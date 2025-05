VKSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố, đề nghị TAND TP.HCM xét xử bị can Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp (LLTP) Quốc gia về tội “Nhận hối lộ”.

Bị truy tố cùng tội danh là các bị can Phạm Quang Hậu, nhân viên Công ty luật Vicco; Lương Nhân Hòa, cựu Phó giám đốc Trung tâm LLTP và Nguyễn Đình Cảnh, cựu Trưởng phòng hành chính Trung tâm LLTP.

Cùng vụ án, có 12 người bị truy tố tội “Đưa hối lộ” và 4 người bị cáo buộc phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Hoàng Quốc Hùng, thời điểm giữ chức Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến tháng 2/2025, Trung tâm có chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong lĩnh vực lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp giao; gồm nhiệm vụ cấp phiếu LLTP.

Theo quy định, người muốn được cấp phiếu LLTP phải nộp tờ khai kèm theo bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu. Nếu hợp lệ, Trung tâm sẽ phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tra cứu, xác minh thông tin án tích để làm căn cứ cấp phiếu LLTP, lệ phí 200 nghìn đồng/lần/người.

Tuy nhiên, bị can Hoàng Quốc Hùng chỉ đạo không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP; sử dụng hộ chiếu thay giấy CMND/CCCD vì trên hộ chiếu không thể hiện thông tin nơi cư trú.

Trung tâm LLTP Quốc gia từng đặt trụ sở tại Học viện Tư pháp, Hà Nội.

Để thực hiện được việc cấp phiếu LLTP không đúng quy định, Hùng còn chỉ đạo các bộ phận chức năng thuộc Trung tâm phải tiếp nhận, tra cứu và cấp phiếu LLTP đối với các hồ sơ không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP.

Với vai trò Giám đốc Trung tâm, bị can Hùng cấm viên chức, người lao động dưới quyền trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu LLTP nhưng lại cho người quen của mình là bị can Phạm Quang Hậu, nhân viên Công ty Luật Vicco làm trung gian nhận hồ sơ từ người có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP.

Những đầu mối khác do vậy phải liên hệ, bàn bạc, thỏa thuận với Hậu và thông qua Hậu đưa tiền cho Hùng để được giải quyết hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp muốn xin cấp phiếu LLTP.

Hoàng Quốc Hùng yêu cầu Phạm Quang Hậu phải chi cho mình từ 700.000 đồng/hồ sơ được cấp phép. Tiền sẽ được Hậu tổng hợp, đưa cho Hùng vào thứ 6 hằng tuần bằng cách chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt tại phòng làm việc của Hùng.

Để có tiền đưa cho Hùng, bị can Hậu yêu cầu các đầu mối trung gian phía dưới phải nộp cho mình từ 750.000 – 850.000 đồng/hồ sơ, tùy từng thời điểm. Nhóm trung gian lại dùng mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu làm phiếu LLTP, yêu cầu họ gửi hồ sơ cho mình kèm số tiền 2 triệu đồng.

Trừ đi các chi phí và số tiền phải đưa cho Hùng, nhóm trung gian được hưởng lợi từ 50.000 – 300.000 đồng/hồ sơ.

Cơ quan An ninh điều tra xác định với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, bị can Hoàng Quốc Hùng có hành vi nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng thông qua việc giải quyết hồ sơ, cấp phiếu LLTP cho hơn 55.000 trường hợp. Trong số tiền trên, bị can Hùng chiếm đoạt gần 39 tỷ đồng và đến nay, cựu Giám đốc đã nộp lại hơn 37 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.