Trước khi sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Giờ là huyện có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất TP HCM

Trước giờ sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương với TP HCM, Cần Giờ là huyện ven biển duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích tự nhiên là 70.421,58 ha.

Trong số đó, diện tích rừng ngập mặn Cần Giờ trên 33.000 ha (chiếm trên 45% diện tích tự nhiên của huyện), có trên 20.000 ha mặt nước biển sử dụng cho đánh bắt thủy hải sản gần bờ, 10.000 ha đất và mặt nước biển có khả năng nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn và gần 1.500ha đất có khả năng sản xuất muối.

Trước giờ sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Ân Thi là huyện có làng cổ, làng khoa bảng vang danh thiên hạ

Huyện Cần Giờ có hệ thống sông ngòi chằng chịt phủ khắp các mảng rừng phòng hộ rộng lớn là cơ sở để phát triển thủy sản và các loại hình du lịch sinh thái, là 2 ngành kinh tế chủ lực của huyện, tạo ra nguồn thu nhập cho phần lớn cư dân Cần Giờ.

Về diện tích đất nông nghiệp, Cần Giờ là huyện có tổng diện tích đất nông nghiệp lớn nhất TP HCM, dù giá trị sản xuất nông nghiệp của Cần Giờ thấp hơn huyện Củ Chi (là huyện có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn thứ 2 của thành phố).

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2015 và 2016 - 2020 gắn với Chính sách khuyến khích hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố; Ban Chỉ đạo của Huyện ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới tập trung quán triệt và tổ chức triển khai trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Rừng ngập mặn Cần Giờ có vai trò như "lá phổi xanh khổng lồ" cho TP HCM, các đô thị vệ tinh...Ảnh: Về Cần Giờ.

Trong đó, huyện Cần Giờ tập trung các giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hỗ trợ thực hiện hiệu quả tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Trước khi về chung nhà với Bình Thuận, Đắk Nông, đây là một thành phố của Lâm Đồng có nhiều "rau rừng" đặc sản, người ta đang lên tìm nhổ mang về

Huyện tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị, hiệu quả, chất lượng sản phẩm; nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất như Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại,….

Trên địa bàn huyện Cần Giờ đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của huyện, mang lại hiêu quả kinh tế cao như: Vùng trồng xoài Cát Cần Giờ (với diện tích 226 ha, trong đó 35,24 ha ha đạt tiêu chuẩn VietGAP); Vùng nuôi chim yến lấy tổ (481 nhà nuôi); Vùng nuôi tôm nước lợ (với diện tích 1.932 ha); Vùng nuôi hàu (với diện tích 259 ha); Vùng nuôi nghêu (với diện tích 717 ha); Vùng nuôi Sò huyết (diện tích 180 ha); Vùng sản xuất giống thủy sản (với diện tích 19,5 ha); Vùng sản xuất công nghệ cao; Vùng sản xuất muối (với diện tích 1.400 ha).



Mô hình nuôi cá đặc sản-cá dứa của nông dân tỷ phú TP HCM, anh Phạm Duy Khánh (xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ). Anh Khánh đào ao nuôi cá dứa, thu 7 tỷ đồng mỗi vụ. Hiện, anh Khánh nuôi cá dứa với diện tích 4ha, gồm 6 ao cá. Ảnh: Trần Tinh Anh.

Quên tôm hùm, cá đé đi, nhổ bộ phận bất ngờ của con mực xiên que nướng than hoa là ra đặc sản Bình Thuận

Huyện đã triển khai thi công, đưa vào sử dụng 40 công trình thủy lợi, giao thông nội đồng phục vụ nhu cầu sản xuất (trên 4.900 ha) với tổng vốn đầu tư 256,5 tỷ đồng. Hệ thống lưới điện được tập trung đầu tư, phát triển; đặc biệt Ngành Điện đã triển khai hoàn thành dự án cáp ngầm đưa điện lưới quốc gia về xã Thạnh An cấp điện phục vụ cho 1.071 hộ dân ở xã, góp phần đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Huyện Cần Giờ đã triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã mới thành lập, từ năm 2010 đến nay huyện đã hỗ trợ 06 hợp tác xã, số tiền 458,21 triệu đồng.

Tổ chức cho các hộ nông dân đưa sản phẩm nông sản Cần Giờ (trái cây, thủy sản) tham gia các hội thi, hội chợ triển lãm trên địa bàn thành phố và các tỉnh; hướng dẫn các tổ hợp tác, các cơ sở chế biến thủy sản đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm để góp phần nâng cao giá trị sản phẩm tiêu thụ. Hoàn thành xây dựng và được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu yến sào Cần Giờ và khô cá dứa Cần Giờ…

Trước giờ sáp nhập tỉnh Hưng Yên, Thái Bình làm tốt việc bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống, có làng nghề thu 40 tỷ/năm

Qua các hoạt động trên, sản xuất nông nghiệp của huyện Cần Giờ đã có bước chuyển biến và phát triển; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ngành thủy sản đạt 8%/năm, nông nghiệp đạt 12%/năm góp phần vào sự tăng trưởng chung của kinh tế huyện.

