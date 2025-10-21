Chủ đề nóng

Trung Quốc ban hành Nghị định 280, thay thế Nghị định 248, doanh nghiệp, HTX, nông dân cần lưu ý gì?

Bình Minh Thứ ba, ngày 21/10/2025 10:23 GMT+7
Ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành Nghị định 280, thay thế Nghị định 248 (Lệnh 248) vốn được áp dụng từ 1/1/2022 trong quản lý cơ sở sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc.
Thông tin trên được ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết tại Hội nghị cập nhật các quy định và cam kết SPS trong Hiệp định RCEP tổ chức tại Hưng Yên, sáng 21/10.

Theo đó, quy định mới thể hiện sự điều chỉnh mạnh mẽ trong tư duy quản lý, chuyển từ cách tiếp cận mang tính hành chính sang cơ chế linh hoạt hơn, dựa trên đánh giá rủi ro, đồng thời giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp.

Nếu như Nghị định 248 yêu cầu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của quốc gia xuất khẩu phải được GACC thẩm định tương đương trước khi cấp phép, thì Nghị định 280 bỏ hoàn toàn điều kiện này. Thay vào đó, Trung Quốc áp dụng mô hình “phân loại quản lý theo rủi ro” - một phương thức đánh giá mới dựa trên tình hình an toàn thực phẩm của quốc gia xuất khẩu và mức độ rủi ro của từng nhóm sản phẩm.

Việc thay đổi nguyên tắc cốt lõi này giúp GACC có thể áp dụng yêu cầu quản lý linh hoạt hơn, tương ứng với rủi ro thực tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Ông Ngô Xuân Nam nhận định, đây là “bước chuyển mang tính hệ thống, giúp Trung Quốc vừa duy trì tiêu chuẩn an toàn cao, vừa mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các nước đối tác”.

Ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành Nghị định 280, thay thế Nghị định 248 (Lệnh 248). Ảnh: Bảo Thắng

Cùng với thay đổi về nguyên tắc quản lý, Nghị định 280 còn mang đến một cải tiến lớn ở khâu gia hạn đăng ký. Trước đây, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ xin gia hạn trong vòng 3 đến 6 tháng trước khi mã số hết hiệu lực, nhưng nay, các cơ sở đáp ứng yêu cầu sẽ được tự động gia hạn thêm 5 năm mà không cần làm thủ tục lại.

GACC chỉ loại trừ 3 trường hợp: sản phẩm nằm trong danh mục không được tự động gia hạn, doanh nghiệp đang trong giai đoạn khắc phục vi phạm, hoặc khi Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu sản phẩm từ quốc gia đó. Cơ chế này được đánh giá là cắt giảm đáng kể chi phí hành chính, phản ánh niềm tin của cơ quan hải quan Trung Quốc đối với hệ thống quản lý của đối tác và những doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc.

Quy định mới cũng bổ sung cơ chế “đăng ký theo danh sách” dành cho các quốc gia đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương về an toàn thực phẩm và được GACC công nhận hệ thống. Khi đó, doanh nghiệp chỉ cần nằm trong danh sách đã được xác nhận thay vì nộp hồ sơ riêng lẻ. Cách làm này vừa giúp rút ngắn thời gian xét duyệt, vừa khuyến khích các nước thúc đẩy đàm phán công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực kiểm dịch và an toàn thực phẩm, qua đó nâng cao tính minh bạch và ổn định trong thương mại nông sản.

“Việc nắm rõ những thay đổi trong Lệnh 280, cùng các yêu cầu an toàn thực phẩm, kiểm dịch dịch bệnh và bao bì sản phẩm, là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc thành công. Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp và các địa phương phối hợp chặt chẽ để thực hiện đúng và kịp thời”, ông Ngô Xuân Nam nhấn mạnh.

Nghị định 280 còn siết chặt quản lý trong những trường hợp có thay đổi lớn ảnh hưởng đến hệ thống an toàn thực phẩm của doanh nghiệp. Nếu cơ sở sản xuất di dời địa điểm, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc mã số đăng ký tại nước sở tại, mã số đăng ký của họ tại Trung Quốc sẽ tự động mất hiệu lực kể từ ngày thông báo.

