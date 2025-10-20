Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ hai, ngày 20/10/2025 16:09 GMT+7

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Xã chỉ đạo "nóng", huy động các trường nấu bổ sung suất ăn cho học sinh

Thứ hai, ngày 20/10/2025 16:09 GMT+7
Trước việc hàng loạt phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ học sau vụ việc trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Trường tiểu học Cự Khê, chiều 20/10, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, đã chỉ đạo các trường trên địa bàn hỗ trợ nấu và cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh trong thời gian lựa chọn đơn vị mới theo quy định.
Chiều 20/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh (Hà Nội) cho biết, ngay trong chiều cùng ngày, xã đã chỉ đạo các trường trên địa bàn hỗ trợ nấu và cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường tiểu học Cự Khê trong thời gian lựa chọn đơn vị mới theo quy định.

Học sinh lớp 2 Trường tiểu học Cự Khê mang theo cơm ăn bán trú trưa ngày 20/10. Ảnh: PHCC

"Trước mắt sẽ nhờ các trường học trên địa bàn hỗ trợ nấu bổ sung suất ăn cho học sinh bắt đầu từ ngày mai (21/10), trong thời gian chờ đợi nhà trường sắp xếp ổn định bếp ăn bán trú", ông Việt nhấn mạnh.

Theo đó, phương án này được đưa ra nhằm đảm bảo việc học tập và sinh hoạt của các học sinh không bị gián đoạn, đồng thời giải quyết bức xúc của phụ huynh. Về giải pháp lâu dài, vị lãnh đạo cho biết vấn đề này "cần thời gian" để xử lý dứt điểm.

Trong chiều nay, các giáo viên chủ nhiệm Trường tiểu học Cự Khê đồng loạt gửi tin nhắn thông báo đến phụ huynh học sinh. Cụ thể, thông báo nêu rõ: "Bắt đầu từ ngày mai (21/10) các con thực hiện bán trú như bình thường. Nhà trường chuẩn bị suất ăn bán trú cho học sinh. Phụ huynh nào cho con nghỉ bán trú nhắn tin riêng giúp giáo viên để giáo viên tổng hợp báo cáo"...

Trao đổi về băn khoăn liệu có đủ cung cấp suất ăn cho học sinh Trường tiểu học Cự Khê, ông Việt cho biết thêm, Phòng Văn hoá - Xã hội và Kinh tế sẽ rà soát cụ thể, từ đó báo cáo cho lãnh đạo xã. "Xã cũng xem xét phương án chỉ định thầu rút gọn nếu phụ huynh học sinh đồng thuận. Phương án là vậy còn theo quy trình lựa chọn đơn vị mới phải theo quy định", ông Việt thông tin thêm.
Trong báo cáo gửi UBND xã Bình Minh, chiều 20/10, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cự Khê thông tin, nhà trường thực hiện phương án dạy - học theo đúng kế hoạch giáo dục năm học 2025-2026 và thực hiện phương án tổ chức công tác bán trú cho học sinh sau khi chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh.

Theo đó, số lượng học sinh tham gia đến trường ngày 20/10 là 1.335/1.518 (đạt 88%). Số lượng học sinh nghỉ có phép là 182/1.518 (chiếm 11,9%), lý do nghỉ do sức khoẻ, phụ huynh không đưa đón con, một số phụ huynh không chuẩn bị được cơm trưa cho con...

Số lượng học sinh mang cơm và ngủ tại trường là 497 học sinh, số học sinh ra về lúc 10h30 là 838 học sinh.

Thông báo của giáo viên chủ nhiệm tới phụ huynh học sinh chiều 20/10. Ảnh: PHCC

Trưa 20/10, trao đổi với PV Dân Việt, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường tiểu học Cự Khê cho biết, phải cho con nghỉ học do không sắp xếp được người đưa đón đến trường. Nhiều gia đình xáo trộn, ảnh hưởng khi phải phân công người đưa đón con. Có gia đình phải nhờ ông bà nội ngoại từ quê lên phụ giúp.

Một vị phụ huynh tên L. lo ngại khi phải mang cơm cho con sau sự cố mất an toàn thực phẩm tại Trường tiểu học Cự Khê.

Phụ huynh, người mang theo cơm, người đưa đón con về nhà trưa ngày 20/10. Ảnh: PHCC

“Tôi rất đồng cảm với những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải. Tuy nhiên, cả hai phương án mà trường đưa ra hiện nay chỉ mang tính tạm thời, phụ huynh chúng tôi có thể phối hợp hỗ trợ trong một vài ngày, chứ không thể kéo dài lâu”, chị L nói.

Theo vị phụ huynh này, việc học sinh phải mang cơm từ nhà đi học tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết thay đổi.

Sau sự cố thực phẩm trứng bị nghi có vấn đề xảy ra, ngày 19/10, Trường tiểu học Cự Khê mới chính thức có động thái xin lỗi và trấn an phụ huynh. Tuy nhiên, đã 5 ngày trôi qua kể từ khi vụ việc được phát hiện, nhiều cha mẹ cho biết chưa nhận được thông báo cụ thể về thời điểm nhà trường khôi phục lại bữa ăn bán trú.

Tại thời điểm phụ huynh kiểm tra, trứng được đựng trong túi nilon có mùi khó chịu. Ảnh cắt từ clip

“Chúng tôi luôn mong muốn phối hợp cùng nhà trường để khắc phục khó khăn, nhưng việc kéo dài tình trạng này là rất bất cập. Phụ huynh đi làm cả ngày, việc chuẩn bị cơm trưa đảm bảo dinh dưỡng, an toàn cho con là vô cùng vất vả”, một phụ huynh khác nói thêm.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh thắc mắc về việc thành phố hỗ trợ 20.000 đồng/suất ăn bán trú. Trong thời gian gián đoạn bếp ăn thì có được chi trả không, bên nào chi trả và khi nào bếp ăn mới hoạt động?

Báo Dân Việt tiếp tục thông tin vụ việc này!

