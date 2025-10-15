Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Doanh nghiệp
Thứ tư, ngày 15/10/2025 12:00 GMT+7

T&T Group và SHB đấu giá 1 tỷ đồng cho bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng để ủng hộ đồng bào vùng lũ

+ aA -
Quỳnh Trang Thứ tư, ngày 15/10/2025 12:00 GMT+7
Thông qua việc tham gia đấu giá để ủng hộ đồng bào vùng lũ, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục khẳng định tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chương trình đấu giá lan tỏa yêu thương

Với tinh thần “Kết nối - sẻ chia - lan tỏa yêu thương”, tối 11/10, trong khuôn khổ Chương trình trình diễn thời trang “Bước chân Di sản” của Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội đã diễn ra phiên đấu giá thiện nguyện để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.

Chương trình đấu giá đã nhận được sự đóng góp của 5 nhà thiết kế với 5 bộ trang phục truyền thống và một sản phẩm khăn lụa; cùng với 2 tác phẩm bình gốm và tranh vẽ của họa sĩ Ngô Bá Hoàng; chuỗi vòng ngọc trai của một thương hiệu trang sức.

Đại diện Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB đấu giá thành công bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng với giá 1 tỷ đồng.

Bức tranh Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng của họa sĩ Ngô Bá Hoàng là vật phẩm được đấu giá cao nhất trong chương trình. Đây là tác phẩm giàu chất thơ, khắc họa khung cảnh làng quê Bắc Bộ yên bình. Bức tranh có giá khởi điểm 150 triệu đồng và được Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB mua lại với giá 1 tỷ đồng.

“Chúng tôi tin rằng những hành động thiết thực, dù nhỏ bé, sẽ góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao để giúp đồng bào vượt qua khó khăn. T&T Group và SHB luôn đồng hành cùng cộng đồng không chỉ trong hoạt động tài chính, mà còn bằng sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội”, đại diện T&T Group và Ngân hàng SHB chia sẻ.

Cùng với bức tranh Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng, một tác phẩm khác của họa sĩ Ngô Bá Hoàng - chiếc bình gốm Mẹ và con, được chế tác bằng kỹ thuật men mới và sơn mài cũng nhận được sự quan tâm. Cuối cùng, chiếc bình gốm “Mẹ và con” đã được một mạnh thường quân đấu giá thành công ở mức 555 triệu đồng – thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa yêu thương đúng như thông điệp của chương trình.

Chương trình đấu giá diễn ra thành công với tổng số tiền thu về là 2,5 tỷ đồng.


Kết thúc chương trình, tổng số tiền thu được từ hoạt động đấu giá và sự ủng hộ của khán giả, các mạnh thường quân lên đến 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được Ban tổ chức chuyển tới các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và công trình dân sinh.

Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội diễn ra từ ngày 10/10 đến 12/10 tại Trung tâm di sản Hoàng thành Thăng Long. Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, lễ hội là hoạt động đối ngoại văn hóa trọng điểm của Việt Nam năm 2025.

Sự kiện quy tụ 48 quốc gia tham dự với 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm cùng 22 quốc gia tham gia chương trình chiếu phim quốc tế. Trong vai trò nhà tài trợ, Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB vinh dự đồng hành cùng sự kiện đặc biệt này, góp phần tôn vinh và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt.

Khi hạnh phúc là sự sẻ chia

Trong suốt 32 năm phát triển, T&T Group và SHB luôn thể hiện trách nhiệm xã hội, sẵn sàng đồng hành mỗi khi đất nước, người dân cần.

Mới đây, trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ gây ra, T&T Group đã ủng hộ tỉnh Hà Tĩnh số tiền 1 tỷ đồng. Trong khi đó, SHB cũng nhanh chóng hành động, cử đội cứu trợ khẩn cấp đến Thái Nguyên – một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng trăm phần quà thiết yếu gồm thuốc men, lương thực và đồ dùng sinh hoạt đã được trao tận tay người dân vùng ngập, kịp thời chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực để bà con vượt qua giai đoạn thử thách này.

