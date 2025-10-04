Lý Hoàng Nam thua Trương Vinh Hiển, NHM “bênh chằm chặp”, đặt dấu hỏi về trọng tài

Lý Hoàng Nam đượcNHM động viên

Lý Hoàng Nam từ khi chuyển đổi chơi tennis sang pickleball đã đạt được nhiều thành công đáng kể. Lý Hoàng Nam luôn thể hiện phong độ và quyết tâm cao ở mỗi trận đấu, mỗi giải đấu pickleball và anh chứng tỏ được đẳng cấp cũng như sự bền bỉ của mình.

Lý Hoàng Nam bước vào PPA Asia Tour 2025 với tư cách là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Ở trận bán kết diễn ra hôm qua (3/10), Lý Hoàng Nam đã khởi đầu tốt khi đánh bại Trương Vinh Hiển ở game đầu tiên.

Lý Hoàng Nam thua Trương Vinh Hiển trong trận đấu có nhiều tình huống gây tranh cãi

Mặc dù vậy, ở 2 game sau, với một số tình huống nhạy cảm bị trọng tài xử lý mang tính bất lợi, Lý Hoàng Nam đã không còn duy trì được sự bình tĩnh. Điều này ảnh hưởng rõ rệt đến lối chơi của Lý Hoàng Nam và anh thua ở 2 game sau, thất bại chung cuộc 1-2.

Sau khi trận đấu gây tranh cãi này kết thúc, trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã thể hiện quan điểm ủng hộ và động viên Lý Hoàng Nam. Các cổ động viên chủ yếu cho rằng, Lý Hoàng Nam thua trận rất đáng tiếc và điều này đến từ những tình huống mà anh không có được phần lợi thế cho mình.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng chia sẻ, một giải đấu quốc tế cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hiệu quả hơn về công tác trọng tài. Cũng có người hâm mộ khẳng định, trọng tài đã xử lý không thực sự chính xác ở các tình huống nhạy cảm, dẫn đến trận thua của Lý Hoàng Nam.

Một số bình luận của người hâm mộ: