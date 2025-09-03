Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Nhà nông
Thứ tư, ngày 03/09/2025 09:50 GMT+7

Truyền thuyết nàng dâu mới ngủ quên và giống lúa nếp có cái tên lạ Gà Gáy đang được tỉnh Phú Thọ phục tráng thế nào?

+ aA -
Khánh Thy Thứ tư, ngày 03/09/2025 09:50 GMT+7
Xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ đang phục tráng một giống lúa nếp cổ, đã có hàng trăm năm nay, hạt gạo dẻo, thơm, có vị ngọt thanh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sản phẩm gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung nay thuộc xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ (xã Sơn Lương được thành lập dựa trên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ba xã Mỹ Lương, Mỹ Lung và Lương Sơn, huyện Yên Lập (cũ) của tỉnh Phú Thọ) là sản phẩm đặc trưng của người Mường, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng.

Trong 5 năm trở lại đây, diện tích, sản lượng được tăng nhanh, thị trường ngày một mở rộng nên nguồn cung không đủ. Trước nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm nếp Gà Gáy, địa phương đang tiến hành phục tráng giống lúa để mở rộng diện tích gieo cấy đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Đây là giống lúa đã có từ hàng trăm năm nay tại đồng ruộng xã Mỹ Lung (cũ) nay là xã Sơn Lương. Giống lúa nếp Gà Gáy cho thấy khả năng thích ứng cao với điều kiện tự nhiên, khí hậu của địa phương với những đặc điểm vượt trội, tạo nên sự khác biệt so với các giống lúa khác. Hạt gạo dẻo, thơm, có vị ngọt thanh. Khi nấu thành xôi, hạt xôi mềm, không bị lại gạo, giữ được độ dẻo thơm lâu.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Sơn Lương thăm thực tế diện tích phục tráng 1ha lúa nếp Gà Gáy

Tuy nhiên, do quá trình gieo trồng lâu năm tập gen bản địa của giống lúa bị suy thoái làm giảm chất lượng gạo. Việc phục tráng giống lúa nếp Gà Gáy Mỹ Lung là một nhiệm vụ cấp bách và mang lại nhiều lợi ích nhằm lưu giữ một nguồn gen quý hiếm, đóng góp vào sự đa dạng của hệ sinh thái nông nghiệp, có thể là nguồn gen quan trọng cho việc nghiên cứu và lai tạo các giống lúa mới trong tương lai.

Bà Đinh Thị Thuý Hường, Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Lương cho biết: Để phục tráng giống lúa nếp Gà Gáy Mỹ Lung thành công, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và người dân.

Tiến hành thu thập các mẫu giống lúa còn sót lại, đánh giá chất lượng và lựa chọn những cá thể tốt nhất để làm nguồn giống. Sử dụng các phương pháp khoa học để lai tạo, chọn lọc nhằm loại bỏ những gen không mong muốn, củng cố những đặc tính tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và nâng cao năng suất.

Vào thời điểm tháng 5, xã đã tổ chức mô hình sản xuất thử nghiệm với diện tích gieo cấy 1 sào, tháng 10 sẽ cho thu hoạch. Đến thời điểm này, diện tích lúa gieo cấy sinh trưởng tốt, ít bị sâu bệnh.

Để tránh tình trạng giống lúa bị lai tạp, người dân phải làm nhiều công đoạn như: Khử lẫn lần 1 khi lúa mới xanh, loại bỏ những cây khác giống; khử lẫn lần 2 khi lúa đứng cái, làm đòng, loại bỏ những cây khác giống, khác dạng; khử lẫn lần 3 khi lúa ném ngang khi ấy loại bỏ những cây khác giống, lúa khác dạng, bông lúa khác dạng...

Khi được phục tráng thành công, nếp Gà Gáy Mỹ Lung sẽ trở thành một sản phẩm nông sản đặc trưng, độc đáo của Phú Thọ. Xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm này có thể giúp nâng cao giá trị kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Thời gian tới, để đảm bảo chất lượng và an toàn xây dựng các vùng trồng lúa nếp Gà Gáy Mỹ Lung, chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ nông dân về giống, kỹ thuật, vốn và xây dựng các chương trình quảng bá thương hiệu cho sản phẩm, giúp sản phẩm tiếp cận thị trường rộng hơn.

Về tên gọi gạo nếp Gà Gáy, tương truyền rằng, xưa có một cô gái đến tuổi lấy chồng, trước khi đi làm dâu ngoài những vật dụng như chăn bông, gối, vòng bạc… làm quà cho nhà chồng thì người mẹ đưa cho cô chiếc túi, trong đó có những hạt thóc vàng mẩy, loại hạt mà bấy lâu nay cô chưa thấy bao giờ. Đến nhà chồng, cô cẩn thận cất túi hạt vào góc nhà.

