Trung vệ ĐT Việt Nam Lê Ngọc Bảo rời Ninh Bình FC, xuống Hạng Nhất thi đấu?

Quy Nhơn United vừa hội quân trở lại để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải 2025/2026. Rất bất ngờ là trong buổi tập này lại có sự xuất hiện của Lê Ngọc Bảo. Thậm trí trung vệ sinh năm 1998 và cao 1m77 này còn đứng nói chuyện với Giám đốc Kỹ thuật Bùi Đoàn Quang Huy. Điều đó làm dấy lên những thông tin Lê Ngọc Bảo đã rời Ninh Bình FC để trở lại khoác áo Quy Nhơn United.

Lê Ngọc Bảo trò chuyện cùng Giám đốc Kỹ thuật Bùi Đoàn Quang Huy. Ảnh: FB.

Trong quá khứ, Lê Ngọc Bảo từng có 3 mùa thi đấu cho CLB Bình Định - tiền thân của Quy Nhơn United. Anh chơi 42 trận cho đội bóng này, trở thành chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ và từ đó được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Giữa mùa giải 2023/2024, Lê Ngọc Bảo gia nhập Thép xanh Nam Định, và tới đầu mùa giải 2024/2025, anh tiếp tục chuyển sang khoác áo Phù Đổng Ninh Bình - tiền thân của Ninh Bình FC...

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, không có chuyện Lê Ngọc Bảo trở lại khoác áo Quy Nhơn United để thi đấu tại giải Hạng Nhất Quốc gia trong phần còn lại của mùa giải, mà đây chỉ là chuyến ghé thăm các thầy và các đồng nghiệp cũ của anh nhân chuyến đi về quê nghỉ ngơi bên gia đình (quê tỉnh Phú Yên cũ). Bằng chứng là anh vẫn mặc áo đấu của Ninh Bình FC và đi đôi giày thể thao chạy bộ.

Lê Ngọc Bảo hiện là trụ cột của Ninh Bình FC - đội đang dẫn đầu V.League 2025/2026 và sở hữu chuỗi bất bại lên tới 36 trận. Trong 7 trận đầu mùa, anh đều ra sân trong đội hình chính, có 6 trận đá trọn vẹn 90 phút. 3 trận sau đó, anh không ra sân vì chấn thương. Ở trận gần nhất của Ninh Bình FC, Lê Ngọc Bảo tái xuất và vào sân ở những phút cuối.