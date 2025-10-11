Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Văn hóa - Giải trí
Thứ bảy, ngày 11/10/2025 08:45 GMT+7

Công bố chiếc vương miện lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc

+ aA -
Hà Khiết Đan Thứ bảy, ngày 11/10/2025 08:45 GMT+7
Chiều 10/10 tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025 đã chính thức công bố vương miện lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang và núi rừng Tây Bắc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhà sử học Dương Trung Quốc làm giám khảo đặc biệt của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 lần đầu tiên được tổ chức với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, bản sắc 54 dân tộc anh em đến bạn bè quốc tế.

Đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc, mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ.

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương làm Trưởng BGK Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Ảnh: HĐ

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy - Trưởng BTC cuộc thi nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn cuộc thi góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách ra thế giới. Tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, nhân văn, qua đó khuyến khích thế hệ trẻ tự hào, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc”.

Theo đó, tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ, trang phục, nghệ thuật và phong tục truyền thống, kết nối du lịch và cộng đồng. Các thí sinh không chỉ được rèn luyện kỹ năng, tri thức mà còn có cơ hội tiếp cận những giá trị hội nhập quốc tế, để trở thành đại sứ du lịch – văn hoá của Việt Nam trên trường quốc tế.

Giám khảo chính của cuộc thi gồm: Nhà sử học Dương Trung Quốc - Giám khảo đặc biệt; Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương – Trưởng BGK, Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, Nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ Hòa bình Saleem Hammad...

Nhà sử học Dương Trung Quốc là giám khảo đặc biệt của cuộc thi. Ảnh: HĐ

Phát biểu về cuộc thi, nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ: “Yếu tố dân tộc và du lịch hết sức nổi trội hiện nay. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc với vốn tiềm năng to lớn về văn hóa, cộng với xu thế phát triển hiện nay; nếu tích hợp hai yếu tố đó lại sẽ là nguồn động lực phát triển kinh tế - xã hội mang lại lợi ích cho các bạn thí sinh, đồng thời mang lại sự phong phú cho đời sống xã hội, tạo ra cho chúng ta nguồn lực phát triển. Vì thế, chúng tôi nghĩ cuộc thi có những nét riêng, đóng góp chung vào đời sống văn hóa, đặc biệt với các bạn trẻ”.

Với vai trò Trưởng BGK, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương chia sẻ: “Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam có nét đặc biệt là các bạn thí sinh phải hiểu hơn về các dân tộc, bản sắc riêng của dân tộc mình, chứ không chỉ những người phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang nói chung. Chúng ta quyền tự hào dù chỉ là đất nước nhỏ bé nhưng đã tạo nên nhiều thành tựu lớn lao. Góp phần làm nên những việc to lớn có sự đóng góp của những người phụ nữ Việt Nam ở thành phố, vùng cao, những nơi xa xôi…”.

Vương miện lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc

Tại họp báo, vương miện của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 được gọi tên Hoa Ban Tím dành cho người đạt được ngôi vị cao nhất cũng được công bố.

Theo đó, cái tên Hoa Ban Tím là đại diện cho vẻ đẹp thanh khiết, lòng thủy chung và sức mạnh tái sinh của người phụ nữ Việt Nam. Vương miện được sáng tạo dựa trên cảm hứng từ đóa hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc và hình tượng chim phượng hoàng – linh điểu của sự thịnh vượng và hồi sinh.

3 chiếc vương miện dành cho Hoa hậu, 2 Á hậu được thiết kế lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc. Ảnh: HĐ

Tâm điểm của vương miện là hình đầu chim phượng hoàng cách điệu, lồng ghép tinh tế với cánh hoa ban tím đang nở rộ, tạo nên biểu tượng hòa quyện giữa quyền năng, tình yêu và vẻ đẹp dịu dàng của người con gái dân tộc. Từ trung tâm ấy, các đường nét họa tiết vươn cao như đôi cánh phượng tung bay giữa trời, thể hiện khát vọng vươn lên, lòng kiêu hãnh và sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lễ hội Văn hóa Thế giới là sự kết nối giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới

Phần chân vương miện mô phỏng hình dáng ruộng bậc thang uốn lượn – biểu trưng cho sự cần cù, trí tuệ và tinh thần hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào vùng cao.

Trên nền vàng rực rỡ của kim loại quý, những viên đá tím hồng chủ đạo tựa như sắc hoa ban trong hoàng hôn Tây Bắc mang thông điệp về tình yêu, niềm tin và bản lĩnh bền vững.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, đại diện đơn vị thiết kế vương miện chia sẻ: “Đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam, chúng tôi xem đây là cơ hội đặc biệt để góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em.

