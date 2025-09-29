Cấp xã lần đầu được trao thêm quyền thu hồi đất trong 3 trường hợp cụ thể

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố thêm 4 thủ tục hành chính nội bộ mới trong lĩnh vực đất đai và 3 thủ tục được sửa đổi, bổ sung. Đáng chú ý, cấp xã lần đầu tiên được phân quyền thực hiện thêm 3 thủ tục quan trọng liên quan đến thu hồi đất.

3 thủ tục mới này bao gồm: thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư vi phạm pháp luật về đất đai theo Điều 81 Luật Đất đai; thu hồi đất khi người sử dụng chấm dứt việc sử dụng, tự nguyện trả lại, hoặc đất có nguy cơ đe dọa tính mạng, không còn khả năng sử dụng theo Điều 82; và thu hồi đất theo các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai.

Ở cấp tỉnh, một thủ tục mới cũng được bổ sung liên quan đến việc thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi vi phạm pháp luật đất đai.

Bên cạnh đó, Quyết định còn sửa đổi ba thủ tục: Hai ở cấp tỉnh là trình tự xây dựng bảng giá đất lần đầu để áp dụng từ ngày 1/1/2026 và quy trình điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất hàng năm; một ở cấp xã là trình tự định giá đất cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Cấp xã được phân thêm 3 quyền trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: Lê Quân

Lộ trình 16 bước xây dựng bảng giá đất

Một điểm thay đổi lớn trong quy trình quản lý giá đất là từ năm 2026, thẩm quyền quyết định bảng giá đất sẽ chuyển từ UBND tỉnh sang HĐND tỉnh. Theo đó, quy trình xây dựng bảng giá đất gồm 16 bước, từ việc lập dự án, khảo sát, định giá từng thửa đất, lấy ý kiến công khai trong 30 ngày cho tới việc HĐND tỉnh xem xét, thông qua và công bố bảng giá chính thức.

Quyết định trên chính thức có hiệu lực từ ngày 25/9/2025, được đánh giá là bước tiến quan trọng trong phân cấp, tăng cường tính chủ động cho chính quyền cơ sở và minh bạch hóa quy trình quản lý, định giá đất đai trong giai đoạn tới.