so với các loại cây ăn quả khác, nhưng lại mở ra một hướng đi mới bởi cây sim phù hợp với đất đai, khí hậu và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Ông Sơn cho rằng, nếu gắn trồng sim với phát triển du lịch trải nghiệm và chế biến sâu như rượu, siro hay mứt sim, giá trị kinh tế chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn nữa. Thời gian tới, chi bộ và tổ dân phố sẽ khuyến khích các hộ mở rộng diện tích trồng.

Trong tương lai, với sự hỗ trợ về kỹ thuật và kết nối thị trường, cây sim có thể trở thành sản phẩm đặc trưng của An Lĩnh. Nếu xây dựng được chuỗi sản xuất, tiêu thụ và đăng ký tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), sim tím An Lĩnh sẽ có thương hiệu rõ ràng, giá trị cao hơn, vươn xa ra thị trường trong và ngoài thành phố.

Câu chuyện của ông Thảo cùng sự hưởng ứng của nhiều hộ dân như ông Vững và sự đồng hành của chính quyền đang cho thấy một triển vọng mới: cây sim không chỉ là kỷ niệm tuổi thơ mà đã thực sự trở thành cây kinh tế, góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương.

Quả sim thuộc họ quả mọng, khi chín có màu tím đậm, vị ngọt, nhiều hạt nhỏ. Tính bình, vị ngọt chát, rất tốt cho người dưỡng huyết, huyết hư, chảy máu cam, kiết lỵ, tiểu tiện ra máu, ù tai, thổ huyết,… Thành phần dược tính của quả sim bao gồm protein, vitamin, axit béo và khoảng axit nicotinic.



Quả sim có hàm lượng chất xơ cao (khoảng 70%), rất tốt để giảm các triệu chứng táo bón và giúp nhuận tràng. Quả sim có khả năng loại bỏ các mảng bám trên thành mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Lá, thân và nụ quả sim chứa nhiều hoạt chất giúp giải độc gan, ngăn ngừa vi khuẩn có hại xâm nhập vào hệ tiêu hóa.

