Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre, ngày 27/5/2025, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản (cát, đất) trên địa bàn tỉnh.

Qua hơn 2 tháng ra quân thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công an tỉnh, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ cung cấp thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp công tác; trong đó đã tăng cường bám sát địa bàn, chủ động tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác cát sông trái phép, không để hình thành điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân.

Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre trao giấy khen cho các cá nhân. (Ảnh: Quang Duy/Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre).

Kết quả, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức 1.954 cuộc tuần tra, kiểm tra; phát hiện 109 vụ, với 173 đối tượng có hành vi vi phạm về khai thác, tàng trữ, vận chuyển tài nguyên khoáng sản (trong đó đó 25 vụ khai thác cát sông trái phép), so với cùng kỳ tăng trên 60% về số vụ, tạm giữ trên 8.100m3 cát sông; khởi tố 1 vụ án, 1 bị can tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, xử phạt vi phạm hành chính 95 vụ, 141 đối tượng, với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; ra quyết định tịch thu 11 phương tiện thủy khai thác cát sông trái phép…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm về khai thác, tàng trữ, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế.

Đại tá Võ Công Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, thống kê toàn bộ các đối tượng, tuyến, địa bàn, bến bãi, phương tiện liên quan đến khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Công an để đấu tranh, xử lý dứt điểm, không để tái diễn, gây bức xúc trong dư luận.

Tăng cường đấu tranh, mở rộng điều tra, xử lý đối với các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân mạnh dạn cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm trên lĩnh vực này nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xử lý…

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép.