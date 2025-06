Trước khi sáp nhập với Tây Ninh, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Long An trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt gần 14.000 tỷ đồng

Tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thu ngân sách những tháng còn lại của năm 2025 của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước tỉnh Long An, theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Long An lũy kế đến hết tháng 5 đạt hơn 13.895 tỉ đồng, bằng 69,8% dự toán Trung ương, 68,2% dự toán địa phương và tăng 27,8% so cùng kỳ năm 2024.



Sản lượng lúa của tỉnh Long An trong 5 tháng đầu năm đạt 1,4 triệu tấn. Ảnh: Báo Long An.

Đáng ghi nhận, lĩnh vực nông nghiệp vẫn thể hiện vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh Long An khi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với sản lượng lúa đạt 1,4 triệu tấn, trong đó, lúa chất lượng cao chiếm 77% tổng sản lượng lúa thu hoạch.

Sản xuất công nghiệp của Long An phục hồi mạnh, tăng 15,34% so cùng kỳ. Về đầu tư công, Long An đã giải ngân đạt 28,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 26,9% kế hoạch của tỉnh.

Dự kiến quý II/2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An đạt 9.379 tỉ đồng, nâng lũy kế 6 tháng lên 16.050 tỉ đồng (đạt 80,6% dự toán).

Chi cục Thuế khu vực XVII kiến nghị, UBND tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp cơ quan thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chống thất thu trong các lĩnh vực như bất động sản, thương mại điện tử và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực XVI, ước thu ngân sách nhà nước của tỉnh Tây Ninh trong tháng 4/2025 là 1.030 tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng đầu năm 2025 là 4.666 tỷ đồng, đạt 40,7% so với dự toán Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh giao; tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy có thể thấy, trước khi sáp nhập, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Long An trong những tháng đầu năm 2025 cao hơn tỉnh Tây Ninh.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, có 8/16 khoản thu, sắc thuế của Tây Ninh đạt tiến độ dự toán gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước; thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; phí và lệ phí; thu từ xổ số kiến thiết; thu khác ngân sách; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác.

Theo đánh giá, Tây Ninh - Long An sáp nhập, tỉnh Tây Ninh mới sẽ có hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp rộng lớn, là điểm đến của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Ban, Trung Quốc, châu Âu,... với các lĩnh vực đa dạng từ dệt may, da giày, chế biến nông sản đến cơ khí, điện tử, nhựa.

Trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh mới đặt tại thành phố Tân An (Long An) hiện nay. Ảnh: Báo Long An.

Hiện, tỉnh Long An có 37 khu công nghiệp và 62 cụm công nghiệp trên tổng diện tích hơn 15.000ha, trong khi tỉnh Tây Ninh cũng 9 khu công nghiệp và 7 cụm công nghiệp với hơn 4.500ha.