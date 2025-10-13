Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Xã hội
Thứ hai, ngày 13/10/2025 19:06 GMT+7

Trường Đại học Điện lực chung tay khắc phục hậu quả thiên tai

+ aA -
PV Thứ hai, ngày 13/10/2025 19:06 GMT+7
Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điện lực không quản khó khăn, tích cực hỗ trợ người dân tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 12/10, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điện lực đã có mặt tại tỉnh Thái Nguyên - địa phương chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 11 gây ra, để hỗ trợ người dân cùng nhiều trường học khắc phục hậu quả bão lũ.

PGS.TS Đinh Văn Châu đến thăm hỏi và trao tặng 100 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Ngay khi đến nơi, các tình nguyện viên nhanh chóng bắt tay vào công việc như: Dọn dẹp, sắp xếp lại nhà văn hóa, trường học trên địa bàn. Đồng thời, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn dọn dẹp, vệ sinh, ổn định sinh hoạt.

Sinh viên của trường sửa chữa nhiều phương tiện xe gắn máy bị hư hỏng do ngập nước và khắc phục, thay thế các thiết bị điện tại các hộ dân và cơ sở sinh hoạt bị hư hại.

Đặc biệt, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhằm hỗ trợ người dân địa phương vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hoạt động là minh chứng rõ nét cho tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Trường Đại học Điện lực – góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, cùng cả nước hướng về những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Do ảnh hưởng của bão số 11, khiến nhiều tỉnh phía Bắc ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng đến tài sản của người dân. Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", cùng chung sức, đồng lòng giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn, theo kế hoạch Trường Đại học Điện lực sẽ tăng cường khoảng 250 giảng viên, sinh viên tới các địa phương để hỗ trợ người dân, trường học khắc phục hậu quả mưa lũ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vùng cao Sơn La nỗ lực giảm nghèo: Hành trình từ gian khó đến no ấm

Những năm qua, từ vùng biên viễn xa xôi đến các thung lũng lòng hồ của tỉnh Sơn La đã và đang viết nên câu chuyện đổi thay mạnh mẽ. Bằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần tự lực vươn lên của người dân, công cuộc giảm nghèo nơi đây không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là hành trình mang đậm tình người và khát vọng vươn lên từ gian khó.

Nỗ lực gìn giữ món ăn trăm tuổi từ "con không chân"

Xã hội
Nỗ lực gìn giữ món ăn trăm tuổi từ 'con không chân'

Brazil chống lại dịch sốt xuất huyết

Xã hội
Brazil chống lại dịch sốt xuất huyết

Cô gái Hà Nội xinh xắn nhận học bổng toàn phần nhờ bài luận "trúng tim giám khảo", hiện làm việc tại Đại sứ quán

Xã hội
Cô gái Hà Nội xinh xắn nhận học bổng toàn phần nhờ bài luận 'trúng tim giám khảo', hiện làm việc tại Đại sứ quán

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị bắt, Phó Giám đốc xin rút, Đắk Lắk "tìm" người điều hành

Xã hội
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị bắt, Phó Giám đốc xin rút, Đắk Lắk 'tìm' người điều hành

Đọc thêm

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ
Tin tức

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển được phân công đảm nhận Trưởng BCĐ chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của Quảng Ngãi, thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền.

Ngành Y tế TP.HCM: 'Lưới chắn bảo vệ sức khỏe', sẵn sàng đón khoảng 51 triệu lượt người khám bệnh
Chuyển động Sài Gòn

Ngành Y tế TP.HCM: "Lưới chắn bảo vệ sức khỏe", sẵn sàng đón khoảng 51 triệu lượt người khám bệnh

Chuyển động Sài Gòn

Sự kiện sáp nhập 3 Sở Y tế đã đưa TP.HCM trở thành đầu tàu y tế quy mô siêu đô thị. Trước vị thế mới, ngành Y tế đã triển khai một loạt hành động cụ thể, giải quyết các điểm nghẽn về quá tải, khoảng cách và hạ tầng quản lý.

