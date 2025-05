Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư và Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức được trao tặng Huân chương cao quý

Chiều 19/5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09 ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND). Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư và trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương lực lượng CAND trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, CAND có vai trò đặc biệt trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đưa đất nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Để đóng góp hiệu quả, lực lượng cần tiếp tục học và làm theo Bác một cách thiết thực, sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Bộ Công an cần cụ thể hóa việc học Bác thành chuẩn mực đạo đức rõ ràng, dễ thực hiện, có chỉ tiêu đánh giá; đưa tự phê bình, phê bình theo gương Bác vào sinh hoạt thường xuyên; phát hiện, nhân rộng điển hình, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

CAND phải gương mẫu đi đầu, nhất là lãnh đạo, cấp ủy, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; tiên phong trong chuyển đổi số, hội nhập, cải cách pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân.

Việc học Bác cần gắn chặt với xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì dân phục vụ; phát huy vai trò Nhân dân trong giám sát, góp ý. Từ đó lan tỏa phong trào học Bác ra toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng "là đạo đức, là văn minh".



Trung tướng Tô Ân Xô, sinh năm 1963, quê Bắc Ninh, từng làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trước khi làm Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an từ tháng 9/2019. Tháng 11/2021, ông Xô được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Công an.

Tháng 2/2023, ông Xô thôi giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an và làm người phát ngôn Bộ Công an đến tháng 6/2024. Sau đó ông chuyển công tác sang Văn phòng Chủ tịch nước rồi Văn phòng Tổng Bí thư, được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.



Ông Đặng Hồng Đức, sinh năm 1977, quê Nam Định, là Thiếu tướng Công an nhân dân,Thứ trưởng Bộ Công an. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái rồi Chánh Văn phòng Bộ Công an.