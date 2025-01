Trưởng Công an huyện ở Thái Bình được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 17/1, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm thượng tá Phạm Thanh Tiến - Trưởng Công an huyện Tiền Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chúc mừng thượng tá Phạm Thanh Tiến vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ mới.

Thượng tá Phạm Thanh Tiến - Trưởng Công an huyện Tiền Hải (phải) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: Công an Thái Bình

Đại tá Trần Xuân Ánh mong muốn tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thanh Tiến trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, kinh nghiệm, sớm tiếp nhận và bắt tay ngay vào nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng uỷ Công an tỉnh Thái Bình thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và Nhân dân giao phó.

Nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Phạm Thanh Tiến khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Trên cương vị công tác mới, thượng tá Phạm Thanh Tiến hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…