Vì một Cần Giờ xanh

Năm 2024, huyện thực hiện đạt và vượt kế hoạch 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và 1/18 chỉ tiêu đạt một phần kế hoạch. Thực hiện tốt Chủ đề năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”; xây dựng hoàn chỉnh, trình Thành phố Đề án Đầu tư - Xây dựng huyện Cần Giờ thành thành phố thuộc TPHCM giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình hành động Vì một Cần Giờ Xanh.

Huyện phối hợp với các sở ngành xây dựng hoàn chỉnh trình và được UBND Thành phố phê duyệt 20/41 đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU; đang xây dựng 5/41 đề án, chương trình, kế hoạch còn lại do huyện chủ trì và phối hợp sở ngành xây dựng 16/41 đề án, chương trình, kế hoạch do sở ngành chủ trì tham mưu.

Sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, TP HCM có xã đóng tàu nhiều nhất, số lượng tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất

Cơ bản giải quyết các khó khăn, vướng mắc của 3/5 Tổ Công tác liên ngành của Thành phố liên quan đến quản lý hoạt động nghề nuôi nhuyễn thể, nuôi trồng thủy sản lồng bè phục vụ du lịch đường sông; khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và khó khăn, vướng mắc về cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện.

Tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 19,8%, vượt 0,3% kế hoạch. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch tăng tỷ trọng ngành Dịch vụ chiếm 62,4% (tăng 5,3% so với năm 2023, vượt 2,3% kế hoạch).

Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 1.790 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước và vượt 1,2% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trong năm ước đạt 666,4 tỷ đồng, tăng 133% so với năm trước và vượt 200% so với dự toán Thành phố giao.

Nuôi trồng thủy sản-một trong các thế mạnh kinh tế nông nghiệp tại huyện Cần Giờ trước bối cảnh sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương với TP HCM. Ảnh: Cổng TTĐT Thành ủy.

Qua một vụ án, Trung tâm này kiến nghị nhà nước cấp bách ban hành danh mục các loài động vật hoang dã được phép nuôi sinh sản vì mục đích thương mại

Huyện đã tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện; theo đó, huyện đạt 09/09 tiêu chí với tổng số 36/36 chỉ tiêu và 06/06 xã đạt 19/19 tiêu chí, thị trấn Cần Thạnh đạt chuẩn đô thị văn minh theo Bộ tiêu chí Quốc gia.

Có 73 sản phẩm được công nhận và đang đề xuất công nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3-4 sao. Tiếp tục quản lý, bảo vệ tốt rừng phòng hộ; hoàn chỉnh đề cương kỹ thuật xây dựng hồ sơ đề cử Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ thành khu Ramsar.

Hiện tại, toàn huyện còn 595 hộ nghèo, chiếm 2,76% so với tổng số 21.592 hộ dân ở huyện và còn 3.519 hộ cận nghèo, chiếm 16,30% so với tổng số hộ dân ở huyện theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của HĐND Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Sau sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, TP HCM, nông nghiệp trên địa bàn các xã của huyện Cần Giờ tiếp tục được đầu tư theo chiều sâu

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Theo đó, đến năm 2025, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bà con nông dân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ; xác định được khu vực sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên một số đối tượng cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Xã đảo duy nhất của TP HCM-xã Thạnh An, huyện Cần Giờ có tiềm năng lớn về du lịch, gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái...

Cụ thể, diện tích sản xuất tôm hữu cơ đạt 15 ha. Hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trước giờ sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, đây là "Vịnh Hạ Long trên cạn" của tỉnh Đắk Nông

Đến năm 2030, trên cơ sở các thành tựu nghiên cứu nông nghiệp hữu cơ, các mô hình, kỹ thuật sản xuất hữu cơ có hiệu quả tiến hành mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ, tạo ra sản lượng ổn định, phục vụ phát triển sản phẩm OCOP, khảo sát, chọn và vận động một số hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã tiên phong thí điểm sản xuất nông nghiệp hữu cơ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu cho sản phẩm OCOP và giới thiệu, cung ứng các sản phẩm an toàn, chất lượng cho du khách; định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực có thế mạnh là sản phẩm hữu cơ tham gia Chương trình OCOP tạo nên các sản phẩm OCOP hữu cơ.

Cụ thể, diện tích trồng trọt hữu cơ (xoài) đạt 10 ha; diện tích sản xuất tôm hữu cơ đạt 20 ha; hình thành 2-3 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP HCM, chắc chắn thành phố mới sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Cần Giờ theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.