"Quy định này nhằm đảm bảo mọi thay đổi nội bộ không phá vỡ chuỗi kiểm soát rủi ro và truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc", ông Nam cho hay.

Hiện Trung Quốc là nước nhập khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam. Ảnh: Minh Huệ

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 280 cũng được làm rõ hơn so với Nghị định 248. GACC quy định cụ thể rằng các cơ sở bảo quản như kho lạnh, kho trung chuyển sẽ được công bố trong danh mục riêng; các cơ sở sản xuất nông sản sơ cấp dùng trực tiếp làm thực phẩm (chẳng hạn như trái cây, rau củ, ngũ cốc) sẽ có hướng dẫn đăng ký riêng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất phục vụ thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ chịu sự quản lý theo quy định hiện hành của Trung Quốc. Việc phân định rạch ròi các nhóm đối tượng này cho thấy GACC đang thích ứng nhanh với sự phát triển của thương mại số và xu hướng toàn cầu hóa chuỗi cung ứng.

Nghị định mới có thời gian chuyển tiếp dài hơn, dự kiến có hiệu lực từ 1/6/2026. Khoảng thời gian hơn 6 tháng kể từ khi ban hành được xem là hợp lý, giúp các quốc gia đối tác, trong đó có Việt Nam, có đủ thời gian rà soát hồ sơ, chuẩn bị dữ liệu và điều chỉnh quy trình đăng ký, xuất khẩu phù hợp với yêu cầu mới.

Theo ông Nam, những thay đổi trong Nghị định 280 mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt Nam củng cố vị thế xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, nhất là với nhóm hàng nông, lâm, thủy sản đã được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đạt chuẩn. Cơ chế quản lý dựa trên rủi ro và gia hạn tự động sẽ giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào việc duy trì chất lượng sản phẩm, thay vì tốn kém thời gian cho thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo rằng các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật danh mục sản phẩm do GACC ban hành, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn kỹ thuật và chủ động phối hợp với cơ quan Văn phòng SPS Việt Nam để tránh rủi ro bị tạm ngưng mã số khi có thay đổi hoặc vi phạm nhỏ.

Sự ra đời của Nghị định 280 được xem là một bước tiến quan trọng trong cải cách quản lý nhập khẩu thực phẩm của Trung Quốc, thể hiện xu hướng hài hòa với chuẩn quốc tế trong khuôn khổ Hiệp định SPS của WTO. Việc chuyển từ cơ chế “kiểm tra tiền kiểm” sang “giám sát theo rủi ro” không những giảm áp lực cho doanh nghiệp xuất khẩu, mà còn góp phần củng cố lòng tin giữa các đối tác thương mại, hướng tới một hệ thống thương mại nông sản minh bạch, an toàn và bền vững hơn.

Nữ tỷ phú Hà Nội chia sẻ hành trình “nông dân số” và bí quyết tiết kiệm 30% chi phí sản xuất
Giảm nghèo nông thôn

Nữ tỷ phú Hà Nội chia sẻ hành trình “nông dân số” và bí quyết tiết kiệm 30% chi phí sản xuất

Giảm nghèo nông thôn

Tại tọa đàm "Cung cấp thông tin kỹ thuật, thị trường – chìa khóa giúp nông dân giảm nghèo bền vững", bà Nguyễn Thị Hồng, Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Hà Nội nhấn mạnh việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức khoa học kỹ thuật hiện đại, thông tin thị trường kịp thời và chuyển đổi số toàn diện chính là "chìa khóa" giúp nông dân Việt Nam nâng tầm sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và hướng tới sự phát triển bền vững.

Bất ngờ dừng chương trình đào tạo Y Việt - Đức: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đối thoại khẩn
Chuyển động Sài Gòn

Bất ngờ dừng chương trình đào tạo Y Việt - Đức: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đối thoại khẩn

Chuyển động Sài Gòn

Chương trình liên kết đào tạo Bác sĩ Y khoa Việt - Đức (VGFM), một trong những dự án hợp tác quốc tế kéo dài 12 năm của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã nhận được thông báo dừng hợp tác từ Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức).