Vương miện Hoa Ban Tím không chỉ là phần thưởng dành cho tân Hoa hậu, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản văn hóa dân tộc và nghệ thuật chế tác đương đại.

Thiết kế của vương miện mang ý nghĩa sâu sắc, vừa thể hiện nét hiện đại, sang trọng, vừa khắc họa những đường nét gắn liền với văn hóa và tâm hồn người Việt. Chúng tôi mong rằng, chiếc vương miện không chỉ giúp tân Hoa hậu tỏa sáng bởi nhan sắc và trí tuệ, mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới”.

Các thí sinh vòng Sơ khảo Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam chụp ảnh cùng Trưởng BTC. Ảnh: HĐ
Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, 705 video vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội trong quý III/2025

Theo quy chế của cuộc thi, sau vòng Sơ khảo, BTC sẽ chọn 30 thí sinh cùng bước vào “Nhà chung” và tham gia bốn tập truyền hình thực tế, được ghi hình tại Mộc Châu. Hành trình tìm kiếm gương mặt đăng quang được tổ chức theo hình thức truyền hình thực tế là điểm nhấn của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Theo đó, thí sinh sẽ trải nghiệm và thể hiện bản lĩnh qua nhiều tình huống khác nhau qua các hoạt động khám phá, giao lưu văn hóa và tham gia vào đời sống của người dân bản địa. Đặc biệt, mỗi thí sinh sẽ đảm nhận một dự án từ thiện và chịu trách nhiệm trình bày ý nghĩa của dự án, trực tiếp triển khai. Qua đó, các thí sinh không chỉ bộc lộ khả năng, cá tính của bản thân mà còn thấu hiểu, tôn vinh giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người của các dân tộc Việt Nam.

Tham khảo thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lễ hội Văn hóa Thế giới là sự kết nối giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lễ hội Văn hóa Thế giới là sự kết nối giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới

Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, 705 video vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội trong quý III/2025

Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, 705 video vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội trong quý III/2025

Sự trùng hợp khó tin giữa Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Diệp “Hoa ban đỏ” với Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền “Mưa đỏ”

Sự trùng hợp khó tin giữa Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Diệp “Hoa ban đỏ” với Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền “Mưa đỏ”

Trình diễn gần 100 bộ trang phục truyền thống của nhiều quốc gia tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

Trình diễn gần 100 bộ trang phục truyền thống của nhiều quốc gia tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

122 tác phẩm xuất sắc lọt Chung khảo Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”

122 tác phẩm xuất sắc lọt Chung khảo Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vợ nam diễn viên phim "Mưa đỏ" thông báo ly hôn

Vợ nam diễn viên phim "Mưa đỏ" gây sốc khi thông báo ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân sau 2 năm tưởng chừng viên mãn.

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Văn hóa - Giải trí
DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Mỹ nhân nhạc pop và cựu Thủ tướng Canada "lộ" loạt ảnh thân mật

Văn hóa - Giải trí
Mỹ nhân nhạc pop và cựu Thủ tướng Canada 'lộ' loạt ảnh thân mật

Nghệ sĩ Ưu tú hé lộ việc "nữ hoàng sân khấu miền Nam" thường phải lén lút làm lúc sinh thời

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú hé lộ việc 'nữ hoàng sân khấu miền Nam' thường phải lén lút làm lúc sinh thời

Phim Hàn lao đao năm 2025, Netflix trở thành điểm tựa sống còn

Văn hóa - Giải trí
Phim Hàn lao đao năm 2025, Netflix trở thành điểm tựa sống còn

Đọc thêm

Kết quả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027: Malaysia ngược dòng đại thắng Lào
Thể thao

Kết quả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027: Malaysia ngược dòng đại thắng Lào

Thể thao

Trong cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, Malaysia xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 5-1 trước Lào.

Ông Trump bất ngờ tiết lộ nhà lãnh đạo quyền lực đủ sức giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine
Thế giới

Ông Trump bất ngờ tiết lộ nhà lãnh đạo quyền lực đủ sức giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể đóng vai trò then chốt trong việc chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa Nga và Ukraine, nhấn mạnh rằng ông được giới lãnh đạo Nga “rất tôn trọng”.

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, đề ra nhiều mục tiêu quan trọng. Ông Nguyễn Ngọc Kiên được đại hội tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chiêm Hóa khóa I.

“Tín hiệu gửi tới Nga”: NATO huy động hàng chục máy bay chiến đấu răn đe hạt nhân
Thế giới

“Tín hiệu gửi tới Nga”: NATO huy động hàng chục máy bay chiến đấu răn đe hạt nhân

Thế giới

NATO đang chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh hạt nhân, khi 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên sẽ tham gia cuộc tập trận Steadfast Noon (“Buổi trưa kiên định”) kéo dài hai tuần trên bầu trời Biển Bắc – hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn quân sự cho biết. Giới phân tích nhận định đây là “một tín hiệu rõ ràng” gửi tới Nga.