Shinhan Life Việt Nam tài trợ điều trị cho bệnh nhi ung thư, tặng hàng nghìn phần cơm nghĩa tình tại BV Nhi đồng
Nhân ái

Shinhan Life Việt Nam tài trợ điều trị cho bệnh nhi ung thư, tặng hàng nghìn phần cơm nghĩa tình tại BV Nhi đồng

Nhân ái

Mới đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi, tài trợ chi phí điều trị cho 15 bệnh nhi ung thư; trao tặng 300 phần quà cùng 1.500 phần cơm nghĩa tình cho bệnh nhi và người nhà tại Bệnh viện Nhi đồng TP HCM nhân dịp Tết Trung thu, với tổng giá trị tài trợ hơn 220 triệu đồng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về giảm nhiều đầu mối trong các tổ chức Đảng, đơn vị hành chính khi tinh gọn
Tin tức

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về giảm nhiều đầu mối trong các tổ chức Đảng, đơn vị hành chính khi tinh gọn

Tin tức

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương khẳng định việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy luôn là vấn đề hệ trọng, được Trung ương và các cấp ủy đặc biệt quan tâm.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng bộ Hà Nội nói về khát vọng sáng tạo vì Thủ đô hạnh phúc
Tin tức

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng bộ Hà Nội nói về khát vọng sáng tạo vì Thủ đô hạnh phúc

Tin tức

Tại Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, đại biểu trẻ nhất – Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa đã chia sẻ khát vọng về một Thủ đô sáng tạo, an toàn, nơi mọi người dân được sống hạnh phúc.

Ông Trump tung đòn ép Trung Quốc nhưng lại khiến Mỹ lâm cảnh 'gậy ông đập lưng ông”
Thế giới

Ông Trump tung đòn ép Trung Quốc nhưng lại khiến Mỹ lâm cảnh "gậy ông đập lưng ông”

Thế giới

Chiến lược đánh thuế ồ ạt nhằm bóp nghẹt kinh tế Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump dường như đang phản tác dụng. Bắc Kinh không những không “gặp khó” như ông Trump từng tuyên bố, mà còn nhanh chóng xoay trục, mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu Âu và các khu vực khác, theo Fortune.

An Giang: 9 tháng khởi tố hình sự 40 vụ/51 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Kinh tế

An Giang: 9 tháng khởi tố hình sự 40 vụ/51 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Kinh tế

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tỉnh An giang (Ban Chỉ đạo 389/AG) đã phát hiện 1.286 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý vi phạm hành chính 1.360 vụ; nộp ngân sách nhà nước hơn 211 tỷ đồng. Khởi tố hình sự 40 vụ/51 đối tượng.

Sở hữu không gian sống yên tĩnh giữa phố thị ồn ào - Bí quyết từ những cánh cửa Eurowindow
Nhà đất

Sở hữu không gian sống yên tĩnh giữa phố thị ồn ào - Bí quyết từ những cánh cửa Eurowindow

Nhà đất

Giữa nhịp sống đô thị tấp nập, ai cũng mong có cho mình một chốn bình yên để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng những phút giây an lành bên gia đình. Thấu hiểu điều đó, Eurowindow mang đến các giải pháp cửa cách âm vượt trội – góp phần kiến tạo những tổ ấm an yên giữa phố thị.

Tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE theo quy trình để đạt hiệu quả bảo hộ cao nhất
Nhà nông

Tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE theo quy trình để đạt hiệu quả bảo hộ cao nhất

Nhà nông

Công ty CP AVAC Việt Nam vừa đưa ra quy trình tiêm vaccine AVAC ASF LIVE nhằm giúp người chăn nuôi phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi đạt hiệu quả cao nhất.

Xôn xao robot Trung Quốc sản xuất nhưng dán logo Đại học Bách khoa Hà Nội: Nhà trường nói “có sơ suất”
Xã hội

Xôn xao robot Trung Quốc sản xuất nhưng dán logo Đại học Bách khoa Hà Nội: Nhà trường nói “có sơ suất”

Xã hội

Chiều 15/10, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức thông tin về sản phẩm robot tham gia triển lãm 80 năm Thành tựu Giáo dục Đào tạo, trong đó có việc robot Trung Quốc sản xuất nhưng dán logo Đại học Bách khoa Hà Nội gây tranh cãi.

