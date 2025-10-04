Trương Vinh Hiển thua chóng vánh, mất HCV và động thái bất ngờ từ khán đài

Trên đường vào chung kết, Phúc Huỳnh chưa để thua bất cứ một set đấu nào. Anh tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt đó khi chạm trán Trương Vinh Hiển.

Ở set 1, Phúc Huỳnh liên tục có những cú drive uy lực về phía baseline, khiến đối thủ không thể chống đỡ. Anh vươn lên dẫn trước đến 7-0, khiến Trương Vinh Hiển buộc phải xin time-out.

Nhưng khi khoảng cách đã là quá lớn, tay vợt sinh năm 2004 không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng nào. Những nỗ lực của Trương Vinh Hiển chỉ giúp anh có được 1 điểm danh dự, còn Phúc Huỳnh bước vào set 2 với khí thế hừng hực khi thắng áo đảo 11-1 ở set đầu.

Phúc Huỳnh vô địch mà không để thua set đấu nào. Ảnh: PPA Tour Asia.

Set 2 có những pha bóng giằng co hơn, nhưng trong ngày trạng thái tâm lý lẫn cảm giác bóng của Phúc Huỳnh là vượt trội hoàn toàn, Trương Vinh Hiển phải sớm gác vợt.

Phúc Huỳnh liên tục duy trì khoảng cách an toàn (4-5 điểm) và rồi thắng 11-4 ở set 2, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Tay vợt Việt kiều lên ngôi vô địch một cách thuyết phục nhờ lối đánh mạnh mẽ ở cuối sân, kết hợp với sự thông minh, tinh tế khi đứng bắt lưới.

Đây là lần thứ 2 Phúc Huỳnh giành HCV nội dung đơn nam ở PPA Tour Asia. Còn Trương Vinh Hiển có lần đầu giành HCB, thành tích cá nhân tốt nhất. Trước đó, anh giành HCĐ ở PPA Tour Asia - Vietnam Open 2025.

Trận đấu khép lại, khi Phúc Huỳnh bước ra chào khán giả, anh nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ trên khán đài. Tuy nhiên, đến lượt Trương Vinh Hiển xuất hiện, cả sân đấu bỗng vang dội tiếng hô "Lý Hoàng Nam! Lý Hoàng Nam!”.

Đây được xem là hệ quả trực tiếp từ trận bán kết đầy tranh cãi giữa Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam. Trong trận đấu đó, một tình huống bóng ở set 3 đã làm bùng lên "drama" lớn nhất giải: Hoàng Nam cho rằng cú đánh của mình vẫn trong sân, nhưng trọng tài lại bắt bóng ra ngoài và trao điểm cho Trương Vinh Hiển. Quyết định này đã ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu, khiến Lý Hoàng Nam thua cuộc và đánh mất tấm vé chung kết.

Không chỉ vậy, sau tình huống nhạy cảm ấy, Trương Vinh Hiển bị ghi nhận là có thái độ khó hiểu, làm dấy lên làn sóng tranh cãi về tính fair-play. Sự việc đã khiến mạng xã hội bùng nổ, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Lý Hoàng Nam và chỉ trích cách hành xử của Trương Vinh Hiển.

Chính vì thế, không khí trong trận chung kết càng thêm căng thẳng. Dù đây là trận đấu giữa hai tay vợt Việt Nam, nhưng rõ ràng Trương Vinh Hiển bước vào chung kết với áp lực tâm lý không nhỏ từ phản ứng của khán giả. Trong khi đó, Phúc Huỳnh nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, tạo nên thế đối lập rõ rệt ngay từ màn chào sân.