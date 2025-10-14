Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 14/10/2025 10:20 GMT+7

27 năm trước, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, đứng cạnh huyệt mộ nói lời gì tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng?

Thứ ba, ngày 14/10/2025 10:20 GMT+7
Khoảnh khắc Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, đứng bên huyệt mộ nói lời sau cuối tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng bất ngờ được “xới” lại.
Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài Bùi Giáng nói lời tiễn biệt

Mới đây, clip ghi lại cảnh Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, nghẹn ngào nói lời tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng trong giây phút người ta chuẩn bị an táng ông bất ngờ được “xới” lại. Nhiều người yêu mến tài năng và giọng hát của Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương và thi sĩ Bùi Giáng đã chia sẻ lại clip này với sự yêu kính trào dâng.

Bức ảnh kỷ niệm của Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương và thi sĩ Bùi Giáng. Ảnh: TL

Theo đó, sinh thời, thi sĩ Bùi Giáng từng yêu say đắm “kỳ nữ” Kim Cương. Ông gọi bà là “nàng”, “nương tử”, “tiên nữ” thậm chí có lúc là... “mẫu thân” trong rất nhiều thi phẩm của mình. Tình yêu lạ lùng của Bùi Giáng dành cho Kim Cương không chỉ thoáng chóng mà kéo dài tới tận 40 năm. Giới nghệ sĩ lúc bấy giờ ai cũng biết chuyện tình này và lấy làm khó hiểu về tình yêu ấy.

Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương từng chia sẻ: “Nhiều người không hiểu tại sao ông Bùi Giáng điên mà lại thương tôi gần 40 năm và cũng không hiểu sao ông ấy điên mà tôi lại tử tế với ông ấy suốt thời gian đó. Đối với tôi, trên thế gian không có gì đẹp và thiêng liêng bằng tình yêu, miễn là yêu chân chính”.

Trong clip được “xới” lại mới đây, nhiều người trong clip đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương mặc chiếc áo dài đen đứng bên quan tài và huyệt mộ, trong giây phút chuẩn bị an táng thi sĩ Bùi Giáng để nói lời tiễn biệt người đàn ông đã yêu mình say đắm suốt 40 năm ròng rã.

Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương thời trẻ là một trong "tứ đại mỹ nhân" của đất Sài Thành. Ảnh: TL

Nghệ sĩ Kim Cương nghẹn ngào nói: “Hai ngày hôm nay, chúng ta đã nói rất nhiều, đã bày tỏ tình thương đối với anh Giáng rất nhiều. Đối với anh Giáng như thế cũng đủ rồi, thỏa mãn cuộc đời rong chơi của anh ấy rồi. Chắc chúng ta không còn gì ân hận đối với anh Giáng. Về phần tôi, tôi có được diễm phúc, được anh Giáng quý trọng trong một thời gian dài. Vì thế, tôi xin phép mọi người cho tôi được nói lời biết ơn của tôi với anh Giáng trước giây phút tạ từ sau cuối này”.

Sau câu nói này, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương đã hướng về phía quan tài của thi sĩ Bùi Giáng, nước mắt giàn giụa, thổ lộ tâm tình rằng: “Anh Giáng ơi, hôm nay tôi đến đây, để nói với anh những lời vĩnh biệt cuối cùng. Câu cuối cùng tôi muốn nói với anh đó là mang ơn anh. Cảm ơn anh!

Cảm ơn tất cả những gì anh đã để lại cho cuộc đời. Cảm ơn những tác phẩm bất hủ anh để lại cho cuộc đời. Cảm ơn một mối tình thật đẹp, thật to lớn mà anh đã dành cho tôi suốt 40 năm nay. Cảm ơn bài học anh đã cho tôi thấy rằng, sống ở trên đời, cho dù ở vào bất cứ hoàn cảnh nào, nghèo khổ, giàu sang, điên loạn, tỉnh táo… người ta đều cần tới một tình yêu. Vĩnh biệt anh, anh Bùi Giáng ơi!”.

Phần mộ của thi sĩ Bùi Giáng khắc rất nhiều bài thơ của ông. Ảnh: TL

Tình yêu kỳ lạ mà Bùi Giáng dành cho Kim Cương trong 40 năm

Thi sĩ Bùi Giáng sinh năm 1926, qua đời vào tháng 10/1998, thọ 72 tuổi. Quê gốc của ông ở tỉnh Quảng Nam (cũ) nhưng khi mất ông được án táng tại TP.HCM. Bùi Giáng được gọi là “nhà thơ điên lạ lùng nhất lịch sử văn chương”. Ông từng cưới vợ năm 18 tuổi, vợ ông là bà Phạm Thị Ninh nổi tiếng xinh đẹp.

