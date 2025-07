Ngày 21/7, theo thông tin từ UBND xã Tân Minh, TP.Hải Phòng, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhà máy nước tại thôn An Thạch, xã Tân Minh (xã Kiến Thiết cũ) tạm dừng việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn. Để chuẩn bị nguồn nước sử dụng, các gia đình cần chủ động dự trữ nước trong thời gian này.

Trước thông tin nhà máy nước ngừng cung cấp nước sạch, nhiều người dân xã Tân Minh rất lo lắng, bởi nếu mất nước trong thời gian bão về, việc sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Được biết, nhà máy nước tại thôn An Thạch phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng hơn 3.000 hộ dân sinh sống tại xã Tân Minh, TP.Hải Phòng.

Nhà máy nước tại thôn An Thạch, xã Tân Minh (xã Kiến Thiết cũ) TP.Hải Phòng thông báo tạm dừng việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh ND.

Trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, ông Phạm Văn Thương- Giám đốc nhà máy nước thôn An Thạch cho biết, do nguồn nước thô tại các kênh mương bị rút cạn để chống bão, nhà máy nước không có nguồn nước đầu vào để sản xuất nước sạch, nên nhà máy phải tạm dừng việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn.

Một cán bộ của UBND xã Tân Minh cho biết, UBND xã đã nhận được thông báo tạm dừng việc cấp nước sinh hoạt cho người dân từ nhà máy nước tại thôn An Thạch.

“Hiện nay, UBND xã Tân Minh đã có thông báo về việc tạm dừng việc cấp nước sinh hoạt trên địa bàn để người dân chuẩn bị dự trữ nước trong thời gian bị cắt nước”, vị cán bộ này cho biết.