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đã chính thức đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi Chân Chân. Thông tin được bạn gái nam nghệ sĩ xác nhận với truyền thông.

Phùng Thắng: Trung thần bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ, phải đầu độc cả gia đình để cùng chết
Đông Tây - Kim Cổ

Phùng Thắng: Trung thần bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ, phải đầu độc cả gia đình để cùng chết

Đông Tây - Kim Cổ

Cả cuộc đời Phùng Thắng là minh chứng cho bi kịch của những công thần tận trung báo quốc nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị hoàng đế Chu Nguyên Chương nghi kỵ và sát hại.

Tự hào nông dân Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ khoa học cùng sức mạnh sản xuất
Video

Tự hào nông dân Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ khoa học cùng sức mạnh sản xuất

Video

Nhằm khẳng định vai trò của người nông dân và nhà khoa học trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10, Trung ương Hội NDVN tổ chức bình chọn và tôn vinh 95 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc năm 2025, bao gồm 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông.

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên 'khoe' sẽ xây chung cư nuôi tôm
Nhà nông

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên "khoe" sẽ xây chung cư nuôi tôm

Nhà nông

Được cùng với 95 Nhà khoa học của nhà nông, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lưu Văn Dũng ở xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư về ý tưởng xây "chung cư" nuôi tôm.

Tin tối 14/10: Vũ Văn Thanh báo tin cực vui
Thể thao

Tin tối 14/10: Vũ Văn Thanh báo tin cực vui

Thể thao

Vũ Văn Thanh báo tin cực vui; 2 cầu thủ bị treo giò ở vòng 7 V.League; Mbappe xem Ronaldo là hình mẫu lý tưởng; Jobe Bellingham lọt vào tầm ngắm của M.U; trọng tài David Coote nhận tội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu

Nhà nông

Chiều nay, 14/10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà Khoa học của nhà nông.

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa Quốc hội Israel vì khoảnh khắc vinh quang bỗng thành 'bão tố'
Thế giới

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa Quốc hội Israel vì khoảnh khắc vinh quang bỗng thành "bão tố"

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổi nóng khi bài phát biểu trước Quốc hội Israel bị một nhóm nghị sĩ la ó, phản đối làm gián đoạn, trong khi sự kiện lẽ ra được xem là “thời khắc vàng” để khẳng định vai trò của ông là trung gian hòa giải Trung Đông - theo The Daily Beast.

Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Lễ tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông - sự kiện chính của Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" đang diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai
Pháp luật

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai

Pháp luật

Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc người đàn ông chạy bộ đuổi theo kẻ giật xấp vé số, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại'
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại"

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 95 nhà khoa học của nhà nông và nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đã vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại buổi tiếp kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự ấn tượng với các thành tích của các nhà khoa học của nhà nông, nông dân Việt Nam xuất sắc. "Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp nông dân chuyên nghiệp, hiện đại", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Ảnh

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Ảnh

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chiều nay 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 đại biểu tiêu biểu là Nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh năm 2025.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có hiệu suất làm việc tốt hơn vào cuối năm, kiếm được tiền, lên được chức
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có hiệu suất làm việc tốt hơn vào cuối năm, kiếm được tiền, lên được chức

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, hiệu suất làm việc của 4 con giáp tăng vọt vào cuối năm, tiền tài tự nhiên đổ về, sự nghiệp vươn lên những tầm cao mới.

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?
Văn hóa - Giải trí

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?

Văn hóa - Giải trí

Ngân 98 và Hoàng Hường – hai gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi vừa bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra vì các tội danh có liên quan trong hoạt động kinh doanh. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô vụ việc, phản ứng của họ khi đối diện với pháp luật cũng trở thành tâm điểm bàn tán.

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Vào lúc 20h10 tối nay (14/10), Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc, 32 Nhà khoa học của nhà nông sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc
Thế giới

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc

Thế giới

Báo cáo mới của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) công bố ngày 14/10 cho thấy lượng viện trợ quân sự dành cho Ukraine đã giảm mạnh trong hai tháng gần đây, bất chấp các nỗ lực mới của NATO nhằm duy trì nguồn cung vũ khí cho Kiev.

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD
Thể thao

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Thể thao

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech - do ông Nguyễn Hoà Bình làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can liên quan, trong đó có doanh nhân Đào Minh Phú, người rất nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam và từng vô địch Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 để bỏ túi 1,67 triệu USD.

