Chiều 19/5, lực lượng Công an nhân dân vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh Bộ Công an

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, vì nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Đáp lại sự quan tâm của người, trong gần 80 năm qua, dù chiến tranh hay hoà bình xây dựng đất nước, dù khó khăn, gian khổ hay đứng trước muôn vàn thử thách, hy sinh, Công an nhân dân vẫn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn lấy Sáu điều Bác dạy là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng. Đã có hàng ngàn tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân dũng cảm quên mình vì sự nghiệp của Đảng; hàng vạn cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tận tuỵy, âm thầm chấp nhận mọi gian khổ khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mỗi chiến công, mỗi gương người tốt việc tốt, mỗi sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an đã góp phần làm cho xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh hơn, tài sản của nhà nước, tính mạng của nhân dân được bảo vệ tốt hơn, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã quán triệt, triển khai với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú (tổ chức hàng chục Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tận cấp xã; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; hàng chục nghìn cuộc toạ đàm; hàng nghìn buổi báo cáo chuyên đề, thi kể chuyện; hàng chục nghìn lớp bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi; hàng chục nghìn mô hình, công trình, phần việc, khẩu hiệu hành động trong tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày).

"Các đồng chí đã thể hiện sự sáng tạo, quyết tâm cao trong học tập, làm theo Bác khi triển khai nhiều công việc cụ thể, dễ kiểm tra, đánh giá kết quả tương ứng với 3 khâu “Học tập”, “Quyết tâm thực hiện, làm theo” và “Gương mẫu đi đầu”; đồng thời ban hành Quy định về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, tạo khuôn khổ đưa việc học tập, thực hiện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nêu rõ, lực lượng CAND đã đi đầu trong phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát; tích cực đóng góp gìn giữ hoà bình, an ninh quốc tế, trong đó tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc và cứu nạn, cứu hộ quốc tế. "Bộ Công an là điểm sáng, mô hình điểm để cả hệ thống chính trị học tập về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Qua công tác, chiến đấu, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ CAND dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, chấp nhận gian khổ, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi được biết, lực lượng CAND tổng kết Quy định lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với CAND, có 95% ý kiến đánh giá cao lực lượng Công an về sự tận tụy trong công việc, nhất là ý thức, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn gian khổ; năm 2023, có 97,71%, năm 2024 có 98,74% Nhân dân được khảo sát hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính trong CAND; từ năm 2021 đến nay, có hơn 7.600 tập thể, hơn 183.000 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. "Ngay trong Hội nghị này, tôi vinh dự thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 01 đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân và Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương chiến công hạng Nhì cho các đồng chí tướng lĩnh Công an nhân dân.

Bên cạnh những thành tích, chiến công, Đảng, Nhà nước, Nhân dân cũng hết sức chia sẻ và tri ân những mất mát mà các đồng chí phải trải qua; trong 10 năm qua, đã có 90 cán bộ, chiến sỹ Công an đã hy sinh, từ trần, 519 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Những thành tích, chiến công và cả những hy sinh, mất mát của các đồng chí là minh chứng rõ nét về kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng", Tổng Bí thư cho biết.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư khẳng định một trong những yếu tố then chốt là phải không ngừng đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân với một số nội dung chủ yếu. Đó là:

Thứ nhất, có các giải pháp cụ thể, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu văn hoá, việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực, đi vào chiều sâu công tác, chiến đấu của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sỹ. Tiếp tục cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, có chỉ tiêu phấn đấu, đạt được theo từng mốc thời gian, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong CAND.

Hằng năm, mỗi tổ chức cơ sở Đảng, từng đảng viên, cán bộ chiến sỹ phải có chương trình hành động cụ thể học tập và làm theo Bác. Đưa việc tự phê bình và phê bình theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác dạy trở thành một nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, đơn vị, các đoàn thể quần chúng. Chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, để việc học tập, làm theo Bác thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, đơn vị.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh các khâu “làm theo”, “gương mẫu đi đầu” trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung giải quyết các khâu khó, việc khó, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Bộ Công an cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, trọng tâm là các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, về phát triển kinh tế tư nhân.

Thứ ba, gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo Bác với xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước hết là trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng trong Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, chủ thể, mọi chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích, chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Tổ chức các hình thức thích hợp để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy của lực lượng Công an. Công an phải lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, gần dân, trọng dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Thứ tư, xây dựng, củng cố phong trào Công an nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan toả, hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh" trong kỷ nguyên mới...