Tin chiều 15/10: Phản ứng của Nguyễn Xuân Son khi ĐT Việt Nam... 'cùn'
Thể thao

Tin chiều 15/10: Phản ứng của Nguyễn Xuân Son khi ĐT Việt Nam... "cùn"

Thể thao

Phản ứng của Nguyễn Xuân Son khi ĐT Việt Nam... "cùn"; Hé lộ lý do Liverpool mua hụt trung vệ Marc Guehi; Vadim Nguyễn, Trần Thành Trung ghi điểm mạnh với HLV Đinh Hồng Vinh; Chuyền dọn cỗ đẳng cấp, Messi phá kỷ lục kiến tạo; Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn ở vòng loại World Cup; Nhân vật đặc biệt của M.U qua đời.

HANVET – Từ “hai bàn tay trắng” đến hành trình đưa thương hiệu thuốc, vắc xin thú y Việt vươn tầm thế giới
Nhà nông

HANVET – Từ “hai bàn tay trắng” đến hành trình đưa thương hiệu thuốc, vắc xin thú y Việt vươn tầm thế giới

Nhà nông

Từ một đơn vị nhỏ bé, đi lên từ “hai bàn tay trắng” đế nay, Hanvet đã vươn lên trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ sản xuất dược phẩm và vắc xin thú y hàng đầu ở Việt Nam và quốc tế.

Viglacera Hưng Yên được chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Số 01 – Giai đoạn 1
Doanh nghiệp

Viglacera Hưng Yên được chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Số 01 – Giai đoạn 1

Doanh nghiệp

Sáng 8/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận đã chính thức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho CTCP Viglacera Hưng Yên, chấp thuận doanh nghiệp là nhà đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp số 01 – Giai đoạn 1.

Người mua đất ở Đắk Lắk mất vì Covid-19, kẻ “quen biết” tranh thủ lừa con gái lấy tiền
Pháp luật

Người mua đất ở Đắk Lắk mất vì Covid-19, kẻ “quen biết” tranh thủ lừa con gái lấy tiền

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam Thân Văn Giang (trú xã Ea Rốk) vì dựng chuyện “bố còn nợ tiền đất” để lừa con gái nạn nhân, chiếm đoạt 85 triệu đồng.

Cà Mau “cực tăng trưởng xanh” của vùng ĐBSCL
Tin tức

Cà Mau “cực tăng trưởng xanh” của vùng ĐBSCL

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, (nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/10). Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ của Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã ra sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ (2020 - 2025), tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế, phát huy thế mạnh và đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Giá vàng SJC trên thị trường tự do lên 160 triệu đồng/lượng, NHNN thông tin 'nóng' về thành lập sàn giao dịch vàng
Kinh tế

Giá vàng SJC trên thị trường tự do lên 160 triệu đồng/lượng, NHNN thông tin "nóng" về thành lập sàn giao dịch vàng

Kinh tế

Giữa lúc thị trường vàng tự do tăng giá kỷ lục lên 160 triệu đồng/lượng và nhà vàng đồng loạt ngừng bán, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng hé lộ kế hoạch thí điểm sàn giao dịch vàng quốc gia, bước đi được xem là “chín muồi” sau hơn một thập kỷ quản lý theo Nghị định 24.

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường hỗ trợ 5,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc
Tin tức

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường hỗ trợ 5,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc

Tin tức

Trong các ngày 14 - 15/10, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ, chung tay cùng chính quyền và nhân dân nhiều tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt do ảnh hưởng bởi hai cơn bão số 10 và bão số 11.

Loại quả nhiệt đới được mệnh danh là “vua của các loại trái cây”, giàu dinh dưỡng, đem nấu xôi thơm ngon béo ngậy
Gia đình

Loại quả nhiệt đới được mệnh danh là “vua của các loại trái cây”, giàu dinh dưỡng, đem nấu xôi thơm ngon béo ngậy

Gia đình

Loại quả nhiệt đới, có vỏ dày, gai nhọn và mùi đặc trưng, gọi là "vua của các loại trái cây" có chứa kali, chất xơ, sắt và vitamin B, ....

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan
Bạn đọc

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan

Bạn đọc

Ngày 15/10/2025, Cục Hải quan tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan. Buổi lễ được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thọ – Cục trưởng Cục Hải quan, theo ủy quyền của Bộ Tài chính.

Những công chức làm việc ở vùng nào sẽ được nghỉ hưu trước tuổi, giữ nguyên mức hưởng lương hưu?
Xã hội

Những công chức làm việc ở vùng nào sẽ được nghỉ hưu trước tuổi, giữ nguyên mức hưởng lương hưu?