Nông dân Hà Nội xây làng quê đáng sống: Nông dân thu tiền tỷ, xuất khẩu lụa Việt từ mô hình tuần hoàn (Bài 2)
Nhà nông

Nông dân Hà Nội xây làng quê đáng sống: Nông dân thu tiền tỷ, xuất khẩu lụa Việt từ mô hình tuần hoàn (Bài 2)

Nhà nông

Không còn bó hẹp trong tư duy sản xuất truyền thống, nhiều nông dân ở ngoại thành Hà Nội đã trở thành những "kỹ sư nông nghiệp", "nông dân văn minh". Bằng sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm, họ đã biến những vùng đất hoang sơ thành những trang trại trù phú, xanh tươi.

LĐBĐ Malaysia đính chính thông tin nói Việt Nam tố cáo lên FIFA
Thể thao

LĐBĐ Malaysia đính chính thông tin nói Việt Nam tố cáo lên FIFA

Thể thao

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận, cáo buộc cho rằng một cá nhân từ Việt Nam đứng sau đơn khiếu nại gửi lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chỉ là giả định, không có bằng chứng cụ thể.

Đặc sản cháo khoái Hải Phòng và những điểm khác biệt với cháo thông thường
Gia đình

Đặc sản cháo khoái Hải Phòng và những điểm khác biệt với cháo thông thường

Gia đình

Cháo thường nấu bằng hạt gạo. Nhưng món cháo khoái Hải Phòng dùng bột gạo tẻ và gạo nếp xay nấu với nước xương hầm và nước rau xanh - tạo thành đặc sản dân dã màu xanh ngọc nhạt, sánh đặc và mịn... ăn là khoái.

“Bay nhẹ tới Hà Nội” cảm nhận vẻ đẹp mùa thu Thủ đô cùng Vietnam Airlines
Doanh nghiệp

“Bay nhẹ tới Hà Nội” cảm nhận vẻ đẹp mùa thu Thủ đô cùng Vietnam Airlines

Doanh nghiệp

Chiến dịch “Bay nhẹ cùng Vietnam Airlines” được nâng tầm với quy mô toàn quốc trong 05 năm (2025 – 2030), hướng tới mục tiêu dài hạn trong hành trình phát triển bền vững của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo
Nhà nông

Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo

Nhà nông

“Hợp tác lúa gạo với Việt Nam thay đổi mô hình nhượng quyền đất đai của Cuba” là tiêu đề một bài viết của hãng tin IPS đăng tải ngày 18/6 vừa qua. Bài báo của hãng tin quốc tế IPS nhấn mạnh những tín hiệu tích cực từ mô hình hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, Cuba trồng lúa bằng công nghệ Việt Nam, lúa giống Việt Nam mang tính độc đáo này, trong bối cảnh Cuba đang nỗ lực cải thiện an ninh lương thực.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mời Ban tổ chức chương trình có Jack biểu diễn ca khúc gây phản cảm lên làm việc
Văn hóa - Giải trí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mời Ban tổ chức chương trình có Jack biểu diễn ca khúc gây phản cảm lên làm việc

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã mời Ban tổ chức chương trình có Jack biểu diễn ca khúc gây phản cảm lên làm việc.

Tăng tốc triển khai dự án giao thông, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Giao thông - Xây dựng

Tăng tốc triển khai dự án giao thông, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Giao thông - Xây dựng

Hàng loạt dự án giao thông hưởng lợi khi áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 106/2023/QH15. Trong đó, rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư, tăng tốc tiến độ triển khai các hạng mục và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Miền Bắc đón rét, Miền Trung đối mặt mưa lũ lịch sử
Video

Miền Bắc đón rét, Miền Trung đối mặt mưa lũ lịch sử

Video

Không khí lạnh đang tràn về khiến miền Bắc và Thanh Hóa trở lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét dưới 16°C. Đồng thời, sự kết hợp của khối khí lạnh này với bão số 12 đang gây ra thời tiết cực kỳ nguy hiểm trên Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ, với gió giật mạnh và sóng cao tới 7m. Đáng lo ngại hơn, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chuẩn bị hứng chịu một đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài, với lượng mưa cục bộ có thể vượt 900mm, gây nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

TP.HCM thí điểm mua bán thịt heo qua sàn giao dịch
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thí điểm mua bán thịt heo qua sàn giao dịch

Chuyển động Sài Gòn

Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, Hội Công nghệ cao TP.HCM và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tổ chức thí điểm Sàn Giao dịch thịt heo trong năm 2025 và đầu năm 2026.

