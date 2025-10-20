Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 20/10/2025 13:41 GMT+7

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ, có người nhờ ông bà ở quê ra đưa đón con đi học

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 20/10/2025 13:41 GMT+7
Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường tiểu học Cự Khê (Hà Nội) cho biết, sau sự việc phát hiện trứng cút bốc mùi tại bếp ăn trường học, cuộc sống của các gia đình bị ảnh hưởng. Có người phải cho con nghỉ học vì không sắp xếp được công việc, có người nhờ ông bà ở quê ra đưa đón con.
Cuộc sống bị xáo trộn, ảnh hưởng sau vụ trứng cút bốc mùi tại bếp ăn trường học

Trưa 20/10, trao đổi với PV Dân Việt, anh Đào Văn T. có 2 con đang theo học tại Trường tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh, Hà Nội cho biết, kể từ khi các con phải tạm dừng suất ăn bán trú sau việc phát hiện thịt ôi, trứng hỏng được đưa vào bếp ăn, cuộc sống, công việc của gia đình anh cùng nhiều phụ huynh khác bị ảnh hưởng, xáo trộn.

Học sinh lớp 2 Trường tiểu học Cự Khê mang theo cơm ăn bán trú trưa ngày 20/10. Ảnh: PHCC

Theo anh T., ngày 19/10 sau khi nhận được thông báo của nhà trường về việc phụ huynh lựa chọn phương án đưa đón con về sau buổi tan học hoặc chủ động mang cơm đến trường ăn bán trú tạm thời, gia đình anh đã phải nhờ bà ngoại ở quê Ninh Bình lên hỗ trợ đưa đón con đi học.

“Tôi có 2 con, bạn lớn học lớp 4 còn bạn nhỏ lớp 2. Nhà tôi cách trường 1,5km nhưng vợ chồng công việc khá bận rộn. Trước tình huống này gia đình phải cậy nhờ bà ngoại ở quê lên sớm để phụ giúp đưa đón con đi học, trưa đón con về ăn uống rồi đầu giờ chiều lại đưa con đến lớp học.

Tổng cộng ngày có 4 lần đưa – đón rất mất thời gian. Trong thời gian ngắn nhà trường không tổ chức được bữa ăn bán trú nếu kéo dài, bà bận không thu xếp được, không có người đưa đón vợ chồng tôi chỉ còn cách cho con nghỉ học, khi nào có bếp ăn mới cho con trở lại trường”, anh T. thở dài.

Phụ huynh, người mang theo cơm, người đưa đón con về nhà trưa ngày 20/10. Ảnh: PHCC

Tiếp lời anh T., trao đổi với PV Dân Việt, chị H. cũng có 2 con theo học tại Trường tiểu học Cự Khê cho biết, do công việc bận rộn, không thể sắp xếp được người đưa đón nên gia đình chị đã viết đơn xin cô giáo cho con nghỉ.

“Hôm nay, hai con nhà tôi ở nhà, trưa chồng tôi tranh thủ giờ nghỉ chạy về nhà cơm nước cho con rồi lại tiếp tục công việc. Con lớn nhà tôi học lớp 3, lớp nghỉ gần 20 bạn, còn con bé lớp 1 thì nghỉ hơn 20 bạn, có lớp nghỉ hơn 30 bạn. Nghỉ nhiều nhất là khối lớp 1 do việc đưa đón con phụ huynh không sắp xếp được, việc mang cơm đến lớp cho con nhỏ cũng không chủ động như các anh chị lớp lớn được”, chị H. chia sẻ.

Phụ huynh gửi đơn xin cho con nghỉ học vì không thể sắp xếp được công việc đưa đón con. Ảnh: PHCC

Một vị phụ huynh tên L. lo ngại khi phải mang cơm cho con sau sự cố mất an toàn thực phẩm tại Trường tiểu học Cự Khê.

“Tôi rất đồng cảm với những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải. Tuy nhiên, cả hai phương án mà trường đưa ra hiện nay chỉ mang tính tạm thời, phụ huynh chúng tôi có thể phối hợp hỗ trợ trong một vài ngày, chứ không thể kéo dài lâu”, chị L nói.

