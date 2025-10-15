Trước khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã nói điều gì mà đến giờ vẫn có nhiều người phẫn nộ?

Cư dân mạng phẫn nộ trước status Lương Bằng Quang viết về Ngân 98

Võ Thị Ngọc Ngân (thường được gọi là Ngân 98) vừa bị bắt tạm giam về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc gây xôn xao dư luận vì cả Ngân 98 và Lương Bằng Quang (chồng của Ngân 98) đều là những người nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nếu Lương Bằng Quang từng là ca sĩ có tiếng, tác giả của nhiều ca khúc “hit” thì Ngân 98 cũng là một DJ được nhiều người biết đến.

Hình ảnh Ngân 98 bị bắt. Ảnh: TL

Trước khi Ngân 98 bị bắt, nhiều người cũng đã lên tiếng về thứ hàng giả mà cô rao bán trên các nền tảng mạng xã hội nhưng cặp vợ chồng này nhiều lần “chối bay, chối biến”. Nhiều người dân cả tin vẫn bị cặp đôi này “dắt mũi” bởi những lời nói và hành vi mang tính “mị dân”. Bởi vậy, việc cơ quan chức năng "sờ" đến Ngân 98 chỉ là sớm muộn.

Điều đáng nói, sau khi Ngân 98 bị bắt, đã có nhiều người vào trang cá nhân của cả Ngân 98 lẫn Lương Bằng Quang để bày tỏ thái độ. Trong đó, có một dòng trạng thái mà Lương Bằng Quang viết về Ngân 98 hôm 7/10 (thời điểm trước khi Ngân 98 bị bắt) bị cư dân mạng “đào lại” để thả icon giận dữ hoặc để lại lời bình luận gay gắt.

Lương Bằng Quang viết: “Ngân không phải người hoàn hảo. Ngân chỉ là một cô gái mang theo âm nhạc và một trái tim đầy cảm xúc bước lên sân khấu. Mỗi lần đi diễn, Ngân không quan tâm sân khấu lớn hay nhỏ, có sang hay không… Chỉ cần khán giả thật lòng đón nhận là Ngân chơi nhạc bằng cả tâm hồn. Có những đêm đứng sau cánh gà, nghe tiếng gọi tên mình từ dưới lên, Ngân thấy mọi mệt mỏi đều tan biến.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng nhiều lần bị chỉ trích vì những trò lố. Ảnh: FBNV

Và khi âm thanh vừa bật, đèn vừa lên, Ngân không còn là “Ngân bị chê” hay “Ngân bị nói này kia” nữa — tôi là DJ Ngân 98, người khiến cả sàn cùng rung chuyển.

Tình cảm khán giả dành cho Ngân không chỉ là ánh mắt, tiếng vỗ tay, mà còn là những cái bắt tay siết chặt, những lời nói nhỏ bên tai: “Hôm nay chị chơi hay lắm” hay “Tối nay là vì chị mà tụi em đi club”. Thật sự, Ngân không bao giờ quên được những câu đó.

Và dù ngoài kia có bao nhiêu lời bàn tán, Ngân vẫn sẽ tiếp tục – sống đúng, chơi nhạc hết mình và không ngừng biết ơn!”.

Trước đó, Lương Bằng Quang cũng nhiều lần lên tiếng thanh minh, bảo vệ Ngân 98. Khi Ngân 98 livestream bán hàng, Lương Bằng Quang hỗ trợ trong các phiên live.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang chênh nhau 16 tuổi, công khai hẹn hò vào năm 2017, bất chấp thị phi bủa vây.

Cặp đôi này từng nhiều lần khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trong chương trình Vợ chồng son, Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng kể lại cơ duyên gặp gỡ. Chỉ sau 1 tuần tìm hiểu, Ngân 98 chuyển đến sống cùng Lương Bằng Quang. Hai người giữ cách xưng hô “chú - cháu” như thuở ban đầu. Yêu nhau 3 năm, Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng chia tay vì cô quá ghen tuông, thậm chí đập phá đồ đạc. Cả hai nhiều lần chia tay rồi tái hợp, liên tục khiến dư luận mệt mỏi vì câu chuyện tình ái ồn ào.

Nam nhạc sĩ từng cầu hôn Ngân 98 năm 2020, đăng ký kết hôn năm 2024.

Sau thời gian hoạt động trong showbiz cùng Lương Bằng Quang, Ngân 98 thường xuyên xuất hiện với hình ảnh hở hang quá mức, nhiều lần bị chỉ trích vì gu thời trang phản cảm.

Tháng 7/2020, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã phạt Ngân 98 vì diện trang phục phản cảm khi đi diễn tại một quán bar, ngoài ra còn cấm diễn 4 tháng trên địa bàn Hà Nội đối với DJ gốc Bình Định. Riêng quán bar bị phạt hành chính 40 triệu đồng.

Ngân 98 từng bị xử phạt vì diễn trang phục phản cảm tại quán bar. Ảnh: FBNV

Năm 2020, Ngân 98 gây rúng động với hình ảnh bị bắt vì bị nghi dùng chất cấm khi đi làm DJ tại một quán bar ở Tây Ninh. Thời điểm đó, Lương Bằng Quang lên tiếng thanh minh "vì Ngân mới đi làm DJ trong hộp đêm nên không lường hết được sự phức tạp. Ngân uống 1 ly bia bạn bè đưa và dương tính với chất kích thích sau khi kiểm tra".

Trên mạng xã hội, cả Ngân 98 và ca sĩ Lương Bằng Quang cũng không ngần ngại khoe những chuyến đi du lịch, các món đắt tiền trong và ngoài nước.

Cặp đôi cũng từng tiết lộ sống trong căn hộ cao cấp trị giá 80 tỷ đồng cả nội thất, có vị trí nằm tại khu vực đắt đỏ ở TP.HCM. Bên cạnh đó, Ngân 98 cũng từng gây chú ý khi khoe hình ảnh “ôm sổ đỏ”. Thậm chí có thời điểm Ngân 98 và Lương Bằng Quang còn khoe mang 21 tỷ đồng đi đặt cọc mua 10 mảnh đất.