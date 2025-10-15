T&T Group và SHB đấu giá 1 tỷ đồng cho bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng để ủng hộ đồng bào vùng lũ

Chương trình đấu giá lan tỏa yêu thương

Với tinh thần “Kết nối - sẻ chia - lan tỏa yêu thương”, tối 11/10, trong khuôn khổ Chương trình trình diễn thời trang “Bước chân Di sản” của Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội đã diễn ra phiên đấu giá thiện nguyện để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.

Chương trình đấu giá đã nhận được sự đóng góp của 5 nhà thiết kế với 5 bộ trang phục truyền thống và một sản phẩm khăn lụa; cùng với 2 tác phẩm bình gốm và tranh vẽ của họa sĩ Ngô Bá Hoàng; chuỗi vòng ngọc trai của một thương hiệu trang sức.

Đại diện Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB đấu giá thành công bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng với giá 1 tỷ đồng.

Bức tranh Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng của họa sĩ Ngô Bá Hoàng là vật phẩm được đấu giá cao nhất trong chương trình. Đây là tác phẩm giàu chất thơ, khắc họa khung cảnh làng quê Bắc Bộ yên bình. Bức tranh có giá khởi điểm 150 triệu đồng và được Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB mua lại với giá 1 tỷ đồng.

“Chúng tôi tin rằng những hành động thiết thực, dù nhỏ bé, sẽ góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao để giúp đồng bào vượt qua khó khăn. T&T Group và SHB luôn đồng hành cùng cộng đồng không chỉ trong hoạt động tài chính, mà còn bằng sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội”, đại diện T&T Group và Ngân hàng SHB chia sẻ.

Cùng với bức tranh Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng, một tác phẩm khác của họa sĩ Ngô Bá Hoàng - chiếc bình gốm Mẹ và con, được chế tác bằng kỹ thuật men mới và sơn mài cũng nhận được sự quan tâm. Cuối cùng, chiếc bình gốm “Mẹ và con” đã được một mạnh thường quân đấu giá thành công ở mức 555 triệu đồng – thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa yêu thương đúng như thông điệp của chương trình.

Chương trình đấu giá diễn ra thành công với tổng số tiền thu về là 2,5 tỷ đồng.



Kết thúc chương trình, tổng số tiền thu được từ hoạt động đấu giá và sự ủng hộ của khán giả, các mạnh thường quân lên đến 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được Ban tổ chức chuyển tới các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và công trình dân sinh.

Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội diễn ra từ ngày 10/10 đến 12/10 tại Trung tâm di sản Hoàng thành Thăng Long. Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, lễ hội là hoạt động đối ngoại văn hóa trọng điểm của Việt Nam năm 2025.

Sự kiện quy tụ 48 quốc gia tham dự với 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm cùng 22 quốc gia tham gia chương trình chiếu phim quốc tế. Trong vai trò nhà tài trợ, Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB vinh dự đồng hành cùng sự kiện đặc biệt này, góp phần tôn vinh và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt.

Khi hạnh phúc là sự sẻ chia

Trong suốt 32 năm phát triển, T&T Group và SHB luôn thể hiện trách nhiệm xã hội, sẵn sàng đồng hành mỗi khi đất nước, người dân cần.

Mới đây, trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ gây ra, T&T Group đã ủng hộ tỉnh Hà Tĩnh số tiền 1 tỷ đồng. Trong khi đó, SHB cũng nhanh chóng hành động, cử đội cứu trợ khẩn cấp đến Thái Nguyên – một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng trăm phần quà thiết yếu gồm thuốc men, lương thực và đồ dùng sinh hoạt đã được trao tận tay người dân vùng ngập, kịp thời chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực để bà con vượt qua giai đoạn thử thách này.

Đoàn cứu trợ khẩn cấp của SHB nhanh chóng có mặt tại Thái Nguyên để trao quà cho người dân.

Cán bộ nhân viên T&T Group và SHB trên cả nước cũng đang chung tay quyên góp, gửi gắm tấm lòng và sự sẻ chia tới đồng bào các tỉnh đang oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai. Thời gian tới, T&T Group và SHB sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ bà con vùng lũ tái thiết cuộc sống, sớm vượt qua khó khăn.

Trước đó, trong đại dịch Covid-19, khi cả xã hội đối diện với khủng hoảng, SHB đã chủ động triển khai các gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất cho hàng trăm nghìn khách hàng. Không những thế, T&T Group và SHB còn tổ chức hàng loạt hoạt động thiện nguyện, trao tặng vật tư y tế, lương thực, sát cánh cùng người dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Tổng số tiền mà T&T Group, SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Song hành với các hoạt động kinh doanh, T&T Group và SHB luôn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội.

Năm 2024, trước những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 và số 4 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, T&T Group, SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ 20 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm hỗ trợ các địa phương sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống của người dân; đồng thời phối hợp với Uỷ ban MTTQ nhiều địa phương trực tiếp đi khảo sát, hỗ trợ tài chính và tinh thần, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Năm 2024, trước những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 và số 4 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, T&T Group, SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ 20 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm hỗ trợ các địa phương sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống của người dân; đồng thời phối hợp với Uỷ ban MTTQ nhiều địa phương trực tiếp đi khảo sát, hỗ trợ tài chính và tinh thần, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, T&T Group và SHB cũng đã dành nguồn lực lớn để chung tay cùng nhiều địa phương trên cả nước xây nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm cho các hộ nghèo: trao tặng cho tỉnh Hà Giang 1.000 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo, người có công của tỉnh với tổng kinh phí ước tính khoảng 60 tỷ đồng; ủng hộ Điện Biên 25 tỷ đồng để xóa nhà tạm cho các hộ nghèo; tài trợ 3 tỷ đồng để xây nhà ở cho các hộ dân vạn chài tại Hà Tĩnh; trao tặng nhà tình nghĩa cho các địa phương ở tỉnh Trà Vinh, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa…. Trong chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi", hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, SHB đã trao tặng 100 tỷ đồng cho tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" của Thủ tướng Chính phủ; Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và lời kêu gọi của các địa phương, T&T Group đã tài trợ nguồn kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai…

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Bạc Liêu và đại diện Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB dự khánh thành nhà của hộ dân được hỗ trợ.

Vừa qua, SHB vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025". Trước đó, T&T Group cũng vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, các cấp Bộ, ngành Trung ương và địa phương vì những đóng góp trong các hoạt động an sinh xã hội.

Ở nơi đâu người dân cần, ở thời điểm nào đất nước gọi, T&T Group và SHB luôn hiện diện – không chỉ với nguồn lực tài chính, mà với cả trái tim sẻ chia và khát vọng đồng hành cùng một Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng.