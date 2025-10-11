Công bố chiếc vương miện lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc

Nhà sử học Dương Trung Quốc làm giám khảo đặc biệt của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 lần đầu tiên được tổ chức với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, bản sắc 54 dân tộc anh em đến bạn bè quốc tế.

Đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc, mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ.



Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương làm Trưởng BGK Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Ảnh: HĐ

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy - Trưởng BTC cuộc thi nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn cuộc thi góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách ra thế giới. Tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, nhân văn, qua đó khuyến khích thế hệ trẻ tự hào, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc”.



Theo đó, tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ, trang phục, nghệ thuật và phong tục truyền thống, kết nối du lịch và cộng đồng. Các thí sinh không chỉ được rèn luyện kỹ năng, tri thức mà còn có cơ hội tiếp cận những giá trị hội nhập quốc tế, để trở thành đại sứ du lịch – văn hoá của Việt Nam trên trường quốc tế.

Giám khảo chính của cuộc thi gồm: Nhà sử học Dương Trung Quốc - Giám khảo đặc biệt; Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương – Trưởng BGK, Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, Nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ Hòa bình Saleem Hammad...

Nhà sử học Dương Trung Quốc là giám khảo đặc biệt của cuộc thi. Ảnh: HĐ

Phát biểu về cuộc thi, nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ: “Yếu tố dân tộc và du lịch hết sức nổi trội hiện nay. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc với vốn tiềm năng to lớn về văn hóa, cộng với xu thế phát triển hiện nay; nếu tích hợp hai yếu tố đó lại sẽ là nguồn động lực phát triển kinh tế - xã hội mang lại lợi ích cho các bạn thí sinh, đồng thời mang lại sự phong phú cho đời sống xã hội, tạo ra cho chúng ta nguồn lực phát triển. Vì thế, chúng tôi nghĩ cuộc thi có những nét riêng, đóng góp chung vào đời sống văn hóa, đặc biệt với các bạn trẻ”.

Với vai trò Trưởng BGK, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương chia sẻ: “Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam có nét đặc biệt là các bạn thí sinh phải hiểu hơn về các dân tộc, bản sắc riêng của dân tộc mình, chứ không chỉ những người phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang nói chung. Chúng ta quyền tự hào dù chỉ là đất nước nhỏ bé nhưng đã tạo nên nhiều thành tựu lớn lao. Góp phần làm nên những việc to lớn có sự đóng góp của những người phụ nữ Việt Nam ở thành phố, vùng cao, những nơi xa xôi…”.

Vương miện lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc

Tại họp báo, vương miện của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 được gọi tên Hoa Ban Tím dành cho người đạt được ngôi vị cao nhất cũng được công bố.

Theo đó, cái tên Hoa Ban Tím là đại diện cho vẻ đẹp thanh khiết, lòng thủy chung và sức mạnh tái sinh của người phụ nữ Việt Nam. Vương miện được sáng tạo dựa trên cảm hứng từ đóa hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc và hình tượng chim phượng hoàng – linh điểu của sự thịnh vượng và hồi sinh.

3 chiếc vương miện dành cho Hoa hậu, 2 Á hậu được thiết kế lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc. Ảnh: HĐ

Tâm điểm của vương miện là hình đầu chim phượng hoàng cách điệu, lồng ghép tinh tế với cánh hoa ban tím đang nở rộ, tạo nên biểu tượng hòa quyện giữa quyền năng, tình yêu và vẻ đẹp dịu dàng của người con gái dân tộc. Từ trung tâm ấy, các đường nét họa tiết vươn cao như đôi cánh phượng tung bay giữa trời, thể hiện khát vọng vươn lên, lòng kiêu hãnh và sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Phần chân vương miện mô phỏng hình dáng ruộng bậc thang uốn lượn – biểu trưng cho sự cần cù, trí tuệ và tinh thần hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào vùng cao.

Trên nền vàng rực rỡ của kim loại quý, những viên đá tím hồng chủ đạo tựa như sắc hoa ban trong hoàng hôn Tây Bắc mang thông điệp về tình yêu, niềm tin và bản lĩnh bền vững.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, đại diện đơn vị thiết kế vương miện chia sẻ: “Đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam, chúng tôi xem đây là cơ hội đặc biệt để góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em.

Vương miện Hoa Ban Tím không chỉ là phần thưởng dành cho tân Hoa hậu, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản văn hóa dân tộc và nghệ thuật chế tác đương đại.

Thiết kế của vương miện mang ý nghĩa sâu sắc, vừa thể hiện nét hiện đại, sang trọng, vừa khắc họa những đường nét gắn liền với văn hóa và tâm hồn người Việt. Chúng tôi mong rằng, chiếc vương miện không chỉ giúp tân Hoa hậu tỏa sáng bởi nhan sắc và trí tuệ, mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới”.

Các thí sinh vòng Sơ khảo Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam chụp ảnh cùng Trưởng BTC. Ảnh: HĐ

Theo quy chế của cuộc thi, sau vòng Sơ khảo, BTC sẽ chọn 30 thí sinh cùng bước vào “Nhà chung” và tham gia bốn tập truyền hình thực tế, được ghi hình tại Mộc Châu. Hành trình tìm kiếm gương mặt đăng quang được tổ chức theo hình thức truyền hình thực tế là điểm nhấn của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Theo đó, thí sinh sẽ trải nghiệm và thể hiện bản lĩnh qua nhiều tình huống khác nhau qua các hoạt động khám phá, giao lưu văn hóa và tham gia vào đời sống của người dân bản địa. Đặc biệt, mỗi thí sinh sẽ đảm nhận một dự án từ thiện và chịu trách nhiệm trình bày ý nghĩa của dự án, trực tiếp triển khai. Qua đó, các thí sinh không chỉ bộc lộ khả năng, cá tính của bản thân mà còn thấu hiểu, tôn vinh giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người của các dân tộc Việt Nam.