Đoàn cứu trợ khẩn cấp của SHB nhanh chóng có mặt tại Thái Nguyên để trao quà cho người dân.

Cán bộ nhân viên T&T Group và SHB trên cả nước cũng đang chung tay quyên góp, gửi gắm tấm lòng và sự sẻ chia tới đồng bào các tỉnh đang oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai. Thời gian tới, T&T Group và SHB sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ bà con vùng lũ tái thiết cuộc sống, sớm vượt qua khó khăn.

Trước đó, trong đại dịch Covid-19, khi cả xã hội đối diện với khủng hoảng, SHB đã chủ động triển khai các gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất cho hàng trăm nghìn khách hàng. Không những thế, T&T Group và SHB còn tổ chức hàng loạt hoạt động thiện nguyện, trao tặng vật tư y tế, lương thực, sát cánh cùng người dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Tổng số tiền mà T&T Group, SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Song hành với các hoạt động kinh doanh, T&T Group và SHB luôn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội.

Năm 2024, trước những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 và số 4 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, T&T Group, SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ 20 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm hỗ trợ các địa phương sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống của người dân; đồng thời phối hợp với Uỷ ban MTTQ nhiều địa phương trực tiếp đi khảo sát, hỗ trợ tài chính và tinh thần, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Năm 2024, trước những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 và số 4 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, T&T Group, SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ 20 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm hỗ trợ các địa phương sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống của người dân; đồng thời phối hợp với Uỷ ban MTTQ nhiều địa phương trực tiếp đi khảo sát, hỗ trợ tài chính và tinh thần, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, T&T Group và SHB cũng đã dành nguồn lực lớn để chung tay cùng nhiều địa phương trên cả nước xây nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm cho các hộ nghèo: trao tặng cho tỉnh Hà Giang 1.000 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo, người có công của tỉnh với tổng kinh phí ước tính khoảng 60 tỷ đồng; ủng hộ Điện Biên 25 tỷ đồng để xóa nhà tạm cho các hộ nghèo; tài trợ 3 tỷ đồng để xây nhà ở cho các hộ dân vạn chài tại Hà Tĩnh; trao tặng nhà tình nghĩa cho các địa phương ở tỉnh Trà Vinh, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa…. Trong chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi", hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, SHB đã trao tặng 100 tỷ đồng cho tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" của Thủ tướng Chính phủ; Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và lời kêu gọi của các địa phương, T&T Group đã tài trợ nguồn kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai…

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Bạc Liêu và đại diện Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB dự khánh thành nhà của hộ dân được hỗ trợ.

Vừa qua, SHB vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025". Trước đó, T&T Group cũng vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, các cấp Bộ, ngành Trung ương và địa phương vì những đóng góp trong các hoạt động an sinh xã hội.

Ở nơi đâu người dân cần, ở thời điểm nào đất nước gọi, T&T Group và SHB luôn hiện diện – không chỉ với nguồn lực tài chính, mà với cả trái tim sẻ chia và khát vọng đồng hành cùng một Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng.

Tham khảo thêm

T&T Group và SHB bàn giao 700 căn nhà tình nghĩa tài trợ cho người dân tỉnh Bạc Liêu

T&T Group và SHB bàn giao 700 căn nhà tình nghĩa tài trợ cho người dân tỉnh Bạc Liêu

T&T Group khởi công xây dựng 2 công trình nhà ở xã hội tại Vĩnh Long

T&T Group khởi công xây dựng 2 công trình nhà ở xã hội tại Vĩnh Long

T&T Group, SHB chung tay kết nối, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

T&T Group, SHB chung tay kết nối, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chuyện chưa kể về cựu binh Trường Sa trở thành doanh nhân và tấm bảng đặc biệt khắc ghi dấu mốc cuộc đời
8

Doanh nhân Trần Quang Bảo, một cựu binh từng chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa, sau hơn 30 năm ở nước Nga đã về Việt Nam đầu tư. Đối với ông dù rời quân ngũ, nhưng ông xem vẫn như đang chiến đấu, chiến đấu bằng kinh doanh, bằng đầu tư, bằng những việc làm thiết thực để góp phần xây dựng quê hương