Nghị sĩ châu Âu gây choáng váng khi đe dọa sẽ 'bẻ gãy chân ông Zelensky'
Điểm nóng

Nghị sĩ châu Âu gây choáng váng khi đe dọa sẽ 'bẻ gãy chân ông Zelensky'

Điểm nóng

Nghị sĩ châu Âu người Romania Diana Sosoaca đã thề sẽ bẻ gãy chân ông Zelensky nếu nhà lãnh đạo Ukraine cố gắng phát biểu tại quốc hội nước bà.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Xử phạt công ty tổ chức bếp ăn, phụ huynh nói “ban giám hiệu thiếu trách nhiệm”
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Xử phạt công ty tổ chức bếp ăn, phụ huynh nói “ban giám hiệu thiếu trách nhiệm”

Xã hội

Theo đoàn kiểm tra liên ngành, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh - đơn vị tổ chức bếp ăn tại Trường Tiểu học Cự Khê đã vi phạm nghiêm trọng về điều kiện vệ sinh và quy trình triển khai suất ăn cho học sinh. Trong khi đó, phụ huynh cho rằng “ban giám hiệu nhà trường thiếu trách nhiệm, thờ ơ, thách thức phụ huynh…”.

Bão Fengshen- bão số 12 di chuyển nhanh, ngư dân cả làng ở Gia Lai vội kéo tàu, thuyền lên đồi
Nhà nông

Bão Fengshen- bão số 12 di chuyển nhanh, ngư dân cả làng ở Gia Lai vội kéo tàu, thuyền lên đồi

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen( bão số 12) đang di chuyển nhanh vào Biển Đông, người dân các làng biển phía đông tỉnh Gia Lai đã chủ động đưa tàu thuyền lên bờ, chính quyền kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai, sẵn sàng "4 tại chỗ" nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tin sáng (21/10): ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?
Thể thao

Tin sáng (21/10): ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?

Thể thao

ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?; Liverpool theo đuổi Ousmane Diomande; Bayern Munich muốn chiêu mộ Bruno Fernandes; Real Madrid chưa nghiêm túc với thương vụ William Saliba; Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo tin tưởng Magui Corceiro.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 21/10: Hấp dẫn đến cỡ nào khiến doanh nghiệp bất động sản cũng “nhảy vào”
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 21/10: Hấp dẫn đến cỡ nào khiến doanh nghiệp bất động sản cũng “nhảy vào”

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 21/10: Công ty TNHH Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Tini vừa xuất hiện trên thị trường, trụ sở tại phường Tân Hưng, TPHCM.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/10): Thị trường tự do bất ngờ bật tăng
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/10): Thị trường tự do bất ngờ bật tăng

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/10) tại thị trường tự do tiếp tục tăng ở cả hai chiều so với sáng qua, hiện dừng ở mức 27.247 - 27.367 đồng/USD (mua - bán).

Hà Nội đề xuất tận dụng gầm cầu cạn, đường trên cao cho không gian văn hóa, thể thao công cộng: Còn nhiều băn khoăn
Tin tức

Hà Nội đề xuất tận dụng gầm cầu cạn, đường trên cao cho không gian văn hóa, thể thao công cộng: Còn nhiều băn khoăn

Tin tức

Đề xuất cho phép sử dụng gầm cầu, gầm đường trên cao để tổ chức hoạt động công cộng của Hà Nội đang mở ra hướng khai thác không gian đô thị mới, song cũng làm dấy lên nhiều băn khoăn về an toàn và quản lý.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027
Doanh nghiệp

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027

Doanh nghiệp

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội cùng loạt hạ tầng trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM đang được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2025-2028.

Nạn bắt nạt công sở làm chao đảo Hàn Quốc
Xã hội

Nạn bắt nạt công sở làm chao đảo Hàn Quốc

Xã hội

Nhiều nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc chịu đựng tình trạng quấy rối và lạm quyền kéo dài, dẫn đến hậu quả tâm lý nghiêm trọng và hàng loạt hệ lụy xã hội.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025: Nơi hội tụ bản sắc Mường giữa mùa vàng
Hòa Bình thi đua yêu nước

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025: Nơi hội tụ bản sắc Mường giữa mùa vàng

Hòa Bình thi đua yêu nước

Trong không khí rộn ràng của mùa vàng vùng cao, xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ đang tất bật hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025. Lễ hội sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 25 - 26/10 tại xóm Dóm Bái, xã Thượng Cốc.

