1. Từ Hi năm 18 tuổi

Bức ảnh của Từ Hi Thái hậu khi vừa mới trưởng thành 18 tuổi quả thực rất xinh đẹp và phẩm hạnh tràn ngập màn ảnh, không hổ là Hoàng đế Hàm Phong lại thích bà đến như vậy.

Chúng ta đều biết Từ Hi Thái hậu là một người rất yêu cái đẹp, bà đã làm rất nhiều điều để được xinh đẹp, nghe nói bà thường uống sữa để người đẹp hơn và không có nếp nhăn, thậm chí bà còn uống cả sữa người. Địa vị cao quý của bà đã giúp cho việc chăm sóc nhan sắc trở nên rất hiệu quả.

Có thể thấy qua những bức ảnh, Từ Hi Thái hậu khi còn trẻ rất có khí chất, cùng với những bộ quần áo thướt tha, sang trọng và những món trang sức chói lọi ấy, bà càng thêm rạng rỡ.

2. Từ Hi Thái hậu

Mỹ phẩm là thứ không thể thiếu đối với phụ nữ, mặc dù thời xưa công nghệ chế tạo mỹ phẩm không quá xuất sắc như bây giờ và không có nhiều loại mỹ phẩm, nhưng Từ Hi Thái hậu vẫn có rất nhiều mỹ phẩm. Và bà ấy sẽ cố gắng tự làm mỹ phẩm, cũng như các loại nước hoa mà bà thích.

Nếu đặt điều này vào thời hiện đại, thì Từ Hi Thái hậu chắc chắn là một beauty blogger được nhiều người hâm mộ. Khi rảnh rỗi, bà cũng dạy những người giúp việc làm son. Bà thường nói rằng, nếu một người phụ nữ không muốn ăn mặc đẹp, cô ấy sẽ không có nghị lực để sống.

3. Từ Hi và bức ảnh với khỉ

Ngoài mỹ phẩm, Từ Hi Thái hậu còn thích nuôi động vật nhỏ. Những loại mèo hoặc chó, những con vật nhỏ này là niềm yêu thích của bà, thậm chí bà còn thích nuôi cả những con khỉ.

Khi gặp quan chức, con chó của bà ấy cũng sẽ được đi cùng. Từ đó chúng ta có thể thấy Từ Hi cưng chú chó của mình nhiều như thế nào.

Từ Hi Thái hậu khi còn nhỏ cũng rất xinh đẹp, từng chụp ảnh nhóm với con khỉ do mình nuôi.

4. Tranh của một họa sĩ Hà Lan vẽ cho Từ Hi

Khi họa sĩ người Hà Lan vẽ cho Từ Hi những năm cuối đời, người trong tranh vẫn trẻ trung và xinh đẹp.

Nhưng khi Từ Hi nhìn thấy bức chân dung, bà ấy đã yêu cầu vẽ mở to mắt và môi dày.

Khi Từ Hi còn nhỏ, bà ấy không thích chụp ảnh, bởi vì suy nghĩ phong kiến ​​khiến bà ấy cảm thấy chụp ảnh sẽ lấy đi linh hồn của con người.

Vì những lý do này, Từ Hi lúc nhỏ không để lại quá nhiều ảnh. Chỉ khi về già, Từ Hi mới dần chấp nhận cách tiếp cận mới lạ này và bắt đầu yêu thích chụp ảnh.

5. Bức ảnh phóng to của Từ Hi

Bản thân Từ Hi cũng rất hài lòng với vẻ ngoài của mình. Bà từng quyết định phóng to một số bức ảnh đáng tự hào của mình. Mỗi bức dài 75 cm và rộng 60 cm, đặt trong khung sơn mài dát vàng chạm khắc đặc biệt. Gỗ đàn hương đỏ được pha chế với màu vàng tươi lụa thêu gấm, cực kỳ sang trọng.

Lúc đó, những bức ảnh lớn này đều được treo trong phòng ngủ của bà, bà thường xem ảnh rồi soi gương để tìm ra điểm khác biệt.

6. Từ Hi Thái hậu sau bức màn phủ

Từ Hi đã từng bước khoan thai, từ quý phi trở thành phi tần, và dựa vào vận may để sinh hạ hoàng tử duy nhất của Hoàng đế Tây An Phong, vì thế "mẹ nào con nấy", được thăng làm phi tần cho đến thái hậu.

Theo: Theo Thương hiệu và Pháp luật