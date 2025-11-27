Chủ đề nóng

Doanh nghiệp
T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Thứ năm, ngày 27/11/2025 16:20 GMT+7
Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Tập đoàn T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tạo động lực cho việc tăng cường kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ trên phạm vi toàn quốc.
Sáng 27/11, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng 900 đại biểu chính thức là các doanh nhân trẻ tiêu biểu, đại diện cho hơn 21.000 hội viên doanh nhân trẻ cả nước.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng khá ấn tượng. GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa nước ta chính thức gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Hiện nay, Việt Nam đã có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, riêng khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc, với 15,6 triệu lao động, trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm 82%.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, tham dự Đại hội.

Từ bức tranh kinh tế và vai trò ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với “tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, “coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán”, trên tinh thần “đoàn kết để tạo ra sức mạnh, hợp tác để tạo ra lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin” thực hiện 6 tiên phong.

Trong đó, tiên phong xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có khát vọng cống hiến cháy bỏng, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới. Đồng thời, xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam - “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, dấn thân vì nước, vì dân” - doanh nhân trẻ phải làm giàu chính đáng, thượng tôn pháp luật, nghĩ sâu làm lớn; chăm lo người lao động, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái gắn với trách nhiệm xã hội, với tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Đáng chú ý, phiên trọng thể Đại hội cũng đã công bố kết quả hiệp thương và ra mắt Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Trong đó, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines đã được tín nhiệm bầu vào Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Việc tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông Đỗ Vinh Quang mà còn thể hiện vai trò, uy tín và những đóng góp của Tập đoàn T&T Group trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong việc đồng hành, hỗ trợ và dẫn dắt lực lượng doanh nhân trẻ – một lực lượng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội lần này cũng là dấu mốc quan trọng, đánh dấu giai đoạn hoạt động mới cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với sứ mệnh tăng cường kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trẻ trên phạm vi toàn quốc.

Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII ra mắt Đại hội.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tập đoàn T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, kết nối trực tiếp hai lực lượng nòng cốt của khu vực kinh tế tư nhân là tập đoàn lớn và cộng đồng doanh nhân trẻ.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác, T&T Group sẽ xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi dành riêng cho hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, gắn với các lĩnh vực mà Tập đoàn đang hoạt động và có thế mạnh như vận tải hàng không, bất động sản, thương mại – bán lẻ, thủ công mỹ nghệ, thể thao, nông – lâm nghiệp – thủy sản… Mô hình hợp tác hướng đến việc mở ra các cơ hội kinh doanh mới, thúc đẩy hội viên tiếp cận hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đa dạng của T&T Group, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp trẻ phân phối hoặc liên kết phát triển sản phẩm cùng Tập đoàn.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group (ngoài cùng bên phải) và đại diện các doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò kết nối, truyền thông và khuyến khích hội viên sử dụng, trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của T&T Group. Đồng thời, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ hỗ trợ kết nối phân phối các sản phẩm, dịch vụ do các thành viên Hội phát triển, hợp tác đầu tư hoặc phân phối.

Theo ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, Uỷ viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thể hiện rõ định hướng của T&T Group trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân trẻ, tạo thêm động lực để doanh nghiệp tư nhân phát huy vai trò là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Sự kết nối giữa doanh nghiệp trẻ và các tập đoàn lớn sẽ tạo ra các chuỗi giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn hệ sinh thái doanh nhân.

“Thông qua việc ký kết hợp tác với Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, chúng tôi mong muốn đồng hành sâu rộng hơn cùng đội ngũ doanh nhân trẻ, cùng tạo ra những chuỗi giá trị mới và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước”, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 18/11, Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, mở ra hướng nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp – logistics và năng lượng tại cực Nam Tổ quốc.

Không chỉ tại Cà Mau, trong giai đoạn nửa cuối năm 2025, T&T Group liên tiếp có các buổi làm việc, xúc tiến thương mại với hàng loạt các địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực then chốt: năng lượng, logistics, hàng không, bất động sản, công nghiệp… Những hoạt động này tiếp tục cho thấy tầm nhìn và định hướng dài hạn của T&T Group trong việc đầu tư vào những lĩnh vực trọng yếu, có tác động nền tảng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, qua đó góp phần hỗ trợ phát triển vùng và kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị khu vực.