Nỗi sợ hãi của Châu Âu đối với Mỹ: Vụ việc Nord Stream đã trở thành một vụ che đậy ngoại giao như thế nào
Điểm nóng

Nỗi sợ hãi của Châu Âu đối với Mỹ: Vụ việc Nord Stream đã trở thành một vụ che đậy ngoại giao như thế nào

Điểm nóng

Theo các báo cáo mới xuất hiện từ phương tiện truyền thông châu Âu và Nga , Ba Lan, Đức và Ý được cho là đã dàn dựng một nỗ lực phối hợp để chuyển hướng trách nhiệm và tránh những hậu quả tiềm tàng từ Washington liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Không khí hân hoan trước giờ khánh thành ký túc xá 2 tầng ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An)
Nhân ái

Không khí hân hoan trước giờ khánh thành ký túc xá 2 tầng ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An)

Nhân ái

Từ sáng sớm, giáo viên, phụ huynh học sinh trường PTDTBT TH Mỹ Lý 1, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An đã có mặt tại sân trường. Trước giờ khánh thành ký túc xá 2 tầng, công trình kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, mọi người đều háo hức đón chờ sự kiện quan trọng này.

Bi kịch ập đến với ngôi sao nhập tịch “lậu” của ĐT Malaysia
Thể thao

Bi kịch ập đến với ngôi sao nhập tịch “lậu” của ĐT Malaysia

Thể thao

Sự nghiệp bóng đá của trung vệ Facundo Garces (ĐT Malaysia) đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn sau khi FIFA chính thức ra lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với anh.

Văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 Âm lịch năm 2025: Giữ lửa truyền thống đầu tháng
Gia đình

Văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 Âm lịch năm 2025: Giữ lửa truyền thống đầu tháng

Gia đình

Bài văn khấn mùng 1 tháng 9 Âm lịch 2025 hướng dẫn chi tiết, giúp các gia đình có thể giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống đầu tháng.

Ba Nghệ sĩ Nhân dân cùng có tên đệm là “Quốc” ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025
Văn hóa - Giải trí

Ba Nghệ sĩ Nhân dân cùng có tên đệm là “Quốc” ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

Văn hóa - Giải trí

Ba Nghệ sĩ Nhân dân đều có tên đệm là "Quốc" gồm: Quốc Chiêm, Quốc Anh, Quốc Trượng lần đầu cùng ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) còn cách Hoàng Sa 130km, từ mai loạt tỉnh mưa cực lớn, cục bộ trên 900mm
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) còn cách Hoàng Sa 130km, từ mai loạt tỉnh mưa cực lớn, cục bộ trên 900mm

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão số 12 (bão FENGSHEN) chỉ còn cách Hoàng Sa khoảng 130km về phía Bắc. Bản tin bão mới nhất cũng dự báo, từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cảnh báo mưa có cường suất lớn.

Từ 10/12 bỏ thi nâng ngạch công chức, người vi phạm thi tuyển công chức bị xử lý thế nào?
Xã hội

Từ 10/12 bỏ thi nâng ngạch công chức, người vi phạm thi tuyển công chức bị xử lý thế nào?

Xã hội

Ngoài việc bỏ thi nâng ngạch công chức, Bộ Nội vụ cũng sẽ ban hành quy định hướng dẫn thi tuyển, xét công chức. Quy trình thực hiện nghiêm minh, xử lý mạnh tay với những công chức gian dối trong thi tuyển.

Bộ đội Biên phòng Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) là nòng cốt về chống khai thác IUU trên biển
Nhà nông

Bộ đội Biên phòng Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) là nòng cốt về chống khai thác IUU trên biển

Nhà nông

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng tuyến biển phối hợp các ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát tàu thuyền, góp phần thay đổi nhận thức của ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Từ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Công ước Hà Nội: Minh chứng phản bác các luận điệu sai trái
Tin tức

Từ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Công ước Hà Nội: Minh chứng phản bác các luận điệu sai trái

Tin tức

Ngày 14/10/2025 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á–Thái Bình Dương.

