Văn hóa - Giải trí
Trước khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã nói điều gì mà đến giờ vẫn có nhiều người phẫn nộ?

Thứ tư, ngày 15/10/2025 10:00 GMT+7
Dòng trạng thái mà Lương Bằng Quang viết về Ngân 98 trước khi cô bị bắt bị cư dân mạng thả icon phẫn nộ và để lại lời bình luận gay gắt.
Cư dân mạng phẫn nộ trước status Lương Bằng Quang viết về Ngân 98

Võ Thị Ngọc Ngân (thường được gọi là Ngân 98) vừa bị bắt tạm giam về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc gây xôn xao dư luận vì cả Ngân 98 và Lương Bằng Quang (chồng của Ngân 98) đều là những người nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nếu Lương Bằng Quang từng là ca sĩ có tiếng, tác giả của nhiều ca khúc “hit” thì Ngân 98 cũng là một DJ được nhiều người biết đến.

Hình ảnh Ngân 98 bị bắt. Ảnh: TL

Trước khi Ngân 98 bị bắt, nhiều người cũng đã lên tiếng về thứ hàng giả mà cô rao bán trên các nền tảng mạng xã hội nhưng cặp vợ chồng này nhiều lần “chối bay, chối biến”. Nhiều người dân cả tin vẫn bị cặp đôi này “dắt mũi” bởi những lời nói và hành vi mang tính “mị dân”. Bởi vậy, việc cơ quan chức năng "sờ" đến Ngân 98 chỉ là sớm muộn.

Điều đáng nói, sau khi Ngân 98 bị bắt, đã có nhiều người vào trang cá nhân của cả Ngân 98 lẫn Lương Bằng Quang để bày tỏ thái độ. Trong đó, có một dòng trạng thái mà Lương Bằng Quang viết về Ngân 98 hôm 7/10 (thời điểm trước khi Ngân 98 bị bắt) bị cư dân mạng “đào lại” để thả icon giận dữ hoặc để lại lời bình luận gay gắt.

Lương Bằng Quang viết: “Ngân không phải người hoàn hảo. Ngân chỉ là một cô gái mang theo âm nhạc và một trái tim đầy cảm xúc bước lên sân khấu. Mỗi lần đi diễn, Ngân không quan tâm sân khấu lớn hay nhỏ, có sang hay không… Chỉ cần khán giả thật lòng đón nhận là Ngân chơi nhạc bằng cả tâm hồn. Có những đêm đứng sau cánh gà, nghe tiếng gọi tên mình từ dưới lên, Ngân thấy mọi mệt mỏi đều tan biến.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng nhiều lần bị chỉ trích vì những trò lố. Ảnh: FBNV

Và khi âm thanh vừa bật, đèn vừa lên, Ngân không còn là “Ngân bị chê” hay “Ngân bị nói này kia” nữa — tôi là DJ Ngân 98, người khiến cả sàn cùng rung chuyển.

Tình cảm khán giả dành cho Ngân không chỉ là ánh mắt, tiếng vỗ tay, mà còn là những cái bắt tay siết chặt, những lời nói nhỏ bên tai: “Hôm nay chị chơi hay lắm” hay “Tối nay là vì chị mà tụi em đi club”. Thật sự, Ngân không bao giờ quên được những câu đó.

Và dù ngoài kia có bao nhiêu lời bàn tán, Ngân vẫn sẽ tiếp tục – sống đúng, chơi nhạc hết mình và không ngừng biết ơn!”.

Trước đó, Lương Bằng Quang cũng nhiều lần lên tiếng thanh minh, bảo vệ Ngân 98. Khi Ngân 98 livestream bán hàng, Lương Bằng Quang hỗ trợ trong các phiên live.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang chênh nhau 16 tuổi, công khai hẹn hò vào năm 2017, bất chấp thị phi bủa vây.