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá 'ngon hết nấc'
Xã hội

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá "ngon hết nấc"

Xã hội

Gỏi cá mè Quan Sơn không chỉ là một món ăn, mà là trải nghiệm ẩm thực tinh tế, thể hiện sự hòa quyện hoàn hảo giữa đặc sản từ hồ và hương vị của núi rừng.

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ
Văn hóa - Giải trí

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ

Văn hóa - Giải trí

Từng là biểu tượng nam thần cổ trang, Lý Á Bằng giờ đây livestream kiếm sống và chính thức ly hôn người mẫu Hải Hà Kim Hỷ sau ba năm kết hôn.

Hé lộ kịch bản sử thi “Vinh quang Nông dân Việt Nam”: Bản trường ca tôn vinh 'người gieo hạt' cho đất nước
Nhà nông

Hé lộ kịch bản sử thi “Vinh quang Nông dân Việt Nam”: Bản trường ca tôn vinh "người gieo hạt" cho đất nước

Nhà nông

Chỉ trong vài giờ nữa, Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Lễ tôn vinh sẽ mở màn bằng Chương trình nghệ thuật sử thi Vinh quang Nông dân Việt Nam”, đưa khán giả ngược dòng thời gian 95 năm lịch sử Hội và giai cấp nông dân đồng hành cùng dân tộc, qua những phân cảnh bình dị mà hào hùng, hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc.

95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam: Nhân rộng các mô hình nông dân chuyển đổi số ở Quảng Trị
Nhà nông

95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam: Nhân rộng các mô hình nông dân chuyển đổi số ở Quảng Trị

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025), ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chia sẻ với Báo Dân Việt về tầm nhìn hoạt động trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến tác động tích cực của việc ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Thái Lan bất ngờ kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng nhập tịch
Thể thao

Thái Lan bất ngờ kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng nhập tịch

Thể thao

Kênh truyền thông Siam Sports của Thái Lan kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng lạm dụng nhập tịch, nhấn mạnh chỉ phát triển bền vững mới giúp khu vực vươn tầm thế giới.

Tiến sĩ Đào Vũ Thường tận hiến với triều đình nhà Lê như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Tiến sĩ Đào Vũ Thường tận hiến với triều đình nhà Lê như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình của Tiến sĩ Đào Vũ Thường là minh chứng sống động cho lý tưởng học để làm người, làm quan để giúp đời.

Hotgirl đưa ông nội 87 tuổi từ Vĩnh Long đến cổ vũ ĐT Việt Nam
Thể thao

Hotgirl đưa ông nội 87 tuổi từ Vĩnh Long đến cổ vũ ĐT Việt Nam

Thể thao

Hotgirl Lê Thảo Ngân cùng gia đình đưa ông nội năm nay 87 tuổi từ Vĩnh Long lên TP.HCM để cổ vũ ĐT Việt Nam đấu ĐT Nepal tối 14/10 trên sân Thống Nhất.

Sứ mệnh lịch sử của hạt gạo Việt và các vấn đề nội tại trong chuỗi giá trị hạt gạo cần tháo gỡ
Nhà nông

Sứ mệnh lịch sử của hạt gạo Việt và các vấn đề nội tại trong chuỗi giá trị hạt gạo cần tháo gỡ

Nhà nông

Với vị thế là một trong ba cường quốc xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, ngành lúa gạo Việt Nam đã và đang đóng góp quan trọng vào an ninh lương thực toàn cầu. Gạo Việt Nam không chỉ nổi tiếng về sản lượng mà còn được đánh giá cao về chất lượng, đặc biệt là trong phân khúc gạo chất lượng cao, gạo giảm phát thải và gạo đặc sản.

Quốc gia NATO tung 'nước cờ' táo bạo cứu Ukraine giữa thời khắc nguy cấp, thách thức trực diện Nga
Thế giới

Quốc gia NATO tung "nước cờ" táo bạo cứu Ukraine giữa thời khắc nguy cấp, thách thức trực diện Nga

Thế giới

Các tập đoàn quốc phòng Ukraine cho biết họ có thể sản xuất nhiều vũ khí hơn gấp ba lần hiện tại – nhưng ngân sách chiến tranh eo hẹp khiến điều đó bất khả thi. Giờ đây, một quốc gia thành viên NATO đang đưa ra “lối thoát” cho bài toán hóc búa này.

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam đấu Nepal: Bộ 3 ngôi sao U23 đá chính
Thể thao

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam đấu Nepal: Bộ 3 ngôi sao U23 đá chính

Thể thao

Ở đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trong màn tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik đã quyết định đặt niềm tin vào bộ 3 ngôi sao U23, gồm Trần Trung Kiên, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Thanh Nhàn.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

5

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?