Theo vị phụ huynh này, việc học sinh phải mang cơm từ nhà đi học tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết thay đổi. “Cơm nấu từ sáng để đến trưa mới ăn, trải qua chênh lệch nhiệt độ, rất dễ xảy ra biến đổi thực phẩm, gây hại cho sức khỏe các con”, phụ huynh bày tỏ lo ngại.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn trường học: Nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ

Sau sự cố thực phẩm trứng bị nghi có vấn đề xảy ra ngày 19/10, Trường tiểu học Cự Khê mới chính thức có động thái xin lỗi và trấn an phụ huynh. Tuy nhiên, đã 5 ngày trôi qua kể từ khi vụ việc được phát hiện, nhiều cha mẹ cho biết chưa nhận được thông báo cụ thể về thời điểm nhà trường khôi phục lại bữa ăn bán trú.

Khu vực bếp ăn trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh, Hà Nội. Ảnh: Nhà trường cung cấp

“Chúng tôi luôn mong muốn phối hợp cùng nhà trường để khắc phục khó khăn, nhưng việc kéo dài tình trạng này là rất bất cập. Phụ huynh đi làm cả ngày, việc chuẩn bị cơm trưa đảm bảo dinh dưỡng, an toàn cho con là vô cùng vất vả”, một phụ huynh khác nói thêm.

Phụ huynh bày tỏ mong muốn nhà trường khẩn trương tìm được đơn vị cung ứng thực phẩm đảm bảo chất lượng, để sớm ổn định lại bữa ăn bán trú cho học sinh – một phần quan trọng của đời sống học đường, không chỉ giúp cha mẹ yên tâm công tác mà còn bảo đảm sức khỏe và quyền lợi của trẻ.

Anh T. cho hay, anh đã đọc văn bản ông Phan Đức Long, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh xin lỗi phụ huynh, nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác kiểm soát, giám sát nguồn nguyên liệu và quy trình vận hành bếp ăn. Tuy nhiên, anh T. và nhiều phụ huynh chưa hài lòng vì chỉ là lời xin lỗi chưa đủ trách nhiệm từ phía đơn vị cung cấp suất ăn này.

Tại thời điểm phụ huynh kiểm tra, trứng được đựng trong túi nilon có mùi khó chịu. Ảnh cắt từ clip

“Phụ huynh chúng tôi cần làm rõ sự việc, trách nhiệm cho bên bếp hay nhà trường. Hiện tại đang chúng tôi đang thấy rất phiền phức trong việc đưa đón các con, làm ảnh hưởng đến công việc, mà theo tôi, nguyên nhân là do bếp trực tiếp, nhà trường gián tiếp gây ra.

Chúng tôi mong nhà trường tổ chức 1 cuộc họp với toàn thể phụ huynh vào buổi tối để có thể đi đến tiếng nói chung. Tổ chức được bếp ăn sớm nhất để đảm bảo quyền lợi, sức khỏe của các con. Bếp phải sạch sẽ, đảm bảo an toàn để phụ huynh yên tâm. Hiện tại phụ huynh rất bất an về sự việc vừa qua xảy ra”, anh T. nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh thắc mắc về việc thành phố hỗ trợ 20.000 đồng/suất ăn bán trú. Trong thời gian gián đoạn bếp ăn thì có được chi trả không, bên nào chi trả và khi nào bếp ăn mới hoạt động?

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trưa cùng ngày nhiều phụ huynh đã mang cơm đến lớp cho học sinh, có học sinh mang cơm đi từ sáng. Tuy nhiên, có nhiều phụ huynh lựa chọn phương án đưa đón con về nhà.

Trước những vấn đề phụ huynh phản ánh, trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Nam - Hiệu trưởng Trường tiểu học Cự Khê báo bận, sẽ phản hồi lại sau.

Báo Dân Việt tiếp tục thông tin vụ việc này!

