Tình huống về cú đánh smash gây tranh cãi trong Pickleball

Trong thi đấu Pickleball, cú đánh smash có hợp lệ hay không?

Pickleball là môn thể thao có một số nét mang tính kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn. Pickleball có thể thi đấu trong nhà hoặc ngoài trời theo thể thức đánh đơn hoặc đánh đôi (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ).

Pickleball ra đời vào năm 1965 tại Mỹ. Hiện tại, Pickleball là môn thể thao được đông đảo người chơi yêu thích tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Vài năm gần đây, Pickleball trở thành môn thể thao rất phổ biến và có độ lan tỏa cao tại Việt Nam. Thậm chí, nhiều VĐV quần vợt chuyên nghiệp hoặc người chơi quần vợt phong trào cũng chuyển sang tập luyện, tranh tài ở môn Pickleball. Đáng chú ý, Pickleball đã được đưa vào danh sách các môn thể thao tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

Trọng tài quốc gia Đinh Công Minh. Ảnh: PV

Trong thực tế cũng như trên mạng xã hội, rất nhiều người chơi Pickleball “khoe” ảnh, clip mình đang luyện tập. Nhiều HLV Pickleball cũng có thu nhập khá ổn định khi dạy môn thể thao này cho những người mới tập chơi.

Nếu ở mức độ phong trào, Pickleball có thể chơi với tinh thần vui vẻ, không quá chặt chẽ về luật lệ. Nhưng khi thi đấu mang tính chất tranh giải, mọi quy định phải được thực hiện chính xác, đúng luật theo quyết định được trọng tài đưa ra.

Vậy trong thi đấu Pickleball, tình huống VĐV tung ra cú đánh smash (cú đánh bóng trực tiếp khi bóng chưa chạm xuống sân - trong clip phía dưới) có hợp lệ hay không? Tình huống gây nhiều tranh cãi được đăng tải trên các nhóm cộng đồng Pickleball gần đây.

Trao đổi với Báo điện tử Dân Việt, trọng tài quốc gia Đinh Công Minh đã đưa ra quan điểm. Theo trọng tài Đinh Công Minh, trong tình huống trên, VĐV áo đen có quả smash không hợp lệ.

“Theo luật Pickleball do cục TDTT ban hành, ở điều 9D quy định: "Nếu một người chơi đã chạm vào vùng cấm volley vì bất cứ lý do gì thì người đó không được thực hiện cú volley cho đến khi cả hai chân chạm đã chạm xuống mặt sân hoàn toàn ngoài vùng cấm volley. Trong khi đó, VĐV áo đen khi di chuyển ra khỏi vùng cấm volley mới có một chân chạm đất ở thời điểm tiếp xúc bóng và đã thực hiện quả smash”, trọng tài Đinh Công Minh cho biết.