Hành trình mang “phúc lộc & bình an” vào từng cây giống

Doanh nghiệp
Hành trình mang “phúc lộc & bình an” vào từng cây giống

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại

Doanh nghiệp
The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại

Agribank Chi nhánh Phú Nhuận trao học bổng “Gieo mầm tri thức”

Doanh nghiệp
Agribank Chi nhánh Phú Nhuận trao học bổng “Gieo mầm tri thức”

Vệ sinh môi trường ở Xã Tiên Lãng được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ từ Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng

Doanh nghiệp
Vệ sinh môi trường ở Xã Tiên Lãng được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ từ Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng

Đọc thêm

Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang mới vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Ban của 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang cũ.

Tuyên Quang hành động quyết liệt, triển khai chính sách thu hút nhân tài khoa học công nghệ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang hành động quyết liệt, triển khai chính sách thu hút nhân tài khoa học công nghệ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai Nghị định số 249/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mở đường cho các chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Loại thịt “ăn bùn”, giàu canxi hơn sữa, đem làm nem vừa thơm ngon vừa giàu dinh dưỡng
Gia đình

Loại thịt “ăn bùn”, giàu canxi hơn sữa, đem làm nem vừa thơm ngon vừa giàu dinh dưỡng

Gia đình

Loại thịt này giàu protein và vitamin cùng với một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magie, selen, vitamin E và phốt pho.

Bóc đường dây phá rừng ở Lạng Sơn: Những người 'mắc nợ' rừng xanh
Bạn đọc

Bóc đường dây phá rừng ở Lạng Sơn: Những người "mắc nợ" rừng xanh

Bạn đọc

Sau loạt bài Bóc đường dây phá rừng ở Lạng Sơn, chúng tôi băn khoăn vì sao người dân gắn bó và phụ thuộc vào rừng từ bao đời nay, nhưng vẫn phá rừng từ năm này sang năm khác? Nhóm PV Dân Việt đã tìm gặp những người từng vướng vòng lao lý vì phá rừng để tìm câu trả lời.

Sau ngày 25/10, ở Hải Phòng, UBND cấp xã được quản lý loại đường bộ nào, có được quản lý tuyến quốc lộ không?
Nhà nông

Sau ngày 25/10, ở Hải Phòng, UBND cấp xã được quản lý loại đường bộ nào, có được quản lý tuyến quốc lộ không?

Nhà nông

Theo một quyết định mới đây của UBND TP Hải Phòng, sau ngày 25/10/2025, UBND cấp xã quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì đối với các loại đường bộ trên địa bàn quản lý như: Đường gom, đường bên tách khỏi quốc lộ, đường tỉnh; tuyến, đoạn tuyến quốc lộ không còn trong quy hoạch mạng lưới đường bộ theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 8 Luật Đường bộ năm 2024; đường xã; đường phố...

Phương Tây tiết lộ cách Mỹ muốn lôi kéo đồng minh của Nga
Điểm nóng

Phương Tây tiết lộ cách Mỹ muốn lôi kéo đồng minh của Nga

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách đạt được thỏa thuận với Trung Quốc nhằm gây sức ép với Nga, thúc đẩy việc sớm kết thúc xung đột tại Ukraine - Nhà báo Đức Thomas Fasbender viết trong bài báo đăng trên tờ Berliner Zeitung.

Ông Võ Văn Dũng tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ông Võ Văn Dũng tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 16 người. Trong đó, ông Võ Văn Dũng tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông qua Nghị quyết, bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030
Chuyển động Sài Gòn

Thông qua Nghị quyết, bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên bế mạc. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội; đồng thời ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc diễn ra tại Hà Nội trong thời gian tới.

