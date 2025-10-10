Trồng loại rau dân dã, thích bò trên mặt nước, nhiều công dụng cho sức khoẻ, nông dân Cần Thơ thu tiền đều tay

Rau nhút, hay còn gọi là rau rút, là loại cây thân thảo mọc bò và nổi trên mặt nước, thường được dùng để ăn sống hoặc chế biến thành các món ăn như lẩu nắm, canh chua, trộn gỏi, làm dưa… Là một loại rau dân dã, nhờ hương vị đặc trưng và nhiều công dụng cho sức khỏe, loại rau này ngày càng được ưa chuộng và có thị trường tiêu thụ lớn.

Sông Cái Lớn có chiều dài toàn tuyến gần 60km, trong đó đoạn thuộc TP Cần Thơ khoảng 30-35km. Bắt nguồn từ Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, dòng sông chảy qua địa phận phường Long Mỹ và các xã Vĩnh Thuận Đông, Xà Phiên, Vĩnh Viễn, Hỏa Lựu,… rồi mới vào địa phận tỉnh An Giang để đổ ra biển Tây. Dọc theo đôi bờ sông này, ngoài nghề trồng lục bình, còn có nhiều nông hộ đang trồng rau nhút.

Gia đình chị Dương Thị Kiều Sáu chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau nhút cho hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình chị Dương Thị Kiều Sáu ở ấp Thuận An, xã Xà Phiên, là một trong những hộ trồng rau nhút đầu tiên tại địa phương. Cách đây khoảng 15 năm, gia đình chị đã tận dụng mặt nước sông Cái Lớn để trồng hơn 4 công rau nhút.

“Trồng rau nhút tuy cực nhưng có thu nhập đều đặn. Một đợt trồng mới là thu hoạch được cả năm. Mỗi tháng tôi cắt từ 2-3 đợt, mỗi đợt từ 300-500 kg/công. Cắt xong có thương lái đến thu mua tận nơi, với giá từ 10.000-15.000 đồng/kg tùy thời điểm. Tính ra thu nhập cao gấp 3-4 lần so với trồng lúa”, chị Sáu chia sẻ.

Tháng 7 vừa qua, gia đình chị Sáu mạnh dạn chuyển đổi gần 8 công đất trồng lúa sang trồng rau nhút. Vốn đầu tư ban đầu cho 8 công trồng rau nhút hơn 30 triệu đồng bao gồm chi phí thuê làm đất, xuống giống, bón phân,… Đến nay, chỉ sau vài đợt cắt rau, chị đã thu hồi được tiền đầu tư và có lời. Thời gian tới, nếu đầu ra của rau nhút thuận lợi, có lợi nhuận, chị Sáu dự định sẽ tiếp tục duy trì trồng rau nhút trên đất ruộng chứ không trở lại trồng lúa nữa.

Mới trồng rau nhút được 3-4 năm trở lại đây, nhưng anh Nguyễn Hoàng Nghĩa ở ấp Thuận An, xã Xà Phiên cũng đã có thu nhập ổn định từ loại rau này. Anh Nghĩa cho biết: “Trồng rau nhút cũng tùy theo thời tiết, mưa thuận gió hòa thì 10 ngày có thể cắt một đợt. Gia đình tôi có hơn 4 công rau nhút trên sông, tháng nào đạt thì cho thu nhập trên 10 triệu đồng. Ngoài rau nhút, tôi còn có thêm nguồn thu nhờ bắt ốc, vớt bèo cám bán”.

Ấp Thuận An, xã Xã Phiên hiện có khoảng 15 hộ trồng rau nhút trên sông Cái Lớn và trên ruộng. Ông Võ Minh Quang, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Thuận An, cho biết: “Hiện nay, đầu ra của rau nhút khá thuận lợi, được thương lái đến thu mua với giá từ 10.000-15.000 đồng/kg. Tính ra cùng một diện tích trồng rau nhút cho thu nhập gấp nhiều lần so với trồng lúa, đặc biệt là giải quyết được việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương”.

Đi dọc theo dòng sông Cái Lớn có thể thấy mô hình trồng rau nhút trên sông đã được nhân rộng tại một số địa phương ở xã Vĩnh Viễn, xã Hỏa Lựu… Nhiều hộ dân còn mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng loại rau này.