Cặp đôi này từng nhiều lần khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trong chương trình Vợ chồng son, Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng kể lại cơ duyên gặp gỡ. Chỉ sau 1 tuần tìm hiểu, Ngân 98 chuyển đến sống cùng Lương Bằng Quang. Hai người giữ cách xưng hô “chú - cháu” như thuở ban đầu. Yêu nhau 3 năm, Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng chia tay vì cô quá ghen tuông, thậm chí đập phá đồ đạc. Cả hai nhiều lần chia tay rồi tái hợp, liên tục khiến dư luận mệt mỏi vì câu chuyện tình ái ồn ào.

27 năm trước, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, đứng cạnh huyệt mộ nói lời gì tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng?

Nam nhạc sĩ từng cầu hôn Ngân 98 năm 2020, đăng ký kết hôn năm 2024.

Sau thời gian hoạt động trong showbiz cùng Lương Bằng Quang, Ngân 98 thường xuyên xuất hiện với hình ảnh hở hang quá mức, nhiều lần bị chỉ trích vì gu thời trang phản cảm.

Tháng 7/2020, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã phạt Ngân 98 vì diện trang phục phản cảm khi đi diễn tại một quán bar, ngoài ra còn cấm diễn 4 tháng trên địa bàn Hà Nội đối với DJ gốc Bình Định. Riêng quán bar bị phạt hành chính 40 triệu đồng.

Ngân 98 từng bị xử phạt vì diễn trang phục phản cảm tại quán bar. Ảnh: FBNV
Siu Black lên chức lần 4, kể về trận ốm suýt chết khiến cả gia đình khóc cạn nước mắt

Năm 2020, Ngân 98 gây rúng động với hình ảnh bị bắt vì bị nghi dùng chất cấm khi đi làm DJ tại một quán bar ở Tây Ninh. Thời điểm đó, Lương Bằng Quang lên tiếng thanh minh "vì Ngân mới đi làm DJ trong hộp đêm nên không lường hết được sự phức tạp. Ngân uống 1 ly bia bạn bè đưa và dương tính với chất kích thích sau khi kiểm tra".

Trên mạng xã hội, cả Ngân 98 và ca sĩ Lương Bằng Quang cũng không ngần ngại khoe những chuyến đi du lịch, các món đắt tiền trong và ngoài nước.

Cặp đôi cũng từng tiết lộ sống trong căn hộ cao cấp trị giá 80 tỷ đồng cả nội thất, có vị trí nằm tại khu vực đắt đỏ ở TP.HCM. Bên cạnh đó, Ngân 98 cũng từng gây chú ý khi khoe hình ảnh “ôm sổ đỏ”. Thậm chí có thời điểm Ngân 98 và Lương Bằng Quang còn khoe mang 21 tỷ đồng đi đặt cọc mua 10 mảnh đất.

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà
Gia đình

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà

Gia đình

Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.

Lý do khiến EU gây hấn với Nga đã được tiết lộ
Điểm nóng

Lý do khiến EU gây hấn với Nga đã được tiết lộ

Điểm nóng

Các chính trị gia châu Âu liên tục đưa ra những tuyên bố hiếu chiến chống lại Nga chỉ để củng cố vị thế quyền lực của họ trong EU, Glenn Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, phát biểu trên kênh YouTube Judging Freedom.

Trực thăng bay xuyên đêm đưa người nhồi máu cơ tim từ đảo Thuyền Chài về đất liền
Chuyển động Sài Gòn

Trực thăng bay xuyên đêm đưa người nhồi máu cơ tim từ đảo Thuyền Chài về đất liền

Chuyển động Sài Gòn

0 giờ 10 phút ngày 15/10, chiếc trực thăng EC-225 đã hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175, kết thúc hành trình cấp cứu xuyên đêm, đưa một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp từ đảo Thuyền Chài (Khánh Hòa) về đất liền điều trị.