Cưới nhau được hai năm thì bà mang bầu, nhưng lại bị bệnh, sinh non và cả hai mẹ con cùng chết. Nhiều người cho rằng đây là một trong những lý do khiến Bùi Giáng bị điên từ lúc trẻ. Đó là lý do để trong thơ của ông sau này thường xuyên nhắc đến sự mất mát, sự chia ly, một hình bóng cũ: Có hàng cây đứng ngóng thu/Em đi mất hút như mù sa bay. Khi ông mất, người ta đã khắc lên bia mộ của ông dòng thơ:

Đùa với gió, rỡn với vân

Một mình nhớ mãi

gái trần gian xa

Sương buổi sớm, nắng chiều tà

Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu!

Thi sĩ Bùi Giáng gặp Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương tại đám cưới của một người bạn. Khi đó, bà mới 19 tuổi, đã nổi tiếng gần xa, được mệnh danh là bậc "kỳ nữ" trong làng sân khấu. Ngay lần đầu gặp gỡ, Bùi Giáng đã đem lòng si mê cô đào nức tiếng chỉ vì khi ấy, Kim Cương mặc cái áo dài lụa trắng mà Bùi Giáng như thấy phát ra hào quang.

Sau vài lần tiếp xúc, Bùi Giáng đã ngỏ lời cầu hôn Kim Cương nhưng bà tìm cách tránh né. Cho rằng "kỳ nữ" không "chịu" mình vì mình quá lớn tuổi, ông bèn giới thiệu... cháu mình nhưng hóa ra đứa cháu của ông chỉ mới 7-8 tuổi!

Clip Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương nghẹn nào nói lời tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng 27 năm trước. Clip: Buitocvinhtrinh

Trong 40 năm yêu si mê, điên dại ấy… từng có nhiều người phụ nữ xuất hiện trong đời Bùi Giáng nhưng ông chỉ chung tình với một mình nghệ sĩ Kim Cương. Ông làm rất nhiều bài thơ về bà với những lời lẽ rất dỗi dịu dàng, nâng niu, tha thiết… Trong thơ, ông gọi bà bằng những mỹ từ rất đẹp như “tiên nữ”, “nương tử”…

Tuy nhiên, có một điều mà mãi đến trong cuộc phỏng vấn này, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương mới tiết lộ, đó là trong suốt 40 năm, thi sĩ Bùi Giáng không bao giờ dám gọi Kim Cương là “em” mà chỉ xưng “tôi” với “cô”, cũng chưa một lần chủ động nắm tay bà trừ khi bà cho phép.

Suốt ngần ấy năm gần như ngày nào Bùi Giáng cũng đến tìm Kim Cương với hình hài kì dị như: tóc đầy rơm rác, vòng hoa, quần áo xộc xệch, vỏ chai, vỏ lon xủng xẻng theo sau. Thậm chí, không ít lần ông gọi cửa nhà bà mà bà chưa kịp mở ông đã la hét, đập cửa náo động cả khu xóm.

Nỗi đau chất độc da cam của một cô gái Việt Nam được đạo diễn Hàn Quốc dựng thành nhạc kịch

Có một điều, dẫu là lúc tỉnh, lúc mê, lúc dại, lúc khôn… Bùi Giáng vẫn chưa bao giờ quên số điện thoại và số nhà của nghệ sĩ Kim Cương. Nhiều lần ông bị công an đưa về đồn vì tội “gây rối trật tự công cộng” (đứng ở giữa đường dang tay làm “chim bay, cò bay” la hét gây ách tắc giao thông) hoặc té ngã bị thương được người ta chở vô bệnh viện, ông cũng chỉ “khai báo” duy nhất địa chỉ và số điện thoại của Kim Cương khiến bà nhiều phen “dở khóc, dở cười”.

Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương nói rằng: “Đâu có dễ mà nuôi được một tình cảm như vậy, nhất là khi đó là tình yêu không được đáp lại. Tôi yêu ai, có chồng hay không, ổng cũng kệ, yêu vẫn yêu". Nữ nghệ sĩ khẳng định, bà chưa bao giờ xiêu lòng vì tình yêu ấy nhưng luôn cảm động trước tình cảm chân thành ông dành cho bà.