Xã hội

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về chính sách nghỉ hưu sớm trước tuổi cho cán bộ, công chức, lao động làm việc ở những vùng đặc biệt khó khăn. Chính sách dự kiến sẽ tác động tới hàng chục nghìn cán bộ công chức trong cả nước.

Quan chức Ukraine bất ngờ thừa nhận Nga “nắm thế thượng phong” trong Liên Hợp Quốc
Thế giới

Quan chức Ukraine bất ngờ thừa nhận Nga “nắm thế thượng phong” trong Liên Hợp Quốc

Thế giới

Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hợp Quốc, cựu đại sứ tại Đức Andriy Melnyk thừa nhận Nga chưa bao giờ bị cô lập trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Doãn Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
Tin tức

Ông Nguyễn Doãn Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tin tức

Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nâng mức tài sản phải kê khai có giá trị từ 50 triệu lên 150 triệu đồng khi sửa Luật phòng, chống tham nhũng
Tin tức

Nâng mức tài sản phải kê khai có giá trị từ 50 triệu lên 150 triệu đồng khi sửa Luật phòng, chống tham nhũng

Tin tức

Chiều 15/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

NSND Quang Vinh đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ trước khi muốn trở thành người nổi tiếng
Văn hóa - Giải trí

NSND Quang Vinh đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ trước khi muốn trở thành người nổi tiếng

Văn hóa - Giải trí

NSND Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi Tiếng hát Hà Nội tiết lộ, format 2025 sẽ có nhiều đổi mới gây bất ngờ cho thí sinh và khán giả, trong đó mùa giải năm nay có phần game, thí sinh nước ngoài và đặc biệt giải thưởng giá trị lên tới 600 triệu đồng.

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng
Thị trường

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Thị trường

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng kỷ lục khiến thị trường vàng rơi vào tình trạng khan hiếm, hàng loạt cửa hàng lớn trên phố Trần Nhân Tông đồng loạt treo biển “tạm dừng bán”, còn gười dân vẫn xếp hàng chờ mua trong vô vọng. Trong khi giá vàng trên thị trường chợ đen đã vượt ngưỡng 160 triệu đồng/lượng, cao hơn tới 10–12 triệu đồng so với giá niêm yết chính thức.

Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt trao 2,3 tỷ đồng ủng hộ 3 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do bão số 11
Doanh nghiệp

Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt trao 2,3 tỷ đồng ủng hộ 3 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do bão số 11

Doanh nghiệp

Ngày 14/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và Quỹ Tâm Tài Việt đã trao 2,3 tỷ đồng hỗ trợ 3 tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh) khắc phục hậu quả cơn bão số 11 gây ra.

Vietravel Airlines được vinh danh Hãng hàng không có trải nghiệm dành cho du lịch hàng đầu Châu Á năm 2025
Doanh nghiệp

Vietravel Airlines được vinh danh Hãng hàng không có trải nghiệm dành cho du lịch hàng đầu Châu Á năm 2025

Doanh nghiệp

Hãng hàng không Vietravel Airlines được vinh danh là Hãng hàng không có trải nghiệm dành cho du lịch hàng đầu Châu Á năm 2025 tại Lễ Gala trao giải World Travel Awards (WTA) được tổ chức tại Hồng Kông.

Vụ 3 bố con mất tích trên sông Lam: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé
Tin tức

Vụ 3 bố con mất tích trên sông Lam: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé
6

Tin tức

Sau nhiều nỗ lực, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé trên sông Lam. Khu vực tìm thấy thi thể cháu bé ở phía cửa sông Lam về phía Hà Tĩnh.

Bến Nôm ở xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đẹp như phim, mưa hay nắng, ngập nước hay khô cạn đều hút ánh nhìn
Nhà nông

Bến Nôm ở xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đẹp như phim, mưa hay nắng, ngập nước hay khô cạn đều hút ánh nhìn

Nhà nông

Tôi đã 2 lần đến thăm Bến Nôm ở xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (địa bàn huyện Thống Nhất trước đây). Điều thú vị là đến vào 2 ngày và 2 thời điểm đối lập nhau: một chiều nắng đẹp mùa nước cạn và một buổi sáng của mùa mưa, nước lên cao.

Nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 phải có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo
Tin tức

Nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 phải có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa 18, nhiệm kỳ 2025 -2030 nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn ủy viên để bầu vào Ban Chấp hành những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo...

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

3

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

4

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

5

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