Một xã ở Hà Nội khởi sắc sau sáp nhập với chính quyền số, làng nghề thông minh, nông thôn mới hiện đại
Nhà nông

Một xã ở Hà Nội khởi sắc sau sáp nhập với chính quyền số, làng nghề thông minh, nông thôn mới hiện đại

Nhà nông

Sau khi sáp nhập bốn xã Hoa Viên, Trường Thịnh, Quảng Phú Cầu và Liên Bạt, xã Ứng Thiên (TP. Hà Nội) đã nhanh chóng khẳng định vị thế là vùng nông thôn năng động, giàu bản sắc. Những con đường bê tông nối dài, làng nghề Quảng Phú Cầu đỏ rực hương trầm, những khu dân cư khang trang… là minh chứng cho nỗ lực của chính quyền và người dân nơi đây trong hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Giá vàng hôm nay đang tăng như lên đồng vượt 147 triệu đồng, nhiều người sốc khi thấy tăng dữ dội như vậy
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang tăng như lên đồng vượt 147 triệu đồng, nhiều người sốc khi thấy tăng dữ dội như vậy

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 15/10 tăng sốc và tiếp tục lập đỉnh mới khi vượt 147 triệu đồng/lượng. Nhiều người sốc khi thấy đà tăng của giá vàng hiện nay.

Trung ương công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân
Tin tức

Trung ương công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Tin tức

Hôm nay, 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm: Từ Nghị quyết 57 đến thành công trên đồng ruộng, Nhà khoa học của nhà nông nói gì?
Nhà nông

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm: Từ Nghị quyết 57 đến thành công trên đồng ruộng, Nhà khoa học của nhà nông nói gì?

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chiều ngày 14/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 đã vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại buổi tiếp kiến, 3 nhà khoa học của nhà nông đã chia sẻ những thành tựu nghiên cứu và bày tỏ kỳ vọng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị sẽ tạo động lực cho phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) công bố chi tiết định mức hỗ trợ sản xuất vụ Đông
Nhà nông

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) công bố chi tiết định mức hỗ trợ sản xuất vụ Đông

Nhà nông

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, Ủy ban nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (xã Vũ Thư vốn là một phần diện tích huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trước thời điểm sáp nhập) đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2025 trên địa bàn xã.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM: Lấy nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM: Lấy nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên bế mạc, khép lại 3 ngày làm việc hiệu quả. Nhiều tham luận của các đại biểu được trình bày trong buổi sáng cùng ngày.

Độc đáo màn trống hội vinh danh “Nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế” năm 2025
Media

Độc đáo màn trống hội vinh danh “Nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế” năm 2025

Media

Những hồi trống hội trầm hùng vang lên liên hồi như nhịp bước của thời đại mới, mở màn cho khoảnh khắc tôn vinh 16 “Nông dân tỷ phú và hội nhập quốc tế” năm 2025. Từ những cánh đồng, trang trại, vùng biển quê hương, họ đã vươn mình trở thành những người làm giàu cho đất nước – biểu tượng cho khát vọng vươn lên và tinh thần hội nhập của nông dân Việt Nam hôm nay.

'95 năm – Một thiên sử vàng”: Dấu ấn giai cấp nông dân Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc
Media

"95 năm – Một thiên sử vàng”: Dấu ấn giai cấp nông dân Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc

Media

Trong không gian nghệ thuật đậm chất sử thi, “95 năm – Một thiên sử vàng” là một bản hùng ca tái hiện hành trình 95 năm đồng hành của Hội Nông dân Việt Nam cùng dân tộc và đất nước – từ khởi nguyên của “Đất và Nước”, qua “Lửa thử vàng” của chiến tranh, đến “Khúc tráng ca lao động” trong thời đại đổi mới và hội nhập.

Tiết lộ người có thể khiến cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump 'đổ bể'
Điểm nóng

Tiết lộ người có thể khiến cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump "đổ bể"

Điểm nóng

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff có thể thuyết phục Tổng thống Donald Trump không cung cấp vũ khí cho Kiev nhằm mở đường cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Moscow, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercouris nhận định.

Ca sĩ Hoàng Bách kết hợp với các thiếu nhi cùng màn rap 'độc nhất vô nhị' vinh danh các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Video

Ca sĩ Hoàng Bách kết hợp với các thiếu nhi cùng màn rap "độc nhất vô nhị" vinh danh các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Video

Ca khúc "Yêu nụ cười Việt Nam" được ca nhạc sĩ Hoàng Bách sáng tác, kết hợp cùng màn rap do các em thiếu nhi thể hiện để vinh danh 23 Nông dân Việt Nam xuất sắc thuộc nhóm “Nông dân đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được đánh giá là tiết mục nghệ thuật vô cùng đặc sắc trong khuôn khổ Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của Nhà nông 2025 diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đêm qua.

OSAD: 'Không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng nhờ chỉ 1 bài hát'
Chuyển động Sài Gòn

OSAD: "Không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng nhờ chỉ 1 bài hát"

Chuyển động Sài Gòn

OSAD “thoát khỏi sự gò bó trong âm nhạc” với album đầu tay kết hợp cùng onionn., producer đứng sau thành công của Sơn Tùng và Mono. Anh chia sẻ sau mỗi lần thất bại, anh lại muốn "đánh cược" to hơn và không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng ăn may chỉ bằng một bài “Người âm phủ”.

OCOP và làng nghề Hà Nội: Khi bản sắc văn hóa được “kinh tế hóa” (Bài 3)
Tin tức

OCOP và làng nghề Hà Nội: Khi bản sắc văn hóa được “kinh tế hóa” (Bài 3)

Tin tức

Nếu như Chương trình xây dựng nông thôn mới giúp các xã ngoại thành Hà Nội thay da đổi thịt, thì Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) lại mang đến sức sống mới, sắc thái mới của các vùng nông thôn thủ đô - nơi văn hóa truyền thống đang được “kinh tế hóa” bằng tư duy sáng tạo và thị trường hiện đại.

Tin sáng (15/10): “Thần đồng” HAGL vừa lọt tốp 60 tài năng trẻ thế giới 2025 là ai?
Thể thao

Tin sáng (15/10): “Thần đồng” HAGL vừa lọt tốp 60 tài năng trẻ thế giới 2025 là ai?

Thể thao

“Thần đồng” HAGL vừa lọt tốp 60 tài năng trẻ thế giới 2025 là ai? HLV Ruben Amorim muốn chiêu mộ Federico Dimarco; Jude Bellingham có thể rời Real Madrid; Barcelona được đề nghị bán Lamine Yamal với giá 400 triệu euro; Vệ sĩ của Lionel Messi thể hiện kỹ năng chơi bóng đá ấn tượng.

Đà Nẵng trả lương 150 triệu đồng/ tháng để thu hút nhân tài
Tin tức

Đà Nẵng trả lương 150 triệu đồng/ tháng để thu hút nhân tài
5

Tin tức

Đà Nẵng trả lương 150 triệu đồng tháng để thu hút nhân tài, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa có chỉ đạo các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan vấn đề này.

Ứng viên giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025: Sinh năm 1986, là Phó Giám đốc trường đại học top đầu cả nước
Xã hội

Ứng viên giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025: Sinh năm 1986, là Phó Giám đốc trường đại học top đầu cả nước

Xã hội

PGS.TS Trần Quốc Trung là ứng viên giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025. Ông hiện là Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM, từng du học ngành Kinh tế tại Pháp.

Chạy xe máy bằng một bánh trên đường rồi nhờ vợ quay clip đăng TikTok, thanh niên cùng người giao xe bị phạt
Chuyển động Sài Gòn

Chạy xe máy bằng một bánh trên đường rồi nhờ vợ quay clip đăng TikTok, thanh niên cùng người giao xe bị phạt

Chuyển động Sài Gòn

T. chạy xe máy bằng một bánh trên đường, sau đó nhờ vợ quay lại clip đăng lên mạng xã hội TikTok, thanh niên cùng người giao xe máy bị CSGT xử phạt.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, phát triển vì hạnh phúc của nhân dân
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, phát triển vì hạnh phúc của nhân dân

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 mở ra chương mới phát triển của thành phố hợp nhất, nơi trí tuệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết được đặt ở vị trí trung tâm, hướng đến mục tiêu phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân.