Hai ngày sau, mẹ chồng dặn cô nhớ dậy sớm giã gạo nấu xôi để cúng Thần Nông làm lễ xuống đồng. Thế rồi mải say mê với duyên mới, đôi vợ chồng trẻ đã ngủ quên, chỉ đến khi tiếng gà gáy cất sáng, cô mới giật mình tỉnh giấc, luống cuống tìm thóc giã gạo thổi xôi. Khi ăn, nàng dâu thảo hiền bất ngờ vui sướng khi nghe thấy mẹ chồng khen xôi ngon, dẻo...

Lúc này, cô chợt nhận ra trong lúc luống cuống đã lấy nhầm túi thóc mà mẹ đã đưa cho khi đi lấy chồng, chỉ còn ít những hạt vương vãi. Sau đó, cô mang những hạt còn lại đem gieo, nhân giống. Câu chuyện lan truyền nhanh ra khắp xóm làng. Chính vì thế mà loại gạo nếp đó được dân làng đặt tên là nếp Gà Gáy

Theo: Báo Phú Thọ
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Con đặc sản bình dân này nuôi dày đặc, một nông dân Cần Thơ bắt bán 10 tấn, giá 90.000 đồng/kg

Năm 2009, anh Nguyễn Thành Tân ở khu vực Bình Dương, phường Long Tuyền (TP Cần Thơ), mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi không bùn (nuôi lươn thịt và lươn sinh sản). Trải qua hơn 15 năm nghiên cứu và học hỏi, anh Tân đã gặt hái nhiều thành công từ mô hình này, với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Trên núi cao này ở Sơn La, một ông nông dân nuôi cá quý tộc, bắt con to bự, cứ bán là hết cả đàn

Nhà nông
Trên núi cao này ở Sơn La, một ông nông dân nuôi cá quý tộc, bắt con to bự, cứ bán là hết cả đàn

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Nhà nông
Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Một hồ nước ngọt ở Đồng Nai rộng 300ha, cách TPHCM khoảng 150km, cảnh sắc thế nào mà người ta đang lên xem?

Nhà nông
Một hồ nước ngọt ở Đồng Nai rộng 300ha, cách TPHCM khoảng 150km, cảnh sắc thế nào mà người ta đang lên xem?

Lai Châu: Vui Tết Độc lập ở Than Uyên, du khách thỏa sức lựa chọn nông sản, đặc sản núi rừng Tây Bắc

Nhà nông
Lai Châu: Vui Tết Độc lập ở Than Uyên, du khách thỏa sức lựa chọn nông sản, đặc sản núi rừng Tây Bắc

Đọc thêm

Mùa thu, 3 con giáp vượt qua khó khăn, vận may nhảy vọt, phúc lộc tấn tới, tiền tài gia tăng
Gia đình

Mùa thu, 3 con giáp vượt qua khó khăn, vận may nhảy vọt, phúc lộc tấn tới, tiền tài gia tăng

Gia đình

3 con giáp đón vận may vào mùa thu, giúp công việc thuận lợi, trôi trảy, tài lộc dồi dào, đơm hoa kết trái như trái cây mùa thu trĩu quả.

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập
Giảm nghèo nông thôn

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập

Giảm nghèo nông thôn

Sau sáp nhập hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn được đặt trong nhóm nhiệm vụ ưu tiên. Đặc biệt, đề án xây dựng 1.000 căn nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân nghèo.

Hành trình “đánh thức” giống chè tím quý hiếm của Phú Thọ
Nhà nông

Hành trình “đánh thức” giống chè tím quý hiếm của Phú Thọ

Nhà nông

Từ nương chè bị lãng quên đến chinh phục nhiều thị trường khó tính, câu chuyện của chị Lê Thị Hồng Phương là một bản hòa ca của đam mê, bản lĩnh và khát vọng hồi sinh giống chè tím quý hiếm Phú Thọ, góp phần đưa sản phẩm chè Việt vươn tầm thế giới.

Giao thông TP.HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân 'chôn chân' nhiều giờ trên đường
Chuyển động Sài Gòn

Giao thông TP.HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân "chôn chân" nhiều giờ trên đường

Chuyển động Sài Gòn

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, sáng 3/9, hàng loạt tuyến đường cửa ngõ tại TP.HCM đã rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi người dân đồng loạt trở lại làm việc, đi học.

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?
Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?

Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh là trận đấu thuộc lượt đấu đầu tiên của bảng C tại vòng loại U23 châu Á 2026 và thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá vượt trội về mọi mặt để có thể hướng tới một chiến thắng đậm.

