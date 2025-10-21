Trung Quốc ban hành Nghị định 280, thay thế Nghị định 248, doanh nghiệp, HTX, nông dân cần lưu ý gì?

Nữ tỷ phú Hà Nội chia sẻ hành trình “nông dân số” và bí quyết tiết kiệm 30% chi phí sản xuất
Tại tọa đàm "Cung cấp thông tin kỹ thuật, thị trường – chìa khóa giúp nông dân giảm nghèo bền vững", bà Nguyễn Thị Hồng, Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Hà Nội nhấn mạnh việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức khoa học kỹ thuật hiện đại, thông tin thị trường kịp thời và chuyển đổi số toàn diện chính là "chìa khóa" giúp nông dân Việt Nam nâng tầm sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và hướng tới sự phát triển bền vững.