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ
Văn hóa - Giải trí

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ

Văn hóa - Giải trí

Lisa - con gái Khánh Thi mới tròn 2 tuổi nhưng hiện tại đã trở thành hotkid nổi bật trong làng giải trí Việt. Cô bé còn thừa hưởng gen trội của bố mẹ với khả năng cảm thụ âm nhạc nhanh và biết bắt nhịp để nhảy múa.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (15/10): Thế giới suy yếu do không chắc chắn về kinh tế Mỹ, thị trường tự do bật tăng mạnh
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (15/10): Thế giới suy yếu do không chắc chắn về kinh tế Mỹ, thị trường tự do bật tăng mạnh

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/10 trên thế giới suy yếu do lo ngại xung đột thương mại Mỹ Trung leo thang và nhà đầu tư không chắc chắn về nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND tại thị trường tự do trong nước tăng lại tăng vọt với sáng qua.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 15/10: Hé lộ công nghệ truy vết đặc biệt vụ Shark Bình lừa đảo
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 15/10: Hé lộ công nghệ truy vết đặc biệt vụ Shark Bình lừa đảo

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 15/10: Nhiều giao dịch trong dự án AntEx, liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình), đã được truy vết thành công nhờ công cụ ChainTracer.

Hình ảnh Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Ảnh

Hình ảnh Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Ảnh

Tối 14/10, Lễ tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông - sự kiện chính của Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Đế chế thịt Wagyu giả: Cú sốc 14 tấn 'đánh lừa' người tiêu dùng cao cấp và hé lộ hệ sinh thái doanh nghiệp giả tạo
Kinh tế

Đế chế thịt Wagyu giả: Cú sốc 14 tấn "đánh lừa" người tiêu dùng cao cấp và hé lộ hệ sinh thái doanh nghiệp giả tạo

Kinh tế

Vụ án 14 tấn “thịt bò Wagyu giả” vừa bị Công an Hà Nội phanh phui không chỉ là câu chuyện về gian lận thực phẩm, mà còn hé lộ một “hệ sinh thái” doanh nghiệp giả tạo tinh vi — nơi các pháp nhân, vốn điều lệ, ngành nghề đăng ký được dựng lên như những mảnh ghép hoàn hảo cho một chuỗi sản xuất và tiêu thụ hàng giả quy mô công nghiệp.

Thiếu tướng Lê Quảng Ba: 17 tuổi vào Đảng, được giao nhiệm vụ đón Bác Hồ về Pác Bó
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu tướng Lê Quảng Ba: 17 tuổi vào Đảng, được giao nhiệm vụ đón Bác Hồ về Pác Bó

Đông Tây - Kim Cổ

Từ chàng trai người Tày 17 tuổi ở Hà Quảng sớm giác ngộ cách mạng, Lê Quảng Ba đã trở thành vị tướng huyền thoại của vùng biên viễn. Ông là người được Bác Hồ tin cậy giao trọng trách đón Người về Pác Bó, mở đường cho cách mạng Việt Nam, và là vị tư lệnh tài ba góp phần làm nên những chiến công vang dội từ Thập Vạn Đại Sơn đến Điện Biên Phủ.

HLV Kim Sang-sik đã sai khi rút Hoàng Đức ra sân?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik đã sai khi rút Hoàng Đức ra sân?

Thể thao

Có ý kiến cho rằng, ĐT Việt Nam để mất thế trận trong hiệp 2 do HLV Kim Sang-sik rút Hoàng Đức ra sân, liệu kết luận vậy có công bằng?

Quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ từ năm 2025?
Bạn đọc

Quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ từ năm 2025?

Bạn đọc

Từ ngày 1/7/2025, nhiều quy định mới trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) chính thức có hiệu lực. Người dân được hưởng thêm nhiều quyền lợi, song cũng cần tuân thủ chặt chẽ các nghĩa vụ pháp lý để tránh bị xử phạt hoặc thu hồi Giấy chứng nhận.

Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang còn các căn nhà cổ đẹp mê ly thế này đây
Nhà nông

Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang còn các căn nhà cổ đẹp mê ly thế này đây

Nhà nông

Giữa nhịp sống hối hả, thôn Tha, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang (vốn là một phận diện tích của TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang trước sáp nhập) vẫn giữ trọn hồn cốt của một ngôi làng cổ có nhiều căn nhà cổ và là “bảo tàng sống” văn hóa Tày đầy cuốn hút.