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026
Xã hội

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026

Xã hội

Năm học 2025-2026, học sinh - sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT từ Ngân sách nhà nước.

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine
Thế giới

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã biết được những điều thú vị về cuộc xung đột ở Ukraine mà sắp tới cũng sẽ được công khai.

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng

Kinh tế

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.814 đồng (mua) và 26.914 đồng (bán), tăng lần lượt 12 đồng và 32 đồng so với sáng qua.

Dịp Tết Độc lập 2025, du khách nườm nượp đổ về ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên
Nhà nông

Dịp Tết Độc lập 2025, du khách nườm nượp đổ về ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên

Nhà nông

Trong dịp Quốc khánh 2/9, buôn AKô Dhông (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trở thành tâm điểm thu hút du khách. Hàng nghìn lượt khách từ khắp nơi đổ về “ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên” để thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm không gian văn hóa bản địa của người Ê Đê.

Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm
Văn hóa - Giải trí

Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm

Văn hóa - Giải trí

Mới mở cửa 3 ngày, triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã tạo “cơn địa chấn” với 1 triệu lượt khách - con số chưa từng thấy ở bất kỳ sự kiện nào trong nước. Không chỉ hút khách bằng loạt trải nghiệm “đỉnh nóc kịch trần”, VEC còn ghi điểm nhờ vận hành siêu mượt, để cả biển người thoải mái tham quan, khám phá từ sáng tới tối.

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

Pháp luật

Công an xã Krông Năng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn (TP Hồ Chí Minh) về hành vi giả danh sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích
Bạn đọc

Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích

Bạn đọc

Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ đang phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng phụ cấp khuyến khích hằng tháng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở. Quy định này được nêu tại Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-BQP vừa được Bộ Quốc phòng ban hành.

Tùng Dương: 'Tôi tự hào khi cất cao tiếng hát trong khoảnh khắc lịch sử'
Văn hóa - Giải trí

Tùng Dương: "Tôi tự hào khi cất cao tiếng hát trong khoảnh khắc lịch sử"

Văn hóa - Giải trí

Tùng Dương giành được thành công lớn khi liên tiếp ra mắt các sản phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu Tổ quốc trong dịp Đại lễ A80.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác do vi phạm khi từ trần lễ tang được tổ chức theo nghi thức nào?
Tin tức

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác do vi phạm khi từ trần lễ tang được tổ chức theo nghi thức nào?

Tin tức

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít
Media

Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít

Media

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.

Cập nhật: Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có
Thế giới

Cập nhật: Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có

Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh lúc 9 giờ sáng giờ địa phương để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Tin sáng (3/9): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin sáng (3/9): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam; 5 cầu thủ thất nghiệp có đủ tiêu chuẩn đầu quân cho M.U; Ilkay Gundogan sắp gia nhập Galatasaray; Real Betis chính thức chiêu mộ Antony; Cristiano Ronaldo muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo.

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Nhà đầu tư Việt quan tâm lớn tới thuế, Pi Network đón thông tin mới
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Nhà đầu tư Việt quan tâm lớn tới thuế, Pi Network đón thông tin mới

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Ngoài các vấn đề như pháp lý, vận hành thì câu chuyện thuế trong giao dịch tài sản số cũng thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư Việt. Nhiều ý kiến cho rằng cần có chính sách minh bạch dễ hiểu, thậm chí ưu đãi trong giai đoạn đầu vận hành sàn tài sản số.

'Họ chiếm đóng mà không cần quân lính', Ukraine bất ngờ trước chiến thuật của quân đội Nga
Thế giới

"Họ chiếm đóng mà không cần quân lính", Ukraine bất ngờ trước chiến thuật của quân đội Nga

Thế giới

Các phi công điều khiển máy bay không người lái của Nga phối hợp chặt chẽ với máy bay không người lái đến mức đôi khi họ kiểm soát được các khu vực đông dân cư mà hầu như không có sự tham gia của máy bay tấn công, huấn luyện viên Lực lượng Vũ trang Ukraine Anton Cherny đưa tin trên kênh YouTube Alpha Media của Ukraine.

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh tinh tế này mới là chân ái, hoa dịu dàng, cành mềm mại, chịu bóng râm, dễ chăm sóc
Gia đình

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh tinh tế này mới là chân ái, hoa dịu dàng, cành mềm mại, chịu bóng râm, dễ chăm sóc

Gia đình

Cây cảnh này có thân mềm, hoa màu cam rực rỡ, tán lá xanh đậm gân đỏ, khả năng nở hoa từ mùa hè đến mùa đông, nổi trội hơn hẳn trầu bà.

Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn, lần đầu tiên lộ diện nhiều vũ khí mới
Thế giới

Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn, lần đầu tiên lộ diện nhiều vũ khí mới

Thế giới

Cuộc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng
Nhà nông

Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng

Nhà nông

Sau sáp nhập tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có quỹ đất nông nghiệp lớn với nhiều dư địa phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh cũng nằm trong tốp đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Bật tăng dữ dội
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Bật tăng dữ dội

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 3/9, thị trường dầu thô thế giới có phiên thứ 2 bật tăng rất mạnh gần 1 USD/thùng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Vùng biển này của tỉnh Lâm Đồng mới, có con đường sắc màu đẹp như phim, ngay bãi Đá Ông Địa
Nhà nông

Vùng biển này của tỉnh Lâm Đồng mới, có con đường sắc màu đẹp như phim, ngay bãi Đá Ông Địa

Nhà nông

Nếu ai từng đặt chân đến Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng mới, (trước đây thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và yêu thích những cung đường ven biển lãng mạn, thì nhất định không thể bỏ qua con đường Nguyễn Đình Chiểu -con đường sắc màu đẹp như phim đoạn chạy dọc qua bãi Đá Ông Địa, uốn lượn theo đường cong của biển Mũi Né, nơi mà hoàng hôn buông xuống cũng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Trồng cây cảnh, trồng hoa lan, hoa giấy ở Quảng Ngãi, thanh niên làng tự 'trả lương tốt' cho chính mình
Nhà nông

Trồng cây cảnh, trồng hoa lan, hoa giấy ở Quảng Ngãi, thanh niên làng tự "trả lương tốt" cho chính mình

Nhà nông

Nhiều thanh niên trẻ ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum) đã khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng hoa lan, trồng hoa giấy, trồng cây cảnh, trồng cây ăn quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ.

Nghệ sĩ Nhân dân có giọng đọc huyền thoại: “Tôi đồng vọng cùng hàng triệu người trong Ngày Đại lễ 2/9”
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân có giọng đọc huyền thoại: “Tôi đồng vọng cùng hàng triệu người trong Ngày Đại lễ 2/9”

Văn hóa - Giải trí

"Chỉ khi hiểu được giá trị của Tổ quốc, giá trị của những hy sinh và cống hiến, ta mới có thể truyền tải được cảm xúc tới những người lắng nghe mình”, NSND Lê Chức chia sẻ với Dân Việt.

Những lưu ý quan trọng khi nộp hồ sơ đất đai trực tuyến
Bạn đọc

Những lưu ý quan trọng khi nộp hồ sơ đất đai trực tuyến

Bạn đọc

Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc địa giới hành chính với các thủ tục như cấp đổi sổ đỏ, đính chính Giấy chứng nhận, tách/hợp thửa. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm quan trọng để hồ sơ được tiếp nhận thuận lợi.

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Gắn với chuẩn quốc gia về dinh dưỡng học đường (Bài 4)
Xã hội

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Gắn với chuẩn quốc gia về dinh dưỡng học đường (Bài 4)

Xã hội

Các chuyên gia nhận định, gợi ý của Tổng Bí thư về việc tiến tới bữa ăn miễn phí, nuôi ăn học trò thể hiện một tầm nhìn giáo dục nhân văn và tiến bộ. Giáo dục tiến bộ không chỉ dừng lại ở việc miễn học phí, mà còn phải bao quát đến việc bảo đảm dinh dưỡng, chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh, để các em có nền tảng phát triển toàn diện.

Vương cung thánh đường Sở Kiện ở tỉnh Ninh Bình mới, một kiến trúc cổ đẹp như thước phim châu Âu
Nhà nông

Vương cung thánh đường Sở Kiện ở tỉnh Ninh Bình mới, một kiến trúc cổ đẹp như thước phim châu Âu
6

Nhà nông

Vương cung thánh đường Sở Kiện, hay còn gọi là nhà thờ Kẻ Sở, tọa lạc tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập thuộc tỉnh Hà Nam), là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo ấn tượng và mang giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc tại Việt Nam.

Tiết lộ vũ khí lợi hại của Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov
Thể thao

Tiết lộ vũ khí lợi hại của Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov

Thể thao

Vxũ khí đặc biệt của Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov chính là bóng bổng. 7 điểm trong 3 trận vừa qua của đội bóng áo lính mang dấu ấn đặc biệt từ những tình huống không chiến.

Tin đọc nhiều

1

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

2

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

3

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

4

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

5

"Cậu ấm Bắc Kinh" cưới bạn gái kém 20 tuổi

'Cậu ấm Bắc Kinh' cưới bạn gái kém 20 tuổi