ĐT Việt Nam nhận thưởng 800 triệu đồng, đón tin vui từ FIFA
Thể thao

ĐT Việt Nam nhận thưởng 800 triệu đồng, đón tin vui từ FIFA

Thể thao

Sau khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal khép lại, ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF đã xuống sân động viên Ban huấn luyện và cầu thủ. Được biết, VFF cũng thưởng "nóng" cho thầy trò HLV Kim Sang-sik 800 triệu đồng.

Vai trò của bị can Đào Minh Phú trong vụ án AntEx của Shark Bình
Kinh tế

Vai trò của bị can Đào Minh Phú trong vụ án AntEx của Shark Bình

Kinh tế

Cùng với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các bị can khác vừa bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án AntEx có Đào Minh Phú - cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn NextTech. Trong vụ án AntEx, ông Đào Minh Phú có một hành trình tương đối dài gắn bó với NextTech với nhiều vai trò lớn hơn.

13 dự án bất động sản được Đà Nẵng cho phép mở bán
Nhà đất

13 dự án bất động sản được Đà Nẵng cho phép mở bán

Nhà đất

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng mới có thông báo cho phép 13 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố được mở bán.

900 nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công sẽ tranh tài tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025
Văn hóa - Giải trí

900 nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công sẽ tranh tài tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

Văn hóa - Giải trí

900 nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công sẽ tranh tài tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 diễn ra từ 20/10 đến 2/11 tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh.

Ngành thép Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức mới tại thị trường quốc tế
Nhà đất

Ngành thép Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức mới tại thị trường quốc tế

Nhà đất

Xuất khẩu thép Việt Nam lao dốc mạnh trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm tới 79,6% về lượng và 71,7% về giá trị do nghi án “mượn xuất xứ” để lách thuế. Ngành thép đối mặt thách thức lớn về uy tín và nguy cơ mất thêm thị trường quốc tế.

Video: Chung tay cùng người dân Cao Bằng khắc phục hậu quả bão lũ
Nhân ái

Video: Chung tay cùng người dân Cao Bằng khắc phục hậu quả bão lũ

Nhân ái

Sau những ngày mưa lũ lịch sử, nhiều địa phương tại Cao Bằng vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả. Để chia sẻ khó khăn, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) đã đồng hành cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt chuyển 300 Thùng Tiếp Sức đến tay người dân chịu thiệt hại bởi lũ lụt.

Lan tỏa nghĩa tình biên cương: Cao Bằng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Xã hội

Lan tỏa nghĩa tình biên cương: Cao Bằng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xã hội

Những ngôi nhà mới khang trang được dựng lên thay thế nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng an cư, mà còn thắp sáng niềm tin, tình đoàn kết và tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” nơi biên cương Tổ quốc.

Tổng Tư lệnh Syrsky thừa nhận sự thật đau đớn nơi chiến trường Ukraine
Điểm nóng

Tổng Tư lệnh Syrsky thừa nhận sự thật đau đớn nơi chiến trường Ukraine

Điểm nóng

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Aleksandr Syrsky thừa nhận tình hình chiến trường đối với lực lượng Kiev vẫn còn "khó khăn" khi quân đội Nga tiếp tục tiến quân dọc theo một số khu vực trên khắp tiền tuyến.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với Tổng giám đốc tập đoàn lớn
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với Tổng giám đốc tập đoàn lớn

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chuẩn bị tổ chức hôn lễ với bạn trai doanh nhân sau nhiều năm gắn bó.

Người trẻ “xích” điện thoại vào tường để thoát 'kiếp nô lệ'
Xã hội

Người trẻ “xích” điện thoại vào tường để thoát "kiếp nô lệ"

Xã hội

Ngày càng nhiều người trẻ tại Mỹ tìm cách giới hạn việc sử dụng điện thoại thông minh bằng cách... treo nó lên tường như một chiếc điện thoại bàn để “gác máy” sau giờ làm.

'Cổ phần hóa là để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải bán đất'
Nhà đất

'Cổ phần hóa là để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải bán đất'

Nhà đất

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định cổ phần hóa không phải để bán đất mà là để nâng cao năng lực của doanh nghiệp, để cho nền kinh tế phát triển vững mạnh hơn.

Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt dầu ăn giả, kém chất lượng sau phản ánh của Báo Dân Việt
Xã hội

Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt dầu ăn giả, kém chất lượng sau phản ánh của Báo Dân Việt

Xã hội

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa phát cảnh báo về hàng loạt sản phẩm dầu ăn thực phẩm bị phát hiện là hàng giả, hàng kém chất lượng.

'Cha đẻ của Wushu hiện đại' trong làng võ thuật Trung Quốc là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

"Cha đẻ của Wushu hiện đại" trong làng võ thuật Trung Quốc là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Để có được thành công, các ngôi sao võ thuật như Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan hay Ngô Kinh ngoài nỗ lực của bản thân còn cần phải kể đến sự dạy bảo của sư phụ Ngô Bân - người được mệnh danh là “Cha đẻ của Wushu hiện đại” trong làng võ thuật Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung sức xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu toàn diện
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung sức xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu toàn diện

Tin tức

Sáng 15/10, trong phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần chung sức xây dựng xứ Thanh trở thành tỉnh kiểu mẫu toàn diện.

“Ông lớn” bất động sản công nghiệp châu Âu “hé lộ” lý do chọn Việt Nam để rót vào 1 tỷ USD
Kinh tế

“Ông lớn” bất động sản công nghiệp châu Âu “hé lộ” lý do chọn Việt Nam để rót vào 1 tỷ USD

Kinh tế

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới và đây là 1 trong những lý do “đại bàng” bất động sản công nghiệp CTP từ châu Âu lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD.

Chỉ cần một trong 7 loại giấy tờ này: Người dân có thể làm sổ đỏ cho nhà ở của mình
Bạn đọc

Chỉ cần một trong 7 loại giấy tờ này: Người dân có thể làm sổ đỏ cho nhà ở của mình

Bạn đọc

Cá nhân có giấy phép xây dựng nhà ở hợp lệ hoặc giấy tờ về giao, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết sẽ được cấp sổ đỏ theo quy định của Luật Đất đai 2024. Vậy ngoài những trường hợp trên, người dân cần có thêm những loại giấy tờ nào để được cấp sổ đỏ cho nhà ở của mình?

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tăng tốc đổi mới sáng tạo, hướng tới trung tâm công nghệ đẳng cấp quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tăng tốc đổi mới sáng tạo, hướng tới trung tâm công nghệ đẳng cấp quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực vào năm 2030, với động lực từ khoa học – công nghệ, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định vị thế đô thị dẫn đầu cả nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Tin tức

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tin tức

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 -2030.

ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Nepal, vì sao CĐV coi đây là “chiến thắng đáng quên”?
Thể thao

ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Nepal, vì sao CĐV coi đây là “chiến thắng đáng quên”?

Thể thao

ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Nepal trong trận đấu trên sân Thống Nhất tối qua (14/10), nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik một lần nữa khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng về lối chơi, đặc biệt là khả năng dứt điểm.

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà
Gia đình

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà

Gia đình

Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.

Trước khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã nói điều gì mà đến giờ vẫn có nhiều người phẫn nộ?
Văn hóa - Giải trí

Trước khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã nói điều gì mà đến giờ vẫn có nhiều người phẫn nộ?

Văn hóa - Giải trí

Dòng trạng thái mà Lương Bằng Quang viết về Ngân 98 trước khi cô bị bắt bị cư dân mạng thả icon phẫn nộ và để lại lời bình luận gay gắt.

Lý do khiến EU gây hấn với Nga đã được tiết lộ
Điểm nóng

Lý do khiến EU gây hấn với Nga đã được tiết lộ

Điểm nóng

Các chính trị gia châu Âu liên tục đưa ra những tuyên bố hiếu chiến chống lại Nga chỉ để củng cố vị thế quyền lực của họ trong EU, Glenn Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, phát biểu trên kênh YouTube Judging Freedom.

Tin đọc nhiều

1

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

2

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

3

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